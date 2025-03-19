Нужна ли бухгалтеру «вышка»? 🎓«Ночной бухгалтер» № 1894

Бухгалтеры решили обсудить, насколько важно для современного бухгалтера высшее образование, дает ли оно преимущества или достаточно диплома техникума, чтобы стартовать в карьере.

Как всегда, инициаторами дискуссии стали подписчики телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». Они обсуждают, можно ли построить карьеру со средним специальным образованием или обязательно высшее.

Чаще всего о вузах говорят, когда речь идет о трудоустройстве в госсектор или на руководящие должности. Есть, например, профессиональный стандарт «Бухгалтер», которому надо соответствовать главбухам банков или страховых компаний.

В то же время обычный бухгалтер коммерческой организации и даже главбух, чаще всего ценятся за опыт, готовность разбираться в новых участках и задачах, креативность, а не за «красную корочку».

А кое-кто даже говорит, что образование в техникуме гораздо практичнее.

«Училась в техникуме и в университете. Все знания, что имею, все взяла с техникума. Много практики, буквально два курса работали в 1С с нуля до отчетности, изучали каждый счет отдельно, проводки, самолетики, ведомости, все отчеты заполняли вручную, чтобы знать, откуда и что туда попадает. В университете была одна теория и вода. Ничего не дали нового. Лучше получить среднее специальное образование», — поделилась Юлия.

И вообще в главбухе, как считают «клерки», важна креативность!

Расскажите в комментариях к новости — а какое образование у вас и повлияло ли оно на вашу карьеру.