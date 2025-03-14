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Обзоры для бухгалтера

Районные коэффициенты в составе отпускных будут без НДФЛ-особенностей. ❄«Ночной бухгалтер» № 1891

Бухгалтеры сетуют, что им приходится выделять из отпускных учтенные при расчете районные коэффициенты, чтобы потом высчитать НДФЛ с этой части. Есть надежда, что Минфин упростит этот процесс.

Сегодня в выпуске:

  • Бухгалтерам не придется выкручивать РК из отпускных, если уточнят нормы НК.

  • От компаний на УСН хотят декларацию по налогу на имущество.

  • ФНС будет пристально следить за расчетами самозанятых.

  • ИП стал самозанятым, не осознавая, что НПД несовместим с УСН.

  • Полезные ссылки для бухгалтера.

  • Предложили снижать налоги многодетным бизнесменам.

  • Мем дня.

РК внутри отпускных

С 2025 года для районного коэффициента действует отдельная шкала НДФЛ с отдельными КБК даже в том случае, если РК – это часть отпускных.

Бухгалтерам приходится делить отпускные, больничные и прочие выплаты по-среднему на две части, чтобы высчитать НДФЛ для разных КБК. Эту трудоемко. Минфин обещал проработать этот вопрос в рамках проекта с поправками в НК.

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Декларация, которой нет

Компании на УСН с недвижимостью не сдают декларации по налогу на имущество, потому что:

  • если она не включена в кадастровый перечень, то нет ни налога, ни декларации по нему;

  • если она включена в кадастровый перечень, то налог есть, но декларации по нему нет.

Но налоговики упорно рассылают таким компаниям уведомления о том, что не сдана декларация по налогу на имущество.

В комментариях к новости наши читатели делятся шаблоном ответа на подобное уведомление.

Доходы СМЗ – под контроль

В Счетной палате предложили усилить контроль за расчетами самозанятых со стороны налоговиков.

Причина: не все плательщики НПД передают сведения о доходах, а некоторые грешат тем, что аннулируют чеки после их формирования и выдачи заказчикам.

ИП на УСН + НПД

ИП на УСН решил параллельно с основным бизнесом заниматься подработками в статусе самозанятого. Посоветоваться со своим бухгалтером он не догадался, и зарегистрировался в «Моем налоге», не осознавая последствий.

Теперь у ИП в ЛК отражается нонсенс: УСН + НПД, а бухгалтер ищет пути решения этой проблемы. Коллеги предлагают варианты:

  • ждать, пока ФНС сама аннулирует НПД (это может быть очень долго);

  • написать в ИФНС письмо с просьбой аннулировать НПД поскорее;

  • самому закрыть НПД.

Полезные ссылки для бухгалтера

Больше детей = меньше налогов

Депутат предложил ввести для многодетных ИП и СМЗ понижающий коэффициент к ставке налога в зависимости от того, сколько детей в семье.

Например, самозанятый при работе с юрлицами платит 6%, но если у него 3 детей, то будет коэффициент 0,9 и ставка снизится до 5,4%. Если в семье – 4 детей, то коэффициент – 0,85, а ставка по НПД – 5,1%.

Мем дня

Бухгалтер, когда его ИП снова что-то втихушку нахимичил.

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Ваша получает отпускные без районных коэффициентов редакция

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