Пряник и пряник. Мотивация персонала в IT-сфере в 2025 году

С дефицитом персонала на рынке сталкиваются все отрасли бизнеса, особенно остро эта проблема стоит в IT-сфере, которая испытала отток персонала в 2022–2023 году. Сегодня на рынке труда в этой отрасли никого не удивишь наличием соцпакета и медицинской страховки, хотя зарплаты в 2024 году снизились.

Основатель консалтинговой компании «АРС страхование» Арсен Саркисов рассказал о результатах опроса руководителей HR-отделов: как они решают проблему найма и удержания персонала в IT в современных условиях.

Как изменился IT-рекрутинг в 2024–2025 году

Возраст персонала растет: если ранее основную часть составляли соискатели 20–30 лет, то сейчас их стало слишком мало, так что работодатели стали лояльнее относиться к людям более старшего возраста. Об этом рассказал руководитель HR-отдела одной из компаний-разработчиков Георгий Березкин.

В то же время, он отметил, что больше внимания и ресурсов компании стали направлять на удержание текущих сотрудников: вкладываются в их рост и обучение. Эта тенденция обернулась и тем, что компании готовы принимать менее опытных сотрудников, имея в виду вложения в их профессиональный рост. В условиях договора в таких случаях, как правило, закрепляется, что сотрудник, прошедший обучение, обязуется отработать в компании определенный срок.

Директор по персоналу другой компании-разработчика игр Анна Фролова поделилась, что в условиях кризиса на рынке кадров HR поменяли стратегию: вместо найма в штат стали привлекать опытных специалистов на отдельные проекты через разные каналы. Рекрутеры используют LinkedIn, телеграм-каналы, ведут поиск кандидатов в странах ЕАЭС, где схожие условия работы с ИП, используют аутсорсинг.

Зарплаты снижаются

Любопытно, что, несмотря на дефицит кадров, рост зарплат в первом полугодии в IT приостановился, и даже зафиксировано их снижение. По данным HR-холдинга Ventra, средние зарплаты в отрасли за полгода снизились на 15–25%, до 150 тысяч руб. Наиболее высокооплачиваемыми сферами для трудоустройства стали банковское дело (средняя зарплата — 265 тыс. руб.) и ритейл (240 тыс. руб.).

Анна Фролова отмечает, что зарплатные ожидания остаются на высоком уровне, однако, работодатели уже не готовы ему соответствовать. «Кандидаты стали гибче, были случаи, когда не сходились по уровню зарплаты, но через месяц человек возвращался и соглашался на предложенные условия», — рассказала эксперт.

Дополнительные бонусы: что актуально в IT

По данным исследования компании Selecty, специализирующейся на подборе персонала в IT, в 2023 году самым востребованным видом мотивации кроме зарплаты в отрасли оставалось добровольное медицинское страхование (его хотели бы получать 64% опрошенных). На втором месте — оплата обучения и конференций (46%), длительный оплачиваемый отпуск хотели бы иметь 32% сотрудников, 26% предпочитают такой интересный вид мотивации как оплата работы в теплом климате, а 22% — оплату языковых курсов.

По словам опрошенных HR-экспертов, ДМС в IT-отрасли стало стандартной частью соцпакета. Кандидаты на собеседованиях спрашивают не только о его наличии, но и о том, включена ли госпитализация и главное — стоматология. Именно она становится основным преимуществом для молодых коллективов, в которых амбулаторно-поликлиническая помощь не так высоко востребована.

Актуален и такой вид материальной мотивации как компенсация или предоставление обедов и завтраков прямо на рабочем месте. Анна Фролова рассказала, что многие сотрудники ее компании пользуются компенсацией расходов на дорогу до офиса: топливными картами либо оплатой общественного транспорта.

Особое значение для IT-специалистов имеют условия работы: зона отдыха, теннисный стол, возможность поработать за ноутбуком лежа. Завтраки накрываются с 10 до 11 утра, в течение дня можно попить зерновой кофе. Тем не менее, большинство работников все равно хотят работать удаленно, особенно поколение 18–25 лет — они за баланс, за возможность выбора часов работы.

Георгий Березкин также отмечает, что возможность удаленки — еще одно важное преимущество, ее предпочитает значительная часть сотрудников. «Это благотворно влияет на work-life balance, особенно для тех, кто с детьми — больше времени остается на личную жизнь», — отметил эксперт. К тому же, возможность полной удаленки дает возможность расширить воронку кандидатов, привлекая сотрудников из разных регионов.

Еще один фактор — это организация работы и психологический климат в коллективе. По словам Георгия Березкина, сотрудники ценят доверие со стороны руководства и ориентацию на результат. Анна Фролова добавила, что кандидаты обращают внимание на экологичное общение в компании и отсутствие токсичности. Весомое значение для специалистов имеет также возможность работы над интересными проектами и обучения.

«Кроме ДМС, в нашей компании действует целый «кафетерий льгот», — продолжает Анна Фролова. — Мы выделили несколько направлений: спорт, транспорт, обучение и наполненность. Сотрудников поделили на грейды: чем выше стаж работы в компании, тем больше опций он может выбрать для себя из социального пакета. Вся эта система есть на нашем внутреннем портале, и каждый сотрудник может зайти и выбрать опции, которые соответствуют его грейду. Это может быть топливная карта, фитнес, оплата обучения. Благодаря дифференциации сотрудников нам удалось внедрить эту систему без значительного увеличения бюджета. Основные трудности были связаны с организацией договоренностей с партнерами, которые предоставляют услуги, и с документооборотом».

В заключение

HR-тренды в IT-сфере немного опережают сферу бизнеса в целом. ДМС уже стало золотым стандартом, а другие компоненты соцпакета подгоняют под пожелания сотрудников, разумеется, с учетом возможностей компании. Судя по последней тенденции снижения среднего уровня заработной платы, дополнительные льготы приобретут в 2024–2025 году еще большее значение.