🕔 Власти договорились об увеличении часов сверхурочной работы

Сотрудников разрешат привлекать к сверх-сверхурочной работе. Она будет увеличена со 120 до 240 часов в год.

Работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе на срок до 240 часов в год. Это должно быть предусмотрено коллективным или отраслевым договором.

Минэкономразвития и Минтруд договорились по изменениям в ТК, чтобы повысить гибкость рынка труда и увеличить нормы сверхурочной занятости до 240 часов в год. Сейчас законодательство ограничивает такую работу 120 часами в год. Об этом пишут «Ведомости».

Законопроект с поправками решили поддержать. Ожидается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.