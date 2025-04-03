Утренний бухгалтер № 5859. Упрощенцы просят ФНС не штрафовать за ошибки с НДС

Предприниматели просят не привлекать к ответственности за ошибки в декларациях по НДС за четыре квартала 2025 года.
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ЦБ не исключает возможности поднять ключевую ставку.
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Минфин: для крупнейших налогоплательщиков предусмотрен особый порядок представления декларации по налогу на имущество.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61178 от 13.08.2019
Росстат: Приказ № 925 от 17.12.2021
ФАС РФ: Письмо № 28/26176/25 от 21.03.2025
ФАС РФ: Письмо № 28/19569/25 от 05.03.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/4154@ от 18.03.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3157@ от 25.03.2025
Новгородский областной суд: Решение № 12-159/2022 от 23.06.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/130953 от 25.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 07-03-10/109255 от 06.11.2024
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