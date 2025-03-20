На какой срок можно взять отпуск за свой счет

Чтобы получить отпуск за свой счет, сотрудник должен представить заявление. Продолжительность отдыха устанавливается соглашением между работником и работодателем.
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Отпуск без сохранения зарплаты регламентирован ст. 128 ТК. В ней не указаны ограничения по длительности такого отпуска. Однако в федеральных законах есть такие лимиты.
В частности, государственные и муниципальные служащие вправе взять отпуск за свой счет не более чем на 1 год согласно ч. 15 ст. 46 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ и ч. 6 ст. 21 закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ. Обычная коммерческая компания вправе предоставить работнику отпуск за свой счет на любой срок.
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