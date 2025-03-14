Районные коэффициенты в составе отпускных будут без НДФЛ-особенностей. ❄«Ночной бухгалтер» № 1891

С 2025 года для районного коэффициента действует отдельная шкала НДФЛ с отдельными КБК даже в том случае, если РК – это часть отпускных.

Бухгалтерам приходится делить отпускные, больничные и прочие выплаты по-среднему на две части, чтобы высчитать НДФЛ для разных КБК. Эту трудоемко. Минфин обещал проработать этот вопрос в рамках проекта с поправками в НК.