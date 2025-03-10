Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5841. Минфин снова уточнил дату признания доходов для УСН при торговле через маркетплейсы

Но вопросов стало еще больше.

Минфин: для упрощенцев датой получения дохода остается день, когда они получают возможность использовать выручку от реализации товаров через онлайн-площадки.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Обсуждают бухгалтеры: ФНС направляет запросы о расхождении денежных потоков на р/с и в декларации по прибыли, не слышали про метод начисления?

Кто не должен платить НДС в 2025 году: про освобождение и льготы для бизнеса рассказали в статье.

Депутаты хотят внести изменения в ТК и сократить продолжительность рабочей недели до 30 часов.

Минфин: для НДФЛ выходное пособие при сокращении надо пересчитать по правилам декретных.

Банк России продлил ограничения по снятию наличных долларов и евро до 9 сентября 2025 года.

Ваша подпись попала в руки злоумышленников? Потеряли защищенный носитель или он вышел из строя? У организации изменился адрес? Обязательно обратитесь в ваш УЦ для отзыва сертификата электронной подписи.

Рассказываем:

  • в каких случаях подается заявление на отзыв;

  • как отозвать подпись, выпущенную в УЦ ITCOM;

  • можно ли аннулировать сертификат удаленно;

  • когда потребуется личный визит в офис Удостоверяющего центра.

Подробности в материале по ссылке.

Разборы законов

Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разбираем топ ошибок, которые допускают бухгалтеры в отчетности. Приводим пошаговую инструкцию, что проверить в учете перед составлением годовой отчетности.

Когда и кто должен проводить первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Мини-курс

В мини-курсе расскажем тонкости проведения первичного инструктажа по охране труда.

Как учитывать индексацию зарплаты при начислении отпускных: примеры

При индексации зарплаты в зависимости от ситуации для отпускных надо индексировать одно из трех: начисления в расчетном периоде, средний заработок или часть среднего заработка.

По какой ставке начислять НДФЛ работнику-совместителю в 2025 году: примеры расчета

В связи с налоговой реформой в 2025 году ФНС запустила в действие новые дифференцированные ставки НДФЛ.

Как рассчитать и выплатить командировочные по правилам 2025 года. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, как рассчитать средний заработок и оплатить командировочные расходы сотруднику.

⚡ Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО»

В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль, заново изучать 1С и нововведения в НК и ТК.

Подробно все изменения 2025 года по налогам, учету и составлении отчетности — мы собрали в новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

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💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!

Осталась всего неделя до самого яркого мероприятия весны — Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», которая пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

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Мероприятия

Формирование актуальной финансовой стратегии при работе с Гособоронзаказом.

Дата проведения: 11 марта, вторник

Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд

Дата проведения: 11 марта, вторник

Переход на КЭДО: правовые аспекты, ЛНА и судебная практика

Дата проведения: 12 марта, среда

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Документы

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 17АП-12832/2024-АК от 05.02.2025

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/69@ от 03.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/4713 от 22.01.2025

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/130977 от 24.12.2024

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Росстандарт: Приказ № 2018-ст от 12.12.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/132657 от 27.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2665 от 16.01.2025

Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/1357 от 24.02.2025

Центральный банк РФ: Письмо № 16-4-6-2-ОГ/1861 от 19.02.2025

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РАССЫЛКА 634 225 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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