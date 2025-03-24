Деятельность блогеров официально включат в ОКВЭД. 💃«Ночной бухгалтер» № 1897

Сегодня в выпуске:
Теперь блогеры будут и в ОКВЭДе.
Бани должны платить НДС, их деятельность под льготу не попадает.
Платят ли вам компенсацию использование личного имущества?
Минтруд назвал самых востребованных специалистов на ближайшие годы. Спойлер: бухгалтеров там нет.
Хотят пересмотреть список социально значимых продуктов.
Завтра последний день для сдачи уведомления по ЕНП.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Новые коды в ОКВЭД с 1 мая
С 1 мая в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности появятся новые коды для деятельности блогеров:
70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»
70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»
73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»
73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая»
Блогерам нужно будет внести изменения в данные ОКВЭД в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
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В бане физкультуры нет, только оздоровление, поэтому платить ей НДС
Физкультурно-оздоровительная деятельность освобождается от НДС, а просто оздоровительная – нет.
Так как НК определение ни той, ни другой не содержит, придется обратиться к закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ о физкультуре и спорте и ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия». Исходя из ни — услуги бани к физкультурно-оздоровительны не относятся.
Работодатель должен платить компенсацию работнику за использование его имущества в интересах бизнеса
Если сотрудник использует собственный инструмент, оборудование, авто и т.д. для работы, ему нужно выплачивать компенсацию.
При этом требуется, чтобы работодатель знал о факте использования личного имущества и согласовал его. Кроме компенсации работник вправе получить возмещение расходов, связанных с использованием этого личного имущества. Например получить компенсацию за использование принтера и возмещение расходов на бумагу для печати.
Размер возмещения устанавливается в соглашении между работником и работодателем (письмо Роструда от 05.02.2025 № ПГ/00849-6-1).
В теории все хорошо, а как обстоит дело на практике? Мы решили провести опрос — Платит ли вам работодатель компенсацию за использование вашего имущества?
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Самые востребованные специалисты до 2029 года
Минтруд спрогнозировал востребованность специалистов по разным направлениям.
К 2029 году больше всего сотрудников будет привлечено в сферу оказания персональных услуг. Также популярностью будет пользоваться персонал в области обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, в гостиничном бизнесе и общепите , а также вырастет потребность в ученых.
Спад начнется в сфере торговли и государственного управления, а также в сфере обеспечения газом, паром и электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, в финансах и страховании.
Так что судя по этому «рейтингу» в число популярных специальностей бухгалтеры не вошли.
В социально значимые продукты не должны входить круассаны
А еще мясо на кости, например, ребрышки. Депутат Госдумы Сергей Лисовский предлагает ФАС пересмотреть список социально значимых продуктов, который не менялся с 2010 года. На продукты из списка власти могут регулировать цены, если они поднимутся более чем на 10% в течение 60 дней.
Лисовский считает, что актуализация и максимальная точность списка поможет производителям держать на них максимально низкие цены.
Завтра отчитываемся не только по взносам и НДФЛ
В ЕНП-уведомление со сроком до 25 марта включительно попадают НДФЛ за 01.03.25 – 22.03.25 и страховые взносы за февраль.
А кроме того 25 марта истекает срок сдачи ряда деклараций:
декларация по налогу на прибыль за 2024 год;
декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2025 года (по фактической прибыли);
декларация по УСН за 2024 год (для организаций);
декларация по ЕСХН за 2024 год.
Не забудьте и про персонифицированные сведения о физлицах за февраль 2025 года.
Экспертные статьи для бухгалтера
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Мем дня
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