Утренний бухгалтер № 5843. ФНС перечислила типичные ошибки при регистрации бизнеса

Ошибки в указании адреса и персональных данных стали главными причинами отказа в государственной регистрации новых юридических лиц.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: налоговые вычеты по НДФЛ, предусмотренные НК для нерезидентов-дистанционщиков, не действуют.
Кабмин: продавцы не смогут выдать чек и закрыть покупку лекарства, если у него истек срок годности или товар уже вывели из оборота.
Воинский учет: переименование должности без смены обязанностей не требует оповещения военкомата.
Обзор самых выгодных партнерских программ 1С в облаке 2025, читайте здесь.
ФНС привела привела примеры расчета, как продавцы унаследованного жилья могут снизить НДФЛ.
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✅ Отчетность за 1 квартал 2025 — на что обратить внимание.
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Разборы законов
— ИП может не платить фиксированные взносы: за какие периоды и по каким документам
Чтобы не платить фиксированные взносы за периоды, на которое по НК предусмотрено освобождение, ИП должен подать заявление и приложить к нему документы.
— Нулевая декларация по НДС в 2025 году. Мини-курс
Если вы являетесь плательщиком НДС, налоговым агентом, то даже при отсутствии облагаемых доходов или деятельности должны отчитаться в установленный срок со всеми остальными налогоплательщиками. Как в 2025 году сдать нулевую декларацию по НДС, рассказываем в мини-курсе.
— Уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать
Операторы персональных данных, прежде всего фирмы, которые собирают и обрабатывают персональные данные частных лиц, должны уведомлять об этом Роскомнадзор. Причем до того, как начнут обработку ПД. Рассказываем детали.
— Правила внутреннего трудового распорядка: зачем нужны, как вносить изменения. Мини-курс
Для каких целей разрабатываются ПВТР, что должно присутствовать в приказе и как вносить изменения в действующие правила, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
💐Всероссийская конференция «БухВесна-2025» — уже завтра!
Остался один день до Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», которая пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляции! Мы пришлем вам на почту ссылочку на трансляцию, а также на закрытый тг-канал, в котором вы сможете задать вопросы спикерам. Также вы получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.
Новости
1 «Цифра банк» снизит комиссию за наличную инвалюту
2 Полученная по концессии недвижимость облагается налогом у концессионера
3 Конституционный суд определил условия оплаты труда учителей с неполной нагрузкой
4 50% малого бизнеса отказывается от инвестиций
5 Банки хотят отказаться от избыточных требований систем борьбы с мошенниками
6 Мастер-класс от эксперта: как заполнить декларацию по НДС в 1С
7 ФНС: что делать отелям, которые стоят на учете в нескольких налоговых
8 При переезде бизнеса в 2024-м применяется ставка УСН по новому месту, а при переезде в 2025 году – по старому
9 Может ли сотрудник отозвать заявление на отпуск за своей счет, если во время него ушел на больничный
10 🔥 Составьте учетную политику с помощью нового конструктора от «Клерка»
11 Если в годовом отчете изменений нет, а пояснительную записку поправили, ее сдают вместе с годовым отчетом
12 Кабмин заблокирует продажу фальсифицированных и просроченных лекарств
13 Абоненты смогут переносить свои номера телефонов в другие регионы
14 ФАС отменила двойное декларирование сделок с древесиной
15 С 2025 года изменились правила расчета НДФЛ для дистанционных сотрудников-нерезидентов. И вычеты им не положены
16 При регистрации авто в середине года для транспортного налога имеет значение дата регистрации
17 На Ozon теперь можно менять адрес доставки после оформления заказа
18 💵 Впервые с 26 февраля курс доллара упал ниже 86 рублей
19 Налоговики назвали типичные ошибки при оформлении документов для создания бизнеса
20 Изменения в работе с ККТ для торговых точек на рынках вступили в силу
21 Переименование должности без смены обязанностей не требует оповещения военкомата
22 Минфин адресовал к письму ФНС 2010 года, разъясняя учет на УСН коммуналки при сдаче в аренду помещений
23 Самозапрет на кредиты оформили уже 5 млн человек
24 Продавцы унаследованного жилья могут снизить НДФЛ: примеры расчета от налоговиков
25 Можно ли перевести сотрудника на вредное производство: позиция Роструда
26 📍 Конференция «БухВесна-2025» начнется уже 13 марта! Как добраться до места встречи
27 Налоговики советуют заранее подать документы для льгот по налогам на имущество за 2024 год: крайний срок
Мероприятия
Переход на КЭДО: правовые аспекты, ЛНА и судебная практика
Дата проведения: 12 марта, среда
VII Всероссийская бухгалтерская конференция
Дата проведения: 13 марта, четверг
Судебная практика по вопросам оплаты труда. Реестр недобросовестных работодателей
Дата проведения: 13 марта, четверг
Новая налоговая жизнь в 2025 г. Риски, тенденции и возможности
Дата проведения: 13 марта, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5842. Суд отменил штрафы за неподачу оборотно-сальдовых ведомостей
Судьи отменили штрафы, наложенные на организацию за непредставление документов в ходе проверки НДС.
— Как в бухгалтерском и налоговом учетах отразить расходы на приобретение ПО
Если организация приобрела лицензию на программное обеспечение, а также другие услуги — продление регистрации доменных имен, хостинг, то их нужно отразить в бухгалтерском и налоговом учетах. Разбираемся, как это сделать в соответствии с ФСБУ.
— Нужно ли удерживать НДФЛ у белорусского ИП
Если организация заключила договор с белорусским ИП на оказание услуг через интернет, то неясно: нужно ли удерживать НДФЛ.
— Криптовалюты как альтернативный инструмент традиционным инвестиционным инструментам
Криптовалюты перестали быть «игрушкой для гиков» — это инструмент для сохранения капитала, спекуляций и долгосрочных инвестиций. Стейблкоины и ETF сделали рынок ближе к массам, а институциональные игроки подтвердили его зрелость. При этом, российские инструменты показывают околонулевую или даже отрицательную доходность в долларах, несмотря на высокие процентные ставки.
— Как разработать собственный проект или продукт и не нарушить права других лиц: практика, решения, сервисы
Неважно, что вы разрабатываете, нужно учитывать, что всегда есть ограничения — права других лиц на интеллектуальную собственность: авторские права, патенты, товарные знаки. Они ограничивают использование определенных технологий, идей.
— Можно ли продавать на маркетплейсе товары из Китая без ГТД
Чтобы продавать иностранные товары юридическим лицам необходимо оформить грузовые таможенные декларации. Рассказываем, какие санкции предусмотрены, если не сделать документов и как быть, если товары уже куплены.
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Если организация выступает агентом и реализует товары принципала, то можно настроить в ККТ отображение признака агента. Рассказываем, как это сделать.
— Если вы получали вычет по дешевой квартире, купленной до 2014 года, свое право на остаток вычета вы утратили. И спорить бесполезно
Привязка имущественного вычета к сумме, а не к объекту, не действует для жилья, приобретенного до 2014 года. А привязка вычета по ипотеке к вычету по жилью – наоборот.
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Как получить справку, что нет налоговых долгов
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/132171 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/109805 от 14.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/82453 от 12.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103159 от 26.11.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103163 от 26.11.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/99778 от 17.11.2020
Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС21-2743 от 05.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/107044 от 08.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/108677 от 11.12.2020
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