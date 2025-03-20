На какой срок можно взять отпуск за свой счет

При обычных условиях труда сотрудникам полагается оплачиваемый отдых сроком 28 дней. Однако работники также могут взять так называемый административный отпуск без сохранения зарплаты.

Чтобы получить отпуск за свой счет, сотрудник должен представить заявление. Продолжительность отдыха устанавливается соглашением между работником и работодателем.

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Отпуск без сохранения зарплаты регламентирован ст. 128 ТК. В ней не указаны ограничения по длительности такого отпуска. Однако в федеральных законах есть такие лимиты.

В частности, государственные и муниципальные служащие вправе взять отпуск за свой счет не более чем на 1 год согласно ч. 15 ст. 46 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ и ч. 6 ст. 21 закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ. Обычная коммерческая компания вправе предоставить работнику отпуск за свой счет на любой срок.

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