Утренний бухгалтер № 5856.Электронные счета-фактуры – пока не обязаловка

— Как начислять НДФЛ на северные надбавки и районные коэффициенты. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как облагаются НДФЛ районные коэффициенты и северные надбавки и как считать при этом НДФЛ с самой зарплаты.

— Как удержать и пересчитать НДФЛ иностранца в случаях приобретения резидентства: примеры

Рассмотрим, как определяется ставка НДФЛ для доходов иностранца, учитывая дату его прибытия в РФ и время фактического пребывания.

— Как наказать работника за пересылку внутренних документов по электронной почте. Мини-курс

Если работник переслал внутренние документы по электронной почте, ему может грозить дисциплинарная ответственность. Подробнее расскажем в мини-курсе.

— Как рассчитывать НДФЛ по нерезидентам, иностранцам на патенте и ВКС в 2025 году: примеры

Для любых иностранцев при расчете НДФЛ в 2025 году применяют пятиуровневую прогрессивную шкалу ставок НДФЛ: 13, 15, 18, 20 и 22%.

— Как оформить решение о назначении директора

После того, как руководитель будет избран на собрании или назначен собственником (-ами) организации, составляется или протокол, или решение — в зависимости от количества собственников общества.