Соцфонд массово рассылает требования по долгам за прошлые годы и судится с «неплательщиками». Цена вопроса — копейки. 💰«Ночной бухгалтер» № 1883

Сегодня в выпуске:
Копейка рубль бережет, считает СФР.
Россияне устанавливают максимальный уровень самозапрета на кредиты.
В Трудовом кодексе хотят обновить положения о компенсациях сотрудникам за использование личного имущества.
Межведомственные комиссии возьмутся за бизнес, которые задолжал работникам зарплату.
Самозанятый может продавать овощ, которые вырастил на своем участке.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
СФР собирает с миру по нитке
Бухгалтеры в нашем канале в телеграм жалуются на рассылку от Фонда требований с копеечными долгами и пени. Как вам долг в 85 копеек или рубль? Все бы ничего, но письма с задолженностями приходят по почте, что явно обнуляет выгоду бюджета, ведь на отправку тратится явно больше денег. Кроме того, бухгалтеры говорят, что судя по прошедшим ранее сверкам никаких долгов перед бюджетом вовсе нет.
Соцфонд высылает требования за прошлые годы, кажется, что это какая-то массовая акция. В комментариях даже предположили, что таким образом поддерживают финансово Почту России. Другим выгоды и правда в ситуации нет. Но на письмах СФР не останавливается, он еще и подает в суд, инициирует исполнительное производство. Какой-то театр абсурда.
Как в 2025 году применять ПБУ 8/2010?
12 марта в 11:00 (мск) на вебинаре вы получите рекомендации по составлению корректного учета для верного отражения пассивов бухгалтерского баланса и точного определения финансовых показателей.
Программа
Кто обязан применять ФСБУ 8/2010?
Что относится к оценочным обязательствам?
Способы определения резервов предстоящих расходов.
Оценка условных обязательств и активов в организации.
Мы расскажем, как определить сумму оценочного обязательства, нужно ли отражать условное обязательство и решать спорные вопросы их учета.
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Пользователи Госуслуг устанавливают самозапрет на кредиты
Больше 91% тех, кто воспользовался правом на установление самозапрета по оформлению кредита, воспользовались максимальным уровнем ограничений. Это означает, что такие граждане не смогут получить не только кредит в банке, но и займ в МФО как в офисах, так и онлайн.
За первые пару дней марта функцией воспользовалось уже 2 млн человек.
Выплаты за использование личного имущества для работы более четко пропишут в ТК
Новый законопроект, подготовленный депутатами, должен внести поправки в ТК. Сейчас в кодексе прописано, что работнику выплачивается компенсация по согласованию с работодателем. Размер компенсации определяется в соглашении.
Новый проект должен закрепить в ТК обязанность работодателя прописывать в трудовом договоре правила и размер компенсации за пользование личной техникой в целях выполнения рабочих обязанностей.
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МВК будут проводить проверки работодателей-должников
С марта 2025 года работодатели, которые задолжали сотрудникам зарплату столкнуться с проверками межведомственных комиссий.
Согласно постановлению от 25.02.2025 № 219 с 1 марта регионы обязаны создать межведомственные комиссии, которые займутся предотвращением и устранением просроченной задолженности по заработной плате.
Комиссии будут включать представителей различных государственных ведомств. По приглашению председателя в заседаниях смогут участвовать прокуроры и следователи СКР — без включения в постоянный состав.
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Налоговики говорят, что самозанятый может торговать овощами из своего огорода
В чате ФНС в Telegram налогоплательщик поинтересовался, может ли самозанятый продать картофель или морковь, которые вырастил на своем участке.
Налоговики объяснили, что закон не запрещает тем, кто платит налог на профессиональный доход, торговать товарами собственного производства. В том числе овощами.
Наступила весна, скоро сезон рассады, так что новость — дачникам на заметку.
Полезные ссылки для бухгалтера
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Как ИП совмещать налоговые режимы в 2025 году
Готовимся к празднику — Цветочные тренды: что россияне выбирают к 8 марта.
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