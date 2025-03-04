Соцфонд массово рассылает требования по долгам за прошлые годы и судится с «неплательщиками». Цена вопроса — копейки. 💰«Ночной бухгалтер» № 1883

Бухгалтеры в нашем канале в телеграм жалуются на рассылку от Фонда требований с копеечными долгами и пени. Как вам долг в 85 копеек или рубль? Все бы ничего, но письма с задолженностями приходят по почте, что явно обнуляет выгоду бюджета, ведь на отправку тратится явно больше денег. Кроме того, бухгалтеры говорят, что судя по прошедшим ранее сверкам никаких долгов перед бюджетом вовсе нет.

Соцфонд высылает требования за прошлые годы, кажется, что это какая-то массовая акция. В комментариях даже предположили, что таким образом поддерживают финансово Почту России. Другим выгоды и правда в ситуации нет. Но на письмах СФР не останавливается, он еще и подает в суд, инициирует исполнительное производство. Какой-то театр абсурда.