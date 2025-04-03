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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5859. Упрощенцы просят ФНС не штрафовать за ошибки с НДС

Бизнес на УСН, который только в 2025 году начал платить НДС, еще не разобрался в нюансах налога и просит послабление.

Предприниматели просят не привлекать к ответственности за ошибки в декларациях по НДС за четыре квартала 2025 года.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Указом Президента при МВД воссоздан аналог Федеральной миграционной службы.

Новый формат МЧД с 1 марта 2025 года. Какая нужна доверенность, чтобы приняли отчетность, узнаете из статьи.

ЦБ не исключает возможности поднять ключевую ставку.

Работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе на срок до 240 часов в год.

ФНС разъяснила, что делать, если сервис ФНС проверки счетов-фактур сообщает об ошибке.

Минфин: для крупнейших налогоплательщиков предусмотрен особый порядок представления декларации по налогу на имущество.

Совет от редакции: как без ошибок отчитаться по НДС за 1 квартал 2025 года для тех, кто применяет ОСНО и УСН, узнаете на бесплатном вебинаре 7 апреля в 13:00 мск. Записаться.

Разборы законов

Как сделать индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как установить индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1.

Должен ли работодатель выплачивать компенсацию за задержку зарплаты по вине банка

В общем порядке — должен, и если задержка произошла просто по вине банка, и даже если у банка отозвали лицензию. Разбираем детали.

Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому

Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за март 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Кассир забыл пробить чек: что делать. Мини-курс

Если кассир забыл выбить чек в момент расчета, нужно оформить чек коррекции. Если сделать это до того, как непробитие чека обнаружит налоговая — штрафа не будет. Подробнее в мини-курсе.

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9 Упрощенцы могут увеличить цену договора по закону 223-ФЗ на сумму НДС

10 🕔 Власти договорились об увеличении часов сверхурочной работы

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13 Записи мастер-классов по заполнению бумажной и электронной отчетности в 1С — теперь в подписке Клерк.Премиум!

14 Центробанк начет тестировать трансграничные платежи по QR-коду

15 ФАС проверит сроки оплаты скоропортящихся продуктов

16 При МВД воссоздан аналог ФМС

17 Куда сдавать декларацию по налогу на имущество, если недвижимость – в разных городах

18 Налоговый мониторинг стали применять 737 компаний

19 Для иностранных компаний, которые вернутся в РФ, могут повысить налог на прибыль до 35%

20 Прокуроры сделали 10 тысяч предостережений тем, кто необоснованно повышал цены

21 👌 Налоговики назвали преимущества электронных счетов-фактур

22 Приставы выдворили из России почти 90 тысяч мигрантов

23 У коррупционеров изъяли больше 1,2 трлн ценных бумаг

24 Отчетность по НДС при УСН до 25 апреля — все, что может пригодиться бухгалтеру

25 Малый и средний бизнес сможет получить больше 46 млрд рублей по «зонтичным» поручительствам

26 Центробанк не исключает возможности поднять ключевую ставку

27 Как бухгалтеру правильно отчитаться по НДС за первый квартал и не получить требования

28 Если сервис ФНС проверки счетов-фактур сообщает об ошибке: налоговики подсказали, что делать

29 У «Почты России» большой убыток за 2024 год, но «стремительный рост в ключевых направлениях бизнеса»

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Мероприятия

Отель-2025: гостеприимство и бизнес

Дата проведения: 3 апреля, четверг

Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

Дата проведения: 3 апреля, четверг

НДС: отчитываемся за 1 квартал 2025

Дата проведения: 7 апреля, понедельник

Алгоритм приема на работу в 2025 году

Дата проведения: 8 апреля, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5858. Завтра нужно сдать уведомление по НДФЛ: в нем может быть два КБК

Не позднее 3 апреля 2025 года необходимо представить в ИФНС уведомление по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ с доходов, выплаченных в период с 23 по 31 марта включительно.

Планирование производства на предприятии с помощью CPM/IBP-платформы

Как эффективно управлять производством? Связать между собой все процессы и уровни планирования. Тогда снизятся затраты на производство и дистрибуцию, уменьшится количество переналадок оборудования, сохранится полная загрузка производственной линии, на складах не будет избытка продукции, повысятся объемы продаж.

Использование сторонних компонентов в программном обеспечении: юридические аспекты

Современная разработка ПО редко обходится без сторонних компонентов — библиотек, фреймворков, шрифтов, графических элементов и т.д. Это напоминает сборку конструктора: мы берем готовые компоненты, чтобы не изобретать велосипед. Однако интеграция требует строгого соблюдения юридических норм, чтобы избежать судебных споров, штрафов или потери репутации.

Как в отчетах маркетплейса отражаются выкупы в страны ЕАЭС

Если организация через маркетплейс торгует в страны ЕАЭС, то онлайн-площадка самостоятельно подает отчетность в ФТС. Однако организации все равно нужно отражать такие операции в 1С.

Что будет с патентом на транспортные услуги, если ИП меняет ТС

Если ИП меняет транспортное средство, указанное в патенте на другое, то неясно: что делать. Разбираемся, нужно ли регистрировать новый документ.

Можно ли использовать НДС 10% при изготовлении кормов

По кормам для животных необходимо начислять НДС по ставке 10%. Разбираемся, можно ли применять эту норму по кормам для непродуктивных животных.

Как начислить амортизацию на НМА в виде фильма

Амортизацию начисляют на все нематериальные активы за исключением тех, у которых нельзя определить срок полезного использования. Разбираемся, как начислить ее на фильм.

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Это не шутка: обучение на профкурсах уже началось, но вы еще успеваете купить курс по старой цене и сразу приступить к учебе

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РАССЫЛКА 643 704 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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