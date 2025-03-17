Как хранить электронные документы

Когда организация начинает работать по ЭДО, ей нужно разобраться с методом хранения таких документов. Разбираемся: нужно ли их распечатывать или создавать отдельные архивы.

В п. 24 ФСБУ 27/2021 сказано, что документы должны храниться в том же виде, в котором они были составлены. А значит электронные документы не нужно распечатывать.

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Если нужно, организация может распечатать документы для своих целей. Однако они не будут считаться оригиналами.

Способ хранения электронных документов каждая организация выбирает самостоятельно. При этом важно обеспечить сохранность документов в течение положенного срока хранения.

ФНС в Методических рекомендациях по внедрению ЭДО предлагает такие способы хранения: