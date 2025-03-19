Нужна ли бухгалтеру «вышка»? 🎓«Ночной бухгалтер» № 1894

Сегодня в выпуске:
Надо ли учиться в вузе, чтобы стать хорошим бухгалтером?
Учредитель, которые продает долю в бизнесе дороже 50 млн обязательно попадет на НДФЛ.
Основной отпуск нельзя компенсировать деньгами.
Крупный бизнес не спешит вступать в профессиональные объединения. Средний и мелкий тоже.
Больничный и командировка в один день — как быть бухгалтеру?
Статьи от экспертов.
Мем дня.
Учиться или не учиться?
Бухгалтеры решили обсудить, насколько важно для современного бухгалтера высшее образование, дает ли оно преимущества или достаточно диплома техникума, чтобы стартовать в карьере.
Как всегда, инициаторами дискуссии стали подписчики телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». Они обсуждают, можно ли построить карьеру со средним специальным образованием или обязательно высшее.
Чаще всего о вузах говорят, когда речь идет о трудоустройстве в госсектор или на руководящие должности. Есть, например, профессиональный стандарт «Бухгалтер», которому надо соответствовать главбухам банков или страховых компаний.
В то же время обычный бухгалтер коммерческой организации и даже главбух, чаще всего ценятся за опыт, готовность разбираться в новых участках и задачах, креативность, а не за «красную корочку».
А кое-кто даже говорит, что образование в техникуме гораздо практичнее.
«Училась в техникуме и в университете. Все знания, что имею, все взяла с техникума. Много практики, буквально два курса работали в 1С с нуля до отчетности, изучали каждый счет отдельно, проводки, самолетики, ведомости, все отчеты заполняли вручную, чтобы знать, откуда и что туда попадает. В университете была одна теория и вода. Ничего не дали нового. Лучше получить среднее специальное образование», — поделилась Юлия.
И вообще в главбухе, как считают «клерки», важна креативность!
Расскажите в комментариях к новости — а какое образование у вас и повлияло ли оно на вашу карьеру.
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Независимо от срока владения долей, доход от ее продажи сверх 50 млн облагается НДФЛ
При владении долей в УК более 5 лет, участник при ее продаже ранее не должен был платить налог.
С 1 января 2025 года для дохода от продажи долей действует прогрессивная шкала. При этом доход от продажи доли до 50 млн, при сроке владения сверх 5 лет НДФЛ не облагается, а вот все, что сверх этой суммы, облагается налогом.
Такие разъяснения дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-04-05/125818.
Норма НК про доли дороже 50 млн рублей действует с 01.01.2025 и она применяется в том числе по сделкам, заключенным до 01.01.2025.
Нельзя компенсировать основной отпуск деньгами. Выход только один
Если у работника накопились дни основного отпуска, которые он не использовал, то оплатить их деньгами нельзя. Нужно отправить сотрудника отдыхать и выплатить отпускные или уволить его и вот тогда все дни можно компенсировать.
Основная часть ежегодного отпуска составляет 28 дней. Дополнительные отпуска сверх них компенсировать можно, но и тут нужно быть внимательными. Например, сотруднику с вредными условиями труда положен отпуск в 35 дней, и ему можно компенсировать уже дополнительные отпуска сверх 35 дней, а не 28-ми.
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Александр Шохин: мы, честно говоря, сильно не продвинулись
Крупные компании не хотят вступать в объединения работодателей и платить в них взносы. Об этом говорил на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава РСПП Александр Шохин.
Несмотря на то, что крупный бизнес хотят привлечь к так называемому социальному партнерству, к членству в одном из объединений работодателей — региональном, отраслевом, межотраслевом, общероссийском, этот самый бизнес платить взносы и куда либо вступать не торопится.
При этом Шохин выразил мнение, что «наверное, можно помочь им, конечно, каким-то образом».
Если больничный и командировка попадают на один день, то стоит обратиться в СФР
Работнику закрыли больничный, в этот же день он отправился в командировку — как оплатить такой день, как больничный или по среднему как день командировки.
По мнению участников обсуждения в нашем телеграм-канале, необходимо связаться с СФР для уточнения возможности внесения изменений в ранее отправленные данные по больничному листу. Фонд может сделать перерасчет и последний день больничного компания оплатит как день пребывания в командировке.
📢 Совет от редакции:
Как подзаработать на рекомендациях? Не все бухгалтеры знают, что существуют партнерские программы и те действия, которые они делают бесплатно, могут приносить им деньги. Не проходите мимо партнерок)
Экспертные статьи для бухгалтера
Три частых ошибки ИП в декларации по УСН: примеры — практическая статья от эксперта «Клерка».
При продаже земельных участков с 2025 года НДФЛ считают по-новому — и еще одна, с пояснениями по срокам владения.
Как выбрать и зарегистрировать коды ОКВЭД — специалисты Ак Барс Банка рассказали, как не ошибиться при выборе кодов.
Мем дня
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Ваша семь классов церковно-приходской школы редакция
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