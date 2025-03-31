Утренний бухгалтер № 5856.Электронные счета-фактуры – пока не обязаловка

Даниил Егоров: мы не вводим обязанность только электронных счетов-фактур.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Коммуналка не снизится, если убрать НДС, поэтому его не уберут.
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Занятых в малом бизнесе стало больше, чем поручал Президент.
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Импортеры теряют деньги: таможня по-новому рассчитывает стоимость товаров.
💃1 апреля старт нового потока курса по упрощенке
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Разборы законов
— Как начислять НДФЛ на северные надбавки и районные коэффициенты. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как облагаются НДФЛ районные коэффициенты и северные надбавки и как считать при этом НДФЛ с самой зарплаты.
— Как удержать и пересчитать НДФЛ иностранца в случаях приобретения резидентства: примеры
Рассмотрим, как определяется ставка НДФЛ для доходов иностранца, учитывая дату его прибытия в РФ и время фактического пребывания.
— Как наказать работника за пересылку внутренних документов по электронной почте. Мини-курс
Если работник переслал внутренние документы по электронной почте, ему может грозить дисциплинарная ответственность. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Как рассчитывать НДФЛ по нерезидентам, иностранцам на патенте и ВКС в 2025 году: примеры
Для любых иностранцев при расчете НДФЛ в 2025 году применяют пятиуровневую прогрессивную шкалу ставок НДФЛ: 13, 15, 18, 20 и 22%.
— Как оформить решение о назначении директора
После того, как руководитель будет избран на собрании или назначен собственником (-ами) организации, составляется или протокол, или решение — в зависимости от количества собственников общества.
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Документы
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ФАС Волго-Вятского округа: Постановление № А31-5701/2011 от 16.07.2012
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-371/2015 от 06.03.2015
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-1898/05-С1 от 11.05.2005
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-938/05-АК от 23.03.2005
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/127570 от 17.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 07-02-10/147 от 09.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/2047 от 15.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/12084 от 11.02.2025
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