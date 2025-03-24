ЦОК Премиум 6000 20.03 (5) Мобильный
ОФД

Ключевые игроки рынка ОФД в 2025 г.

CNews Analytics представил рейтинг лидеров отрасли, которые не только упрощают работу с онлайн-кассами, но и помогают бизнесу принимать грамотные управленческие решения.

В рейтинг операторов фискальных данных по масштабу бизнеса, функционалу, удобству, простоте использования, работе с системой маркировки, а также наличием аналитических и рекомендательных сервисов попали:

Платформа ОФД

Один из ведущих операторов фискальных данных в России, предоставляющий услуги по подключению к онлайн-кассам и обработке данных. За один день обрабатывает по 30 млн кассовых чеков, которые передают более 600 тыс. ККТ.

Юрлицо: ООО "ЭВОТОР ОФД"

Такском

Такском — предлагает комплексные решения для бизнеса, включая обработку фискальных данных и налоговую отчетность. Такском известен доступностью для малых и средних предприятий. В списках клиентов — более 800 тыс. организаций.

Юрлицо: ООО "ТАКСКОМ"

Первый ОФД

Первый ОФД — ориентирован на малый и средний бизнес, предлагает дополнительные услуги, такие как аналитика продаж.Подключено более 500 тыс. онлайн-касс.

Юрлицо: АО "ЭСК"

Тензор

Тензор — предоставляет обработку фискальных данных и поддержку онлайн-касс, а также предлагает решения для автоматизации учета и управления бизнесом. По данным компании, услугами пользуются 4,5 млн. клиентов.

ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

OFD.ru

OFD.ru — один из первых операторов на рынке, предлагающий услуги по передаче фискальных данных в режиме реального времени. За день передают в ФНС порядка 2 млн.чеков.

ООО "ЭВОТОР ОФД"

СКБ Контур

СКБ Контур — известный оператор, который предоставляет не только услуги ОФД, но и решения для бухгалтерского учета и управления бизнесом. Доля на российском рынке JAL по числу подключенных онлайн-касс составляет 6,1%.

Юрлицо: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

Калуга Астрал

Калуга Астрал — предлагает широкий спектр услуг для бизнеса, включая обработку фискальных данных и интеграцию с различными системами учета. ОФД работает с 8,5 тыс.предпринимателей по всей России.

Юрлицо: АО "КАЛУГА АСТРАЛ"

Ярус

Ярус — оператор, который стремится сделать процесс работы с фискальными данными максимально простым и удобным для пользователей. Количество подключенных ККТ — более 450 тыс.

Юрлицо: ООО "ЯРУС"

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