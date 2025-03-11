Дистанционные сотрудники-нерезиденты платят НДФЛ по ставкам от 13% до 22%, а вычеты не получают. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1888

Заработок дистанционных работников — налоговых нерезидентов РФ, которые работают в российской организации по трудовому договору, облагается по прогрессивной шкале НДФЛ.

В зависимости от размера дохода нарастающим итогом за год ставка колеблется от 13% до 22%.

Кстати, обратите внимание, что это правило действует именно для сотрудников компаний. Если дистанционный работник-нерезидент заключил трудовой договор с ИП, то ставка НДФЛ по его доходам составит 30%.

Налоговое резидентство — это отдельное понятие, не путайте его с понятием гражданства. Налоговый резидент или нерезидент может быть гражданином любой страны, значение для налогообложения имеет его время пребывания в РФ.

Разъяснения по вопросу НДФЛ для указанных сотрудников дает Минфин в письме от 26.12.2024 № 03-04-06/132155. В нем ведомство также уточняет, что налоговые вычеты по НДФЛ, предусмотренные НК, для нерезидентов-дистанционщиков не действуют.