Утренний бухгалтер № 5859. Упрощенцы просят ФНС не штрафовать за ошибки с НДС

Разборы законов

— Как сделать индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как установить индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1.

— Должен ли работодатель выплачивать компенсацию за задержку зарплаты по вине банка

В общем порядке — должен, и если задержка произошла просто по вине банка, и даже если у банка отозвали лицензию. Разбираем детали.

— Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому

Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за март 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Кассир забыл пробить чек: что делать. Мини-курс

Если кассир забыл выбить чек в момент расчета, нужно оформить чек коррекции. Если сделать это до того, как непробитие чека обнаружит налоговая — штрафа не будет. Подробнее в мини-курсе.