Ключевые игроки рынка ОФД в 2025 г.

Один из ведущих операторов фискальных данных в России, предоставляющий услуги по подключению к онлайн-кассам и обработке данных. За один день обрабатывает по 30 млн кассовых чеков, которые передают более 600 тыс. ККТ.

Юрлицо: ООО "ЭВОТОР ОФД"