Утренний бухгалтер № 5841. Минфин снова уточнил дату признания доходов для УСН при торговле через маркетплейсы

Минфин: для упрощенцев датой получения дохода остается день, когда они получают возможность использовать выручку от реализации товаров через онлайн-площадки.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Обсуждают бухгалтеры: ФНС направляет запросы о расхождении денежных потоков на р/с и в декларации по прибыли, не слышали про метод начисления?
Кто не должен платить НДС в 2025 году: про освобождение и льготы для бизнеса рассказали в статье.
Депутаты хотят внести изменения в ТК и сократить продолжительность рабочей недели до 30 часов.
Минфин: для НДФЛ выходное пособие при сокращении надо пересчитать по правилам декретных.
Банк России продлил ограничения по снятию наличных долларов и евро до 9 сентября 2025 года.
Ваша подпись попала в руки злоумышленников? Потеряли защищенный носитель или он вышел из строя? У организации изменился адрес? Обязательно обратитесь в ваш УЦ для отзыва сертификата электронной подписи.
Рассказываем:
в каких случаях подается заявление на отзыв;
как отозвать подпись, выпущенную в УЦ ITCOM;
можно ли аннулировать сертификат удаленно;
когда потребуется личный визит в офис Удостоверяющего центра.
Подробности в материале по ссылке.
Разборы законов
— Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбираем топ ошибок, которые допускают бухгалтеры в отчетности. Приводим пошаговую инструкцию, что проверить в учете перед составлением годовой отчетности.
— Когда и кто должен проводить первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Мини-курс
В мини-курсе расскажем тонкости проведения первичного инструктажа по охране труда.
— Как учитывать индексацию зарплаты при начислении отпускных: примеры
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— По какой ставке начислять НДФЛ работнику-совместителю в 2025 году: примеры расчета
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В мини-курсе расскажем, как рассчитать средний заработок и оплатить командировочные расходы сотруднику.
⚡ Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО»
В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль, заново изучать 1С и нововведения в НК и ТК.
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💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Осталась всего неделя до самого яркого мероприятия весны — Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», которая пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Мероприятия
Формирование актуальной финансовой стратегии при работе с Гособоронзаказом.
Дата проведения: 11 марта, вторник
Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд
Дата проведения: 11 марта, вторник
Переход на КЭДО: правовые аспекты, ЛНА и судебная практика
Дата проведения: 12 марта, среда
VII Всероссийская бухгалтерская конференция
Дата проведения: 13 марта, четверг
Судебная практика по вопросам оплаты труда. Реестр недобросовестных работодателей
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Новая налоговая жизнь в 2025 г. Риски, тенденции и возможности
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Документы
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 17АП-12832/2024-АК от 05.02.2025
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/69@ от 03.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/4713 от 22.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Зарубежные подразделения российских компаний не являются иностранными структурами
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/130977 от 24.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Двойной вычет для единственного родителя действует до вступления в брак
Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-64595/2024 от 27.12.2024
Росстандарт: Приказ № 2018-ст от 12.12.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/132657 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2665 от 16.01.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/1357 от 24.02.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 16-4-6-2-ОГ/1861 от 19.02.2025
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