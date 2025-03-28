Как организации на ОСНО учесть подписку на журнал

Покупку подписки организация на ОСНО может учесть в расходах. Разбираемся с нюансами отражения.

По бухгалтерскому учету расходы на подписку организация вправе учесть в составе текущих затрат единовременно в месяце начала действия подписки. Или можно равномерно списывать стоимость по мере получения номера издания. Такой порядок необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

П. 29 ст. 270 НК не разрешает учитывать расходы на подписку изданий, которые не относятся к нормативно-технической и иной не используемой в производственных целях литературу.

Но если информация из журнала нужна для использования в производственной деятельности или в управленческих целях (например, затраты на бухгалтерскую, юридическую или отраслевую литературу), то расходы на подписку можно учесть для целей налога на прибыль на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК.

По пп. 3 п. 7 ст. 272 НК при использовании метода начисления датой осуществления внереализационных и прочих расходов будет считаться дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного периода. При этом расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся согласно п. 1 ст. 272 НК.

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Расходы также могут быть признаны единовременно или равномерно в течение периода получения подписных изданий на основании закрывающих документов по пп. 1, 2, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК. Наиболее безопасно принимать подписку в расходы ежемесячно.

Входной НДС на подписку можно взять к вычету единовременно в обычном порядке на основании полученного счета-фактуры. Это следует из пп. 1 п. 2, п. 4 ст. 170 НК, а также п. 1, 1.1 ст. 172 НК.

По мнению Минфина из письма от 05.10.2011 № 03-07-11/261 принимать НДС к вычету можно вне зависимости от того, сразу ли организация включает подписку в расходы или делает это ежемесячно.