Выгорание у бухгалтера: что делать, когда сдают нервы в отчетный период + аудио-медитация. 🧘‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1900

Сегодня в выпуске:
Как выйти из состояния выгорания? Бросить работу или…
Крупный аванс на ОСНО в конце квартала — нетривиальный совет от бывалых бухгалтеров.
С 1 апреля применяется только один формат счета-фактуры, но есть исключение.
Налоговые долги с физлиц будут взыскивать без суда.
Завтра платим налоги: какие именно.
Минцифры объяснило, кто будет платить новый налог за онлайн-рекламу.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Бухгалтеры тоже устают
Первый квартал для бухгалтера всегда особенный стресс. В конце года происходит масса изменений, начинать с которыми работать надо с января. Параллельно нужно делать отчеты за год и заниматься текучкой, а не успеешь сдать год, уже и квартал закончился и нужно отчитываться за него, да еще по новым правилам.
Не каждый бухгалтер выдерживает жесткий ритм работы, особенно если ведет учет в одиночку. Своим эмоциональным состоянием поделилась бухгалтер в телеграм-канале «Клерка».
Она рассказала, что кроме рутины, которая включает большой объем документов, считает зарплату, сдает отчеты, ведет учет по ПБУ 18/02, работает с госконтрактами, производством в 1C:ERP, а кроме того, нагрузку добавляет аудиторская проверка. Бухгалтер сильно устала и начала делать ошибки, одна из них протянулась на весь год. Обнаружила ее автор поста уже поздно и не знает как быть. На выверку отчетов времени не было, несмотря на постоянную работу в выходные.
В общем — бухгалтер в стрессе и считает, что возможно ей лучше уволиться. Коллеги делятся своим опытом и стараются поддержать. Самые частые советы:
Перестать тащить все в одиночку и взять помощника.
Не увлекаться перфекционизмом, сосредоточиться на самом важном.
Отвлечься и отдохнуть — пойти в отпуск, при условии, что будет помощник.
Автоматизировать и упростить процессы, которые требуют много внимания и проверки.
Подумать о смене работы. Бухгалтер достаточно стрессовая профессия, если действительно сложно выдерживать такой ритм, то может не стоит мучиться?
Кстати, сегодня в блогах вышла очень крутая статья «Успокоиться и взяться за отчетность: медитация для бухгалтеров в формате аудио». Просто зайдите по ссылке, нажмите кнопку play на плеере и расслабьтесь. Повторяйте аффирмации за Дмитрием Опанасюком, менеджером по работе с ключевыми клиентами компании Qugo. Это действительно очень круто — просто попробуйте, мы в редакции сами с удовольствием прослушали.
Как правильно работать с электронной подписью
Для использования электронной подписи на компьютере недостаточно выпустить сертификат. Также понадобятся СКЗИ, токен, а в ряде случаев дополнительные решения.
Рассказываем:
что нужно для подписания электронных документов
какой вид подписи можно сформировать
как подписать файл в онлайн-сервисе, через КриптоПро, КриптоАРМ и другие программы
какой плагин необходим для применения подписи в Word и Excel
как проверить электронную подпись на документе
Подробности в статье по ссылке
Аванс на десятки миллионов пришел в последний день квартала — что делать?
Вроде бы стоит порадоваться деньгам, но только вот за квартал надо будет заплатить НДС, который придется посчитать и с аванса.
И снова вопрос возник в нашем телеграм-канале — организация на ОСНО 31 марта получит от заказчика аванс 70 млн руб. Можно ли минимизировать НДС? Автор спросил еще и про налог на прибыль, но ему подсказали, что тут волноваться не о чем — налог возникнет, когда будет совершена реализация, по отгрузке.
Первое предложение самое простое — пусть покупатель заплатит 1 апреля, но бухгалтер говорит, что клиент на это не согласен.
Другой возможный вариант — сразу 31 марта раскидать полученные деньги на авансы своим поставщикам. Тогда от них придут счета-фактуры на аванс, а компания примет их к вычету.
А еще предложили совсем уж авантюру — перевести полученные деньги авансом на очень крупную компанию, какой-нибудь Лукойл или Роснефть и получить счет-фактуру на аванс, а в апреле написать письмо, что платеж был ошибочным и вернуть его. Довольно сомнительный вариант, вряд ли большой бизнес будет рад такой «ошибке».
С 1 апреля один формат счета-фактуры, когда все же придется использовать другой?
ФНС напомнила, что выбирать один из форматов счета-фактуры, приведенных в приложениях № 1 и 2 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970 можно до 1 апреля.
С 01.04.2025 составлять электронные счета-фактуры и УПД нужно только по формату, описанному в приложении № 1.
Но, если если документооборот между контрагентами начат до 1 апреля, то завершать его следует в том же формате, в котором он был начат, даже если использовался старый формат.
ФНС сможет взыскивать долги с физлиц без суда
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в НК и закон об исполнительном производстве.
По новым правилам с физлиц, не являющихся ИП и самозанятыми, будут взыскивать задолженность по налогам, сборам и страховым взносам во внесудебном порядке. Речь идет о ситуациях, когда требования налоговиков являются бесспорными (т.е. если нет возражений от физлица, их нужно предъявить в течение 30 дней).
Если физлицо не согласится с суммой долга и подаст жалобу, взыскание будет в судебном порядке. Спорные суммы при этом исключат из сальдо ЕНС до вступления в силу решения суда о взыскании.
Если проект примут, он заработает с 1 ноября 2025 года.
Что платим 28 марта 2025 года
В ЕНП по сроку 28 марта войдут:
НДС — третий платеж за 4 квартал 2024 года;
налог на прибыль — за 2024 год;
налог на прибыль — за два месяца (январь-февраль) 2025;
ЕСХН — за 2024 год;
УСН — за 2024 год (организации);
страховые взносы — за февраль;
НДФЛ — с выплат за период с 1 по 22 марта;
НДПИ — за февраль 2025;
авансовый платеж по акцизу по алкогольной и/или спиртосодержащей продукции — за март 2025.
28 марта самозанятым нужно оплатить НПД за февраль. Полный календарь бухгалтера на 2025 год — тут.
Хочу быть кадровиком, кто меня научит?
Конечно, «Клерк»! Научим вести кадровый учет по актуальным правилам на новом курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».
Вы научитесь принимать и увольнять сотрудников, оформлять пособия и работать с электронными трудовыми книжками. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс по акции за 8 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт нового потока 1 апреля, и это не шутка, успейте записаться!
Кто заплатит новый сбор за онлайн-рекламу
Платить сбор должен тот, кто заключил договор с рекламодателем — такие разъяснения дал Роскомнадзор.
Например, если соглашение подписал рекламный агент, то отчисления от вознаграждения должен платить именно он. Это нужно сделать не позднее 5-го числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получили доход от онлайн-рекламы.
РКН будет следить за своевременной уплатой сбора.
Экспертные статьи для бухгалтера
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1900 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша лучше обгорать на солнышке, чем выгорать редакция
Начать дискуссию