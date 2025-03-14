Районные коэффициенты в составе отпускных будут без НДФЛ-особенностей. ❄«Ночной бухгалтер» № 1891

Сегодня в выпуске:
Бухгалтерам не придется выкручивать РК из отпускных, если уточнят нормы НК.
От компаний на УСН хотят декларацию по налогу на имущество.
ФНС будет пристально следить за расчетами самозанятых.
ИП стал самозанятым, не осознавая, что НПД несовместим с УСН.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Предложили снижать налоги многодетным бизнесменам.
Мем дня.
РК внутри отпускных
С 2025 года для районного коэффициента действует отдельная шкала НДФЛ с отдельными КБК даже в том случае, если РК – это часть отпускных.
Бухгалтерам приходится делить отпускные, больничные и прочие выплаты по-среднему на две части, чтобы высчитать НДФЛ для разных КБК. Эту трудоемко. Минфин обещал проработать этот вопрос в рамках проекта с поправками в НК.
👆Как вести кадровый и воинский учет в 2025 году
Вести кадровый и воинский учет по новым правилам года научим на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С:ЗУП».
На курсе научим:
Увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками.
Настроить воинский учет без штрафов и лишней работы.
Оформлять все виды рабочего времени, отпусков, пособий.
Работать без ошибок в 1С: ЗУП.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей. Обучение стартует уже завтра, 15 марта. Записаться.
Декларация, которой нет
Компании на УСН с недвижимостью не сдают декларации по налогу на имущество, потому что:
если она не включена в кадастровый перечень, то нет ни налога, ни декларации по нему;
если она включена в кадастровый перечень, то налог есть, но декларации по нему нет.
Но налоговики упорно рассылают таким компаниям уведомления о том, что не сдана декларация по налогу на имущество.
В комментариях к новости наши читатели делятся шаблоном ответа на подобное уведомление.
Доходы СМЗ – под контроль
В Счетной палате предложили усилить контроль за расчетами самозанятых со стороны налоговиков.
Причина: не все плательщики НПД передают сведения о доходах, а некоторые грешат тем, что аннулируют чеки после их формирования и выдачи заказчикам.
ИП на УСН + НПД
ИП на УСН решил параллельно с основным бизнесом заниматься подработками в статусе самозанятого. Посоветоваться со своим бухгалтером он не догадался, и зарегистрировался в «Моем налоге», не осознавая последствий.
Теперь у ИП в ЛК отражается нонсенс: УСН + НПД, а бухгалтер ищет пути решения этой проблемы. Коллеги предлагают варианты:
ждать, пока ФНС сама аннулирует НПД (это может быть очень долго);
написать в ИФНС письмо с просьбой аннулировать НПД поскорее;
самому закрыть НПД.
Полезные ссылки для бухгалтера
Больше детей = меньше налогов
Депутат предложил ввести для многодетных ИП и СМЗ понижающий коэффициент к ставке налога в зависимости от того, сколько детей в семье.
Например, самозанятый при работе с юрлицами платит 6%, но если у него 3 детей, то будет коэффициент 0,9 и ставка снизится до 5,4%. Если в семье – 4 детей, то коэффициент – 0,85, а ставка по НПД – 5,1%.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1891 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша получает отпускные без районных коэффициентов редакция
Начать дискуссию