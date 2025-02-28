Если самозанятый — иностранец 

С 5 февраля миграционный учет для иностранцев стал жестче: теперь срок регистрации — не более года, даже если договор аренды длиннее. Такие изменения — еще один сигнал, что работать в России нужно только легально.

Алексей Третьяков, эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба рассказал об особенностях получения иностранцами статуса самозанятого.

Зачем иностранцу статус самозанятого

Особенности работы с самозанятыми, в том числе иностранцами, важны для работодателей, которые в принципе готовы привлекать их к работе.

Статус самозанятого дает иностранцу возможность работать в России законно и без излишней бюрократии. Это удобно, если человек хочет зарабатывать на своих услугах, но не планирует устроиться в штат или открыть ИП.

Самозанятые — это физические лица, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход (НПД): всего 4% с поступлений от физических лиц и 6% от юрлиц. Это выгоднее, чем налоги, которые уплачивают ИП и ООО. Правда, есть важные ограничения: самозанятые не могут нанимать сотрудников, а их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Статус самозанятого позволяет официально получать оплату от физических и юридических лиц, подтверждать доход и пользоваться налоговыми льготами. Когда иностранец регистрируется как самозанятый, он становится более привлекательным для заказчиков.

Компании и ИП предпочитают работать с теми, кто платит НПД — так им проще подтверждать расходы и снижать налоги.

Также у самозанятых есть доступ к господдержке, ведь они входят в категорию малого бизнеса. Значит, могут рассчитывать на льготные кредиты, бесплатное обучение и другие меры поддержки от государства.

Чем может заниматься иностранец-самозанятый

У иностранца, который зарегистрирован в РФ как самозанятый, те же права и условия, что и у россиян. Он может:

оказывать услуги : копирайтинг, дизайн, репетиторство, маникюр, перевозки, уборка, фотосъемка и т.п.;

продавать собственноручно созданные товары : например, выпечку, цветочные букеты, мебель и пр.;

консультировать, обучать, организовывать мероприятия.

Есть области, которыми самозанятые заниматься не вправе:

Адвокатская, нотариальная и арбитражная деятельность . Эти направления облагаются НДФЛ.

Добыча и продажа полезных ископаемых . Накопать себе глины на изготовление керамики можно, а добывать ее для продажи нельзя. Точнее, можно, но придется зарегистрироваться в качестве ИП или ООО и получить лицензию.

Продажа подакцизных и маркируемых товаров: алкоголь, табак, бензин, молочные продукты. Даже если такой товар сделан своими руками — самозанятому продавать его не разрешат: производство таких товаров находится под особым контролем государства.

Самозанятый не может перепродавать чужие товары, не может работать в интересах другого лица по договорам поручения, комиссии или агентским договорам. Частный риэлтор — да, но риэлтор, выступающий от имени конкретного агентства недвижимости — нет.

Кроме того, самозанятые не могут работать в рамках трудового договора и не могут оказывать услуги своему бывшему работодателю, если после увольнения прошло менее 2 лет.

Кто из иностранцев может стать самозанятым

Оформить самозанятость могут граждане стран Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии (согласно закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ). С 1 августа 2022 года к этому списку добавилась Украина.

Чтобы стать самозанятыми, гражданам этих государств надо подтвердить легальное пребывание в РФ — оформить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Для граждан других государств, даже при наличии ВНЖ или РВП, статус самозанятого недоступен. Предпринимательскую деятельность они могут вести только как ИП или юрлица.

Для граждан стран ЕАЭС действует соглашение, которое позволяет избежать двойного налогообложения. Если гражданин зарегистрирован как самозанятый в России и платит НПД, его доход не облагается налогами в стране гражданства. Налог уплачивается только в одной стране, в данном случае — в России.

Как иностранцу стать самозанятым

Для начала — получить ВНЖ или РВП. Потом — подать заявку на получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), без которого невозможна регистрация в статусе самозанятого. ИНН выдают бесплатно.

Чтобы его получить, нужно заполнить заявление по форме № 2-2-Учет и подать его в ИФНС по месту, на которое оформлено РВП или ВНЖ. Номер ИНН присваивается навсегда: он не меняется даже при смене гражданства или паспорта.

Дальше все просто. Если есть ИНН, то оформить самозанятость — дело пяти минут:

На телефон или планшет скачайте приложение «Мой налог». Нажмите кнопку «Регистрация» — и следуйте инструкции. Нужно будет отсканировать паспорт, сделать селфи и заполнить анкету. Подтвердите регистрацию.

После этого можно приступать к работе и формировать чеки для покупателей или заказчиков.

Кроме того, регистрацией самозанятых занимаются крупные банки: Сбер, Альфа-Банк, ВТБ и другие. Если у вас есть карта одного из них — просто подайте заявку на оформление самозанятости в мобильном приложении.

Какие налоги платят самозанятые иностранцы

Налоговый режим для самозанятых иностранцев не отличается от условий для резидентов РФ. Обязательства перед бюджетом рассчитываются с каждой сделки, а ставка налога зависит от категории заказчика:

При работе с физическими лицами налог составляет 4% от дохода . Например, при оказании услуги на 10 000 рублей размер отчислений составит 400 рублей.

При сотрудничестве с юридическими лицами и ИП ставка повышается до 6%. В этом случае с выручки в 10 000 рублей налог составит 600 рублей.

Самозанятые могут работать как с физическими, так и с юридическими лицами. Например, так делают клинеры: убирают квартиры (4%) и офисы (6%). Можно предлагать услуги частным лицам, сотрудничать с компаниями или работать на международных фриланс-платформах — налог остается фиксированным и низким.

Самозанятые освобождены от страховых взносов. Они могут платить взносы, чтобы иметь социальные гарантии — но это их право, а не обязанность.

Ведение налоговой отчетности максимально упрощено: декларации подавать не требуется, расчет налогов производится автоматически на основании чеков из приложения «Мой налог». Оплатить налог необходимо до 28 числа каждого месяца. Если дохода за отчетный период не было — налог не начисляется.

Льгота для начинающих самозанятых

Каждому самозанятому-новичку дается налоговый бонус 10 000 рублей. Это скидка на налог — по сути, налоговый капитал, который автоматически используется для уменьшения налоговой ставки. Сумма бонуса начисляется автоматически при регистрации в приложении «Мой налог» и расходуется так:

Если самозанятый получает доход от физлиц — то платит 3% вместо 4%.

Если самозанятый работает с компаниями и ИП — то платит 4% вместо 6%.

Так самозанятый фактически платит на 25% меньше налогов, пока бонус не израсходуется. Если человек по каким-то причинам прекращает работать как самозанятый, бонус «замораживается» — остаток можно использовать потом, при возобновлении деятельности.

Пять коротких выводов

1. Самозанятость для иностранцев — это легальный способ работать в России без сложной бюрократии. Такой статус доступен гражданам стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) и Украины при наличии ВНЖ или РВП.

2. Регистрация проходит через приложение «Мой налог» или банк, но сначала нужно получить ИНН.

3. Налоговый режим аналогичен российским самозанятым: 4% при работе с физлицами, 6% – с юрлицами и ИП. На старте доступен налоговый бонус 10 000 рублей, снижающий ставку (до 3% и 4%).

4. Самозанятые работают только сами на себя, без привлечения сотрудников. Могут продавать товары собственного производства, оказывать услуги и давать консультации. Доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

5. Ограничения: на режиме НПД нельзя работать по трудовому договору и оказывать услуги бывшему работодателю в течение 2 лет после увольнения. Самозанятые не могут заниматься адвокатской, нотариальной и арбитражной деятельностью, добычей полезных ископаемых, продажей подакцизных и маркируемых товаров, перепродажей.