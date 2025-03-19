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Обзоры для бухгалтера

Нужна ли бухгалтеру «вышка»? 🎓«Ночной бухгалтер» № 1894

Бухгалтеры придались рассуждениям — достаточно ли для работы в профессии техникума или нужно обязательно обучение в университете. А еще обсуждают, какой тип мышления важен для главбуха.

Сегодня в выпуске:

  • Надо ли учиться в вузе, чтобы стать хорошим бухгалтером?

  • Учредитель, которые продает долю в бизнесе дороже 50 млн обязательно попадет на НДФЛ.

  • Основной отпуск нельзя компенсировать деньгами.

  • Крупный бизнес не спешит вступать в профессиональные объединения. Средний и мелкий тоже.

  • Больничный и командировка в один день — как быть бухгалтеру?

  • Статьи от экспертов.

  • Мем дня.

Учиться или не учиться?

Бухгалтеры решили обсудить, насколько важно для современного бухгалтера высшее образование, дает ли оно преимущества или достаточно диплома техникума, чтобы стартовать в карьере.

Как всегда, инициаторами дискуссии стали подписчики телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». Они обсуждают, можно ли построить карьеру со средним специальным образованием или обязательно высшее.

Чаще всего о вузах говорят, когда речь идет о трудоустройстве в госсектор или на руководящие должности. Есть, например, профессиональный стандарт «Бухгалтер», которому надо соответствовать главбухам банков или страховых компаний.

В то же время обычный бухгалтер коммерческой организации и даже главбух, чаще всего ценятся за опыт, готовность разбираться в новых участках и задачах, креативность, а не за «красную корочку».

А кое-кто даже говорит, что образование в техникуме гораздо практичнее.

«Училась в техникуме и в университете. Все знания, что имею, все взяла с техникума. Много практики, буквально два курса работали в 1С с нуля до отчетности, изучали каждый счет отдельно, проводки, самолетики, ведомости, все отчеты заполняли вручную, чтобы знать, откуда и что туда попадает. В университете была одна теория и вода. Ничего не дали нового. Лучше получить среднее специальное образование», — поделилась Юлия.

И вообще в главбухе, как считают «клерки», важна креативность!

Расскажите в комментариях к новости — а какое образование у вас и повлияло ли оно на вашу карьеру.

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Независимо от срока владения долей, доход от ее продажи сверх 50 млн облагается НДФЛ

При владении долей в УК более 5 лет, участник при ее продаже ранее не должен был платить налог.

С 1 января 2025 года для дохода от продажи долей действует прогрессивная шкала. При этом доход от продажи доли до 50 млн, при сроке владения сверх 5 лет НДФЛ не облагается, а вот все, что сверх этой суммы, облагается налогом.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-04-05/125818.

Норма НК про доли дороже 50 млн рублей действует с 01.01.2025 и она применяется в том числе по сделкам, заключенным до 01.01.2025.

Нельзя компенсировать основной отпуск деньгами. Выход только один

Если у работника накопились дни основного отпуска, которые он не использовал, то оплатить их деньгами нельзя. Нужно отправить сотрудника отдыхать и выплатить отпускные или уволить его и вот тогда все дни можно компенсировать.

Основная часть ежегодного отпуска составляет 28 дней. Дополнительные отпуска сверх них компенсировать можно, но и тут нужно быть внимательными. Например, сотруднику с вредными условиями труда положен отпуск в 35 дней, и ему можно компенсировать уже дополнительные отпуска сверх 35 дней, а не 28-ми.

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Александр Шохин: мы, честно говоря, сильно не продвинулись

Крупные компании не хотят вступать в объединения работодателей и платить в них взносы. Об этом говорил на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава РСПП Александр Шохин.

Несмотря на то, что крупный бизнес хотят привлечь к так называемому социальному партнерству, к членству в одном из объединений работодателей — региональном, отраслевом, межотраслевом, общероссийском, этот самый бизнес платить взносы и куда либо вступать не торопится.

При этом Шохин выразил мнение, что «наверное, можно помочь им, конечно, каким-то образом».

Если больничный и командировка попадают на один день, то стоит обратиться в СФР

Работнику закрыли больничный, в этот же день он отправился в командировку — как оплатить такой день, как больничный или по среднему как день командировки.

По мнению участников обсуждения в нашем телеграм-канале, необходимо связаться с СФР для уточнения возможности внесения изменений в ранее отправленные данные по больничному листу. Фонд может сделать перерасчет и последний день больничного компания оплатит как день пребывания в командировке.

📢 Совет от редакции:

Как подзаработать на рекомендациях? Не все бухгалтеры знают, что существуют партнерские программы и те действия, которые они делают бесплатно, могут приносить им деньги. Не проходите мимо партнерок)

Экспертные статьи для бухгалтера

Три частых ошибки ИП в декларации по УСН: примеры — практическая статья от эксперта «Клерка».

При продаже земельных участков с 2025 года НДФЛ считают по-новому — и еще одна, с пояснениями по срокам владения.

Как выбрать и зарегистрировать коды ОКВЭД — специалисты Ак Барс Банка рассказали, как не ошибиться при выборе кодов.

Мем дня

Бухгалтер, когда сдает годовые отчеты

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