Бухгалтеры не хотят два раза считать выходное пособие для НДФЛ и взносов. Минфин думает над этим

С 2025 года поменяли расчет выходного пособия при увольнении, которое не облагается НДФЛ. Теперь у бухгалтеров – двойная работа. Ведь расчет пособия для целей страховых взносов не изменили. Приходится считать два раза – для НДФЛ и взносов.

Что случилось

Вышло письмо Минфина от 27.01.2025 № 03-15-06/6825, в котором рассмотрено предложение синхронизировать эти два расчета и сделать один общий. Минфин обещает подумать над этим вопросом.

Суть проблемы

Выходное пособие в размере тройного среднего заработка (для Крайнего Севера – 6 средних заработков) не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Это пособие считают по нормам ТК и соответственно, постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

Кстати, скоро на замену этому документу придет другой нормативный акт. Его мы разбирали тут, а про возможные поправки в этот проект читайте здесь.

Раньше средний заработок для выходного пособия считали по постановлению № 922 и вся эта сумма не облагалась НДФЛ и взносами.

С 2025 года правила изменились. Теперь для целей НДФЛ выходное пособие, которое назначается по нормам ТК, надо считать по правилам для оплаты декретных (пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком).

То есть, при расчете НДФЛ-лимита по выходному пособию надо ориентироваться на Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ об обязательном соцстраховании и постановление Правительства от 11.09.2021 № 1540.

Таким образом, теперь бухгалтерам надо делать два расчета:

для начисления выходного пособия и для лимита по взносам – по нормам ТК (по ПП № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);

для лимита по НДФЛ – по нормам закона № 255-ФЗ для декретных (по ПП № 1540, где 2-годовую зарплату делят на 730).

Вопросы бухгалтеров

Если с расчетом по постановлению № 922 все понятно, то расчет выходного пособия по нормам для декретных вызывает у бухгалтеров вопросы, ответов на которые они пока так и не получили.

Дело в том, что при расчете декретных заработок за 2 года (даже если он был у разных работодателей) надо делить на 730. При этом есть норма о замене лет, об исключении некоторых периодов из 730 дней.

Как все эти нюансы учесть при расчете выходного пособия?

Минфин выпустил несколько писем по этой теме: от 23.01.2025 № 03-15-05/5412, от 13.12.2024 № 03-04-05/126512, от 02.12.2024 № 03-04-05/120765, от 22.11.2024 № 03-04-06/117554.

Но ответа на вопросы бухгалтеров ведомство не дает. Расчет декретных, который теперь еще является лимитом для НДФЛ – вне компетенции Минфина.

В своих письмах ведомство советует адресовать эти вопросы в Минтруд.

Таким образом, Минфин «заведует» НДФЛ, но не имеет отношения к расчету декретных, а Минтруд может разъяснять расчет декретных, но НДФЛ – не его профиль.

Предложение бухгалтеров

Минфину предложили синхронизировать подход в части необложения НДФЛ и страховыми взносами выходного пособия, то есть считать необлагаемый лимит по одним правилам – и для НДФЛ, и для взносов.

Данный вопрос будет рассмотрен, заявляет Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-15-06/6825.

В то же время ведомство приводит аргументы против такой унификации:

плательщики – НДФЛ платят все физлица, а не только работники; а страховые взносы платят работодатели только за работников;

объект обложения – по НДФЛ это все доходы, а по страховым взносам – выплаты работникам в рамках трудовых отношений;

порядок исчисления – НДФЛ удерживается из доходов физлица, а страховые взносы начисляются работодателем.

В этой связи универсальный подход необязателен, констатирует Минфин.

А как вы считаете – лимит для НДФЛ и взносов должен быть одинаковым или пусть будет разным?