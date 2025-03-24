Деятельность блогеров официально включат в ОКВЭД. 💃«Ночной бухгалтер» № 1897

Если сотрудник использует собственный инструмент, оборудование, авто и т.д. для работы, ему нужно выплачивать компенсацию.

При этом требуется, чтобы работодатель знал о факте использования личного имущества и согласовал его. Кроме компенсации работник вправе получить возмещение расходов, связанных с использованием этого личного имущества. Например получить компенсацию за использование принтера и возмещение расходов на бумагу для печати.

Размер возмещения устанавливается в соглашении между работником и работодателем (письмо Роструда от 05.02.2025 № ПГ/00849-6-1).

В теории все хорошо, а как обстоит дело на практике? Мы решили провести опрос — Платит ли вам работодатель компенсацию за использование вашего имущества?