Нельзя компенсировать деньгами накопленные дни основного отпуска. Но выход есть

В случае накопления неиспользованных дней отпуска работодатель имеет ограниченные возможности для их компенсации. По нормам ТК, основную часть ежегодного отпуска — 28 дней — запрещено заменять денежными выплатами. Эти дни работник обязан отгулять, даже если не использовал отпуск в течение нескольких лет.

Дискуссия в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» пришла к тому, что компенсация допустима только для дополнительных дней отдыха, предоставляемых сверх основного 28-дневного периода.

Например, если сотруднику положено 35 дней отпуска из-за вредных условий труда (28+7), то сверх нормы 35 дней можно выплатить деньгами. При этом важно анализировать каждый рабочий год отдельно: если за период накопилось 50 дней, но все они относятся к основному отпуску, компенсация незаконна.

Коллеги подчеркивают: попытки обойти правила — например, выплата «премии» вместо компенсации или фиктивное оформление отпуска — могут привести к штрафам. По мнению некоторых, единственный «легальный» способ полностью рассчитаться с отпускными долгами — уволить сотрудника, выплатив компенсацию за все неиспользованные дни.

Кстати, с 01.03.2025 при увольнении неиспользованные отгулы точно оплатят.

А как поступают в такой ситуации в вашей компании? Делитесь в комментариях.