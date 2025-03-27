Выгорание у бухгалтера: что делать, когда сдают нервы в отчетный период + аудио-медитация. 🧘‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1900

Первый квартал для бухгалтера всегда особенный стресс. В конце года происходит масса изменений, начинать с которыми работать надо с января. Параллельно нужно делать отчеты за год и заниматься текучкой, а не успеешь сдать год, уже и квартал закончился и нужно отчитываться за него, да еще по новым правилам.

Не каждый бухгалтер выдерживает жесткий ритм работы, особенно если ведет учет в одиночку. Своим эмоциональным состоянием поделилась бухгалтер в телеграм-канале «Клерка».

Она рассказала, что кроме рутины, которая включает большой объем документов, считает зарплату, сдает отчеты, ведет учет по ПБУ 18/02, работает с госконтрактами, производством в 1C:ERP, а кроме того, нагрузку добавляет аудиторская проверка. Бухгалтер сильно устала и начала делать ошибки, одна из них протянулась на весь год. Обнаружила ее автор поста уже поздно и не знает как быть. На выверку отчетов времени не было, несмотря на постоянную работу в выходные.

В общем — бухгалтер в стрессе и считает, что возможно ей лучше уволиться. Коллеги делятся своим опытом и стараются поддержать. Самые частые советы:

Перестать тащить все в одиночку и взять помощника.

Не увлекаться перфекционизмом, сосредоточиться на самом важном.

Отвлечься и отдохнуть — пойти в отпуск, при условии, что будет помощник.

Автоматизировать и упростить процессы, которые требуют много внимания и проверки.

Подумать о смене работы. Бухгалтер достаточно стрессовая профессия, если действительно сложно выдерживать такой ритм, то может не стоит мучиться?

Кстати, сегодня в блогах вышла очень крутая статья «Успокоиться и взяться за отчетность: медитация для бухгалтеров в формате аудио». Просто зайдите по ссылке, нажмите кнопку play на плеере и расслабьтесь. Повторяйте аффирмации за Дмитрием Опанасюком, менеджером по работе с ключевыми клиентами компании Qugo. Это действительно очень круто — просто попробуйте, мы в редакции сами с удовольствием прослушали.