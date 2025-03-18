Можно ли указывать разные единицы измерения в УПД

Единица измерения — обязательный реквизит в УПД. Для каждого товара используется свое значения. Разбираемся, может ли поставщик и организация указывать разные единицы измерения одного и того же изделия.

Ситуация: организация реализует материалы для железнодорожных путей по госзаказу. Поставщик указывает в своем экземпляре УПД количество товара в тоннах. А организация — в штуках. Нужно ли унифицировать единицу измерения?

Экземпляры одного и того же документы должны быть идентичными. Тем более при выполнении госзаказа.

Документы могут проверить как у поставщика, так и у организации. И если они будут разными, то возникнут проблемы.

УПД выполняет роль счета-фактуры, то есть влияет на вычет по НДС. Это обстоятельство тоже может привести к проблемам. Если поставщик ведет учет в тоннах, то ему необходимо перевести документы в штуки.

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