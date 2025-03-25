Будут новые правила для налоговых платежек. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1898

Сегодня в выпуске:
Что поменяют в заполнении платежек.
Стоимость доли при выходе из ООО хотят определять по новым правилам.
С 1 апреля для подтверждения ставки НДС 0% экспортерам и импортерам достаточно подать только электронный реестр.
Прогуливаете меньше 4 часов в день? Вас не уволят.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Что изменит Минфин в заполнении платежек
Проект новых правил опубликован на федеральном портале.
Вот некоторые из изменений:
По новым правилам в поле «КПП» организации будут ставить только 0 (сейчас можно указать 0 или свой КПП).
ИП будут указывать не только ФИО, но и в скобках – ИП. Такое же правило будет действовать для глав крестьянского (фермерского) хозяйства – ФИО (КФХ).
Статус 04 меняет описание — будет организация, исполняющая решение налогового органа (сейчас — налоговый орган).
Для физлиц будет новая форма квитанции на уплату налогов.
Новые правила заработают с 1 января 2026 года. Подробнее о них в материале от эксперта «Клерка».
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Определять стоимость доли в ООО будут по рыночной цене
Сейчас при выходе из компании участник получает выплату, равную действительной стоимости доли, которая определяется на основании бухгалтерского учета, баланса, исходя из чистых активов.
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минэкономразвития с поправками в федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно поправкам, если участник ООО хочет покинуть компанию, то ему выплатят действительную стоимость долю, но определенную по рыночным показателям.
Такое обращение будут принимать до истечения обязанности ООО по выплате, поскольку с того момента цена активов уже не может быть ниже рыночной.
С 1 апреля по ВЭД подтверждать ставку НДС 0% будет проще
Экспортерам и импортерам больше не потребуется получать отметки таможенных органов в перевозочных документах. Для подтверждения ставки достаточно будет направить в ФНС электронный реестр, где будет информация из перевозочных документов.
Новые правила заработают уже с 1 апреля 2025 года, они будут применяться к:
транспортно-экспедиционным услугам;
услугам по предоставлению подвижного железнодорожного состава и контейнеров;
услугам по перевозке товаров ж/д транспортом.
А что так можно было?
Если что, это вовсе не инструкция, как прогуливать работу) Прогульщиков никто не любит, ни работодатель, ни коллеги, ведь его работу придется выполнять кому-то другому.
Роструд разобрал ситуацию, когда каждый месяц сотрудник в какой-то день отсутствует на работе 3 часа. Ведомство объясняет, что так как прогулом является отсутствие работника рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также более 4 часов подряд в течение рабочего дня, то отсутствие работника на работе в течение 3-х часов прогулом нельзя.
Бухгалтеры в комментариях сразу начали шутить:
Смех смехом, но хорошо, если работник так прогуливает по три часа в месяц, а если каждую неделю? А если чаще? С другой стороны и зарплату за время отсутствия работодатель платить не обязан).
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Мем дня
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Ваша надеется, что вы не забыли сегодня сдать декларацию по УСН редакция
Комментарии1
Прям все заждались