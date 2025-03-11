Дистанционные сотрудники-нерезиденты платят НДФЛ по ставкам от 13% до 22%, а вычеты не получают. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1888

Сегодня в выпуске:
Сложная шкала НДФЛ.
Как получить отказ от регистрации бизнеса: налоговики рассказали о типичных ошибках.
Неоплачиваемый отпуск можно отменить, если выходишь на больничный, но только если работодатель не против.
При переименовании должность не нужно оповещать военкомат.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Дистанционщики-нерезиденты не смогут получить налоговые вычеты
Заработок дистанционных работников — налоговых нерезидентов РФ, которые работают в российской организации по трудовому договору, облагается по прогрессивной шкале НДФЛ.
В зависимости от размера дохода нарастающим итогом за год ставка колеблется от 13% до 22%.
Кстати, обратите внимание, что это правило действует именно для сотрудников компаний. Если дистанционный работник-нерезидент заключил трудовой договор с ИП, то ставка НДФЛ по его доходам составит 30%.
Налоговое резидентство — это отдельное понятие, не путайте его с понятием гражданства. Налоговый резидент или нерезидент может быть гражданином любой страны, значение для налогообложения имеет его время пребывания в РФ.
Разъяснения по вопросу НДФЛ для указанных сотрудников дает Минфин в письме от 26.12.2024 № 03-04-06/132155. В нем ведомство также уточняет, что налоговые вычеты по НДФЛ, предусмотренные НК, для нерезидентов-дистанционщиков не действуют.
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Если допустить ошибку при заполнении заявления на регистрацию бизнеса, можно получить отказ
Налоговики рассказали, из-за каких ошибок могут отказать в регистрации вашего юрлица.
Среди самых частых причин отказа:
Неполный адрес регистрации: заявители пропускают номер офиса или помещения в зданиях большой площади.
Указание объекта, отсутствующего в Государственном адресном реестре.
Недействительные паспортные данные учредителей или руководителей: устаревшие серии, номера, даты выдачи или рождения.
Назначение руководителем или открытие бизнеса лицом, которое дисквалифицировано связи с юрлицами, которые получили отметку о недостоверности в ЕГРЮЛ, исключены как недействующие или с безнадежной задолженностью.
Расхождение в данных (не совпадают указанные в заявлении и приложенных документах реквизиты решения, например).
При электронной подаче документов вместо одних файлов прикладывают другие, например, вместо устава — копию паспорта.
Для минимизации ошибок УФНС рекомендует использовать бесплатный сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Он автоматизирует заполнение заявления по форме Р11001, проверяет документы на соответствие требованиям и позволяет отправить их в электронном виде без уплаты госпошлины.
Кстати, эксперимент с упрощенным открытием бизнеса продлили на год.
📢 Совет о редакции:
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Сотрудник может отозвать заявление на отпуск за своей счет только по соглашению с работодателем
Если во время отпуска за свой счет работник заболел и хочет отменить его и выйти на больничный, то может это сделать только если работодатель не против.
Больничный, полученный во время такого отпуска не оплачивается, поэтому, если сотрудник хочет получить деньги, ему надо отменить отпуск. На сайте Онлайнинспекция.рф в ответ на вопрос по ситуации ответили, что законодательство не обязывает работодателя отменить отпуск, это можно делать только по договоренности с ним.
Военкомат не нужно оповещать о переименовании должности
Работодатель не обязан информировать военкомат о переименовании должности сотрудника. Подать сведения в двухдневный срок необходимо, если работника перевели на другую должность. В военкомат нужно приложить к уведомлению копии документов, подтверждающих перевод: дополнительное соглашение к трудовому договору или приказ о кадровых изменениях.
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня
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