ИП сменил место жительства: как теперь сдавать отчеты

Если ИП меняет место жительства, то и отчеты нужно сдавать по другому месту регистрации. Рассказываем, как это сделать.

Ситуация: ИП ведет бизнес и отчитывается по месту жительства. Однако физлицо переехало и зарегистрировалось в другом регионе. Как правильно сдавать отчеты в такой ситуации?

Если у ИП были работники, то до конца года нужно сдавать 6-НДФЛ по новому месту жительства. В нем нужно указывать прошлый ОКТМО. А в годовой расчет надо будет включить справки по работникам.

Всю отчетность ИП нужно сдавать РСВ в новую инспекцию. А вот извещать о смене жительства никого не надо, только в банк, если есть расчетный счет.

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