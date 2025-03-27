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Обзоры для бухгалтера

Выгорание у бухгалтера: что делать, когда сдают нервы в отчетный период + аудио-медитация. 🧘‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1900

Профессиональное выгорание у бухгалтера может привести к неприятным последствиям для бизнеса - возникают систематические ошибки, теряется внимание к деталям. Особенно тяжело приходится главбухам в единственном лице, которые тянут на себе весь учет и отчетность. Что делать в такой ситуации? С этим вопросам к коллегам пришел очень уставший бухгалтер.

Сегодня в выпуске:

  • Как выйти из состояния выгорания? Бросить работу или…

  • Крупный аванс на ОСНО в конце квартала — нетривиальный совет от бывалых бухгалтеров.

  • С 1 апреля применяется только один формат счета-фактуры, но есть исключение.

  • Налоговые долги с физлиц будут взыскивать без суда.

  • Завтра платим налоги: какие именно.

  • Минцифры объяснило, кто будет платить новый налог за онлайн-рекламу.

  • Экспертные статьи для бухгалтера.

  • Мем дня.

Бухгалтеры тоже устают

Первый квартал для бухгалтера всегда особенный стресс. В конце года происходит масса изменений, начинать с которыми работать надо с января. Параллельно нужно делать отчеты за год и заниматься текучкой, а не успеешь сдать год, уже и квартал закончился и нужно отчитываться за него, да еще по новым правилам.

Не каждый бухгалтер выдерживает жесткий ритм работы, особенно если ведет учет в одиночку. Своим эмоциональным состоянием поделилась бухгалтер в телеграм-канале «Клерка».

Она рассказала, что кроме рутины, которая включает большой объем документов, считает зарплату, сдает отчеты, ведет учет по ПБУ 18/02, работает с госконтрактами, производством в 1C:ERP, а кроме того, нагрузку добавляет аудиторская проверка. Бухгалтер сильно устала и начала делать ошибки, одна из них протянулась на весь год. Обнаружила ее автор поста уже поздно и не знает как быть. На выверку отчетов времени не было, несмотря на постоянную работу в выходные.

В общем — бухгалтер в стрессе и считает, что возможно ей лучше уволиться. Коллеги делятся своим опытом и стараются поддержать. Самые частые советы:

  • Перестать тащить все в одиночку и взять помощника.

  • Не увлекаться перфекционизмом, сосредоточиться на самом важном.

  • Отвлечься и отдохнуть — пойти в отпуск, при условии, что будет помощник.

  • Автоматизировать и упростить процессы, которые требуют много внимания и проверки.

  • Подумать о смене работы. Бухгалтер достаточно стрессовая профессия, если действительно сложно выдерживать такой ритм, то может не стоит мучиться?

Кстати, сегодня в блогах вышла очень крутая статья «Успокоиться и взяться за отчетность: медитация для бухгалтеров в формате аудио». Просто зайдите по ссылке, нажмите кнопку play на плеере и расслабьтесь. Повторяйте аффирмации за Дмитрием Опанасюком, менеджером по работе с ключевыми клиентами компании Qugo. Это действительно очень круто — просто попробуйте, мы в редакции сами с удовольствием прослушали.

Как правильно работать с электронной подписью

Для использования электронной подписи на компьютере недостаточно выпустить сертификат. Также понадобятся СКЗИ, токен, а в ряде случаев дополнительные решения.

Рассказываем:

  • что нужно для подписания электронных документов

  • какой вид подписи можно сформировать 

  • как подписать файл в онлайн-сервисе, через КриптоПро, КриптоАРМ  и другие программы

  • какой плагин необходим для применения подписи в Word и Excel

  • как проверить электронную подпись на документе

Подробности в статье по ссылке

Аванс на десятки миллионов пришел в последний день квартала — что делать?

Вроде бы стоит порадоваться деньгам, но только вот за квартал надо будет заплатить НДС, который придется посчитать и с аванса.

И снова вопрос возник в нашем телеграм-канале — организация на ОСНО 31 марта получит от заказчика аванс 70 млн руб. Можно ли минимизировать НДС? Автор спросил еще и про налог на прибыль, но ему подсказали, что тут волноваться не о чем — налог возникнет, когда будет совершена реализация, по отгрузке.

Первое предложение самое простое — пусть покупатель заплатит 1 апреля, но бухгалтер говорит, что клиент на это не согласен.

Другой возможный вариант — сразу 31 марта раскидать полученные деньги на авансы своим поставщикам. Тогда от них придут счета-фактуры на аванс, а компания примет их к вычету.

А еще предложили совсем уж авантюру — перевести полученные деньги авансом на очень крупную компанию, какой-нибудь Лукойл или Роснефть и получить счет-фактуру на аванс, а в апреле написать письмо, что платеж был ошибочным и вернуть его. Довольно сомнительный вариант, вряд ли большой бизнес будет рад такой «ошибке».

С 1 апреля один формат счета-фактуры, когда все же придется использовать другой?

ФНС напомнила, что выбирать один из форматов счета-фактуры, приведенных в приложениях № 1 и 2 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970 можно до 1 апреля.

С 01.04.2025 составлять электронные счета-фактуры и УПД нужно только по формату, описанному в приложении № 1.

Но, если если документооборот между контрагентами начат до 1 апреля, то завершать его следует в том же формате, в котором он был начат, даже если использовался старый формат.

ФНС сможет взыскивать долги с физлиц без суда

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в НК и закон об исполнительном производстве.

По новым правилам с физлиц, не являющихся ИП и самозанятыми, будут взыскивать задолженность по налогам, сборам и страховым взносам во внесудебном порядке. Речь идет о ситуациях, когда требования налоговиков являются бесспорными (т.е. если нет возражений от физлица, их нужно предъявить в течение 30 дней).

Если физлицо не согласится с суммой долга и подаст жалобу, взыскание будет в судебном порядке. Спорные суммы при этом исключат из сальдо ЕНС до вступления в силу решения суда о взыскании.

Если проект примут, он заработает с 1 ноября 2025 года.

Что платим 28 марта 2025 года

В ЕНП по сроку 28 марта войдут:

  • НДС — третий платеж за 4 квартал 2024 года;

  • налог на прибыль — за 2024 год;

  • налог на прибыль — за два месяца (январь-февраль) 2025;

  • ЕСХН — за 2024 год;

  • УСН — за 2024 год (организации);

  • страховые взносы — за февраль;

  • НДФЛ — с выплат за период с 1 по 22 марта;

  • НДПИ — за февраль 2025;

  • авансовый платеж по акцизу по алкогольной и/или спиртосодержащей продукции — за март 2025.

28 марта самозанятым нужно оплатить НПД за февраль. Полный календарь бухгалтера на 2025 год — тут.

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Конечно, «Клерк»! Научим вести кадровый учет по актуальным правилам на новом курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».

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Старт нового потока 1 апреля, и это не шутка, успейте записаться!

Кто заплатит новый сбор за онлайн-рекламу

Платить сбор должен тот, кто заключил договор с рекламодателем — такие разъяснения дал Роскомнадзор.

Например, если соглашение подписал рекламный агент, то отчисления от вознаграждения должен платить именно он. Это нужно сделать не позднее 5-го числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получили доход от онлайн-рекламы.

РКН будет следить за своевременной уплатой сбора.

Экспертные статьи для бухгалтера

Мем дня

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