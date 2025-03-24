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Обзоры для бухгалтера

Деятельность блогеров официально включат в ОКВЭД. 💃«Ночной бухгалтер» № 1897

В классификатор добавят четыре новых кода деятельности.

Сегодня в выпуске:

  • Теперь блогеры будут и в ОКВЭДе.

  • Бани должны платить НДС, их деятельность под льготу не попадает.

  • Платят ли вам компенсацию использование личного имущества?

  • Минтруд назвал самых востребованных специалистов на ближайшие годы. Спойлер: бухгалтеров там нет.

  • Хотят пересмотреть список социально значимых продуктов.

  • Завтра последний день для сдачи уведомления по ЕНП.

  • Экспертные статьи для бухгалтера.

  • Мем дня.

Новые коды в ОКВЭД с 1 мая

С 1 мая в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности появятся новые коды для деятельности блогеров:

  • 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»

  • 70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»

  • 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»

  • 73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая»

Блогерам нужно будет внести изменения в данные ОКВЭД в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

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В бане физкультуры нет, только оздоровление, поэтому платить ей НДС

Физкультурно-оздоровительная деятельность освобождается от НДС, а просто оздоровительная – нет.

Так как НК определение ни той, ни другой не содержит, придется обратиться к закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ о физкультуре и спорте и ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия». Исходя из ни — услуги бани к физкультурно-оздоровительны не относятся.

Работодатель должен платить компенсацию работнику за использование его имущества в интересах бизнеса

Если сотрудник использует собственный инструмент, оборудование, авто и т.д. для работы, ему нужно выплачивать компенсацию.

При этом требуется, чтобы работодатель знал о факте использования личного имущества и согласовал его. Кроме компенсации работник вправе получить возмещение расходов, связанных с использованием этого личного имущества. Например получить компенсацию за использование принтера и возмещение расходов на бумагу для печати.

Размер возмещения устанавливается в соглашении между работником и работодателем (письмо Роструда от 05.02.2025 № ПГ/00849-6-1).

В теории все хорошо, а как обстоит дело на практике? Мы решили провести опрос — Платит ли вам работодатель компенсацию за использование вашего имущества?

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Самые востребованные специалисты до 2029 года

Минтруд спрогнозировал востребованность специалистов по разным направлениям.

К 2029 году больше всего сотрудников будет привлечено в сферу оказания персональных услуг. Также популярностью будет пользоваться персонал в области обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, в гостиничном бизнесе и общепите , а также вырастет потребность в ученых.

Спад начнется в сфере торговли и государственного управления, а также в сфере обеспечения газом, паром и электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, в финансах и страховании.

Так что судя по этому «рейтингу» в число популярных специальностей бухгалтеры не вошли.

В социально значимые продукты не должны входить круассаны

А еще мясо на кости, например, ребрышки. Депутат Госдумы Сергей Лисовский предлагает ФАС пересмотреть список социально значимых продуктов, который не менялся с 2010 года. На продукты из списка власти могут регулировать цены, если они поднимутся более чем на 10% в течение 60 дней.

Лисовский считает, что актуализация и максимальная точность списка поможет производителям держать на них максимально низкие цены.

Завтра отчитываемся не только по взносам и НДФЛ

В ЕНП-уведомление со сроком до 25 марта включительно попадают НДФЛ за 01.03.25 – 22.03.25 и страховые взносы за февраль.

А кроме того 25 марта истекает срок сдачи ряда деклараций:

  • декларация по налогу на прибыль за 2024 год;

  • декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2025 года (по фактической прибыли);

  • декларация по УСН за 2024 год (для организаций);

  • декларация по ЕСХН за 2024 год.

Не забудьте и про персонифицированные сведения о физлицах за февраль 2025 года.

Экспертные статьи для бухгалтера

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Мем дня

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