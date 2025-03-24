Ключевые игроки рынка ОФД в 2025 г.

В рейтинг операторов фискальных данных по масштабу бизнеса, функционалу, удобству, простоте использования, работе с системой маркировки, а также наличием аналитических и рекомендательных сервисов попали:
Платформа ОФД
Один из ведущих операторов фискальных данных в России, предоставляющий услуги по подключению к онлайн-кассам и обработке данных. За один день обрабатывает по 30 млн кассовых чеков, которые передают более 600 тыс. ККТ.
Юрлицо: ООО "ЭВОТОР ОФД"
Такском
Такском — предлагает комплексные решения для бизнеса, включая обработку фискальных данных и налоговую отчетность. Такском известен доступностью для малых и средних предприятий. В списках клиентов — более 800 тыс. организаций.
Юрлицо: ООО "ТАКСКОМ"
Первый ОФД
Первый ОФД — ориентирован на малый и средний бизнес, предлагает дополнительные услуги, такие как аналитика продаж.Подключено более 500 тыс. онлайн-касс.
Юрлицо: АО "ЭСК"
Тензор
Тензор — предоставляет обработку фискальных данных и поддержку онлайн-касс, а также предлагает решения для автоматизации учета и управления бизнесом. По данным компании, услугами пользуются 4,5 млн. клиентов.
OFD.ru
OFD.ru — один из первых операторов на рынке, предлагающий услуги по передаче фискальных данных в режиме реального времени. За день передают в ФНС порядка 2 млн.чеков.
СКБ Контур
СКБ Контур — известный оператор, который предоставляет не только услуги ОФД, но и решения для бухгалтерского учета и управления бизнесом. Доля на российском рынке JAL по числу подключенных онлайн-касс составляет 6,1%.
Юрлицо: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"
Калуга Астрал
Калуга Астрал — предлагает широкий спектр услуг для бизнеса, включая обработку фискальных данных и интеграцию с различными системами учета. ОФД работает с 8,5 тыс.предпринимателей по всей России.
Юрлицо: АО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Ярус
Ярус — оператор, который стремится сделать процесс работы с фискальными данными максимально простым и удобным для пользователей. Количество подключенных ККТ — более 450 тыс.
Юрлицо: ООО "ЯРУС"
Начать дискуссию