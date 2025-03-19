Нельзя компенсировать деньгами накопленные дни основного отпуска. Но выход есть

Дискуссия в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» пришла к тому, что компенсация допустима только для дополнительных дней отдыха, предоставляемых сверх основного 28-дневного периода.
Например, если сотруднику положено 35 дней отпуска из-за вредных условий труда (28+7), то сверх нормы 35 дней можно выплатить деньгами. При этом важно анализировать каждый рабочий год отдельно: если за период накопилось 50 дней, но все они относятся к основному отпуску, компенсация незаконна.
Коллеги подчеркивают: попытки обойти правила — например, выплата «премии» вместо компенсации или фиктивное оформление отпуска — могут привести к штрафам. По мнению некоторых, единственный «легальный» способ полностью рассчитаться с отпускными долгами — уволить сотрудника, выплатив компенсацию за все неиспользованные дни.
Кстати, с 01.03.2025 при увольнении неиспользованные отгулы точно оплатят.
А как поступают в такой ситуации в вашей компании? Делитесь в комментариях.
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