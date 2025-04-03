Сроки взыскания налоговой задолженности: когда налоговый орган может выйти за пределы срока, а когда — нет

Взыскание задолженности по уплате налогов — актуальная тема для всех налогоплательщиков, ведь именно в этой сфере налоговые органы допускают большое количество злоупотреблений и совершают различные нарушения. Разберемся, как должна выглядеть процедура взыскания надлежащим образом.

Начнем с того, что взыскание налогов с физических лиц осуществляется в судебном порядке, то есть только на основании вступившего в законную силу судебного акта. При этом задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей закрывается посредством размещения в реестре решений о взыскании информации о взыскании и поручения налогового органа на перечисление суммы недоимки.

Заметим, что 25 марта 2025 года в первом чтении был принят законопроект № 782260-8, предусматривающий внесение изменений в НК, которые позволят взыскивать с физических лиц обязательные платежи во внесудебном порядке. Однако поправки сохраняют судебный контроль в случае возникновения спора между налогоплательщиком и налоговым органом.

Впрочем, до вступления закона в силу действует существующий порядок, согласно которому для взыскания налоговый орган должен выполнить следующие условия.

Во-первых, инспектор должен направить налогоплательщику требование об уплате, в котором будет указана сумма задолженности. При этом оно должно быть направлено не позднее трех месяцев со дня формирования отрицательного сальдо единого налогового счета в размере, превышающем 3 000 рублей.

Во-вторых, на исполнение требования дается как минимум 8 дней, и этот срок начинает течь с момента получения документа.

В-третьих, для обращения в суд в случае неисполнения требования размер задолженности должен превышать 10 000 рублей (если размер меньше указанной суммы, то обращение в суд возможно не позднее 1 июля года, на 1 января которого истекло три года со срока исполнения требования об уплате задолженности).

В случае соблюдения перечисленных условий у налогового органа есть шесть месяцев (после истечения восьмидневного срока требования) для обращения в суд.

Таким образом, явно прослеживается, что налоговые органы заинтересованы в более быстром исполнении налоговых обязательств в значительных суммах: для них предусмотрен более короткий срок на обращение в суд, что является стимулом для оперативной работы контролирующих органов по взысканию.

Следует обратить внимание на два крайне важных момента:

1. Нарушение налоговым органом срока направления требования об уплате налога не увеличивает общий срок взыскания налоговой задолженности. Подтверждение этому содержится в п. 6 информационного письма Президиума ВАС от 17.03.2003 № 71 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК»: пропуск налоговым органом срока направления требования об уплате налога не влечет изменения порядка исчисления срока на принудительное взыскание налогов и пеней.

2. В случае пропуска налоговым органом срока обращения в суд, взыскать налоговую задолженность ему больше не удастся. Это подтверждается позицией Верховного Суда, изложенной в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве»: истечение сроков на судебное взыскание обязательных платежей и санкций, в частности срока, установленного в п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 47, п. 2 ст. 48, является препятствием для выдачи судебного приказа. В указанном случае арбитражный суд отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа.

Можно сделать вывод, что налогоплательщикам-физическим лицам важно проверять, не нарушены ли сроки направления требования, а также сроки обращения в суд, ведь в случае наличия такого злоупотребления со стороны налоговых органов взыскание задолженности будет неправомерным и может быть оспорено.

Более того, подчеркнем, что законодатель и правоприменитель нацелены на стимулирование налоговых органов к соблюдению сроков. Революционным в сфере налоговых правоотношений стало определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 04.06.2024 № 301-ЭС23-26689 по делу № А38-5256/2022, в котором высшая судебная инстанция не согласилась с позицией суда округа, указавшего, что важно соблюдение сроков налоговым органом только на стадии исполнения решения, но не в процессе проведения контрольных мероприятий.

Действительно, судебная практика раньше шла по такому пути, опираясь на определение Верховного Суда от 05.07.2021 № 307-ЭС21-2135, в котором было отмечено, что нарушение сроков проверки не влияет на правомерность действий при взыскании задолженности, а иное приводило бы к смещению сроков различных административных процедур. В 2024 году Верховный Суд не согласился с такой аргументацией. Он указал, что несоблюдение сроков проведения мероприятий налогового контроля не может служить основанием для изменения порядка исчисления сроков на этапе взыскания.

Указанное решение поворачивает судебную практику в позитивное русло развития, особенно благоприятное влияние оказывается на бизнес и предпринимателей, права которых очень часто нарушались налоговыми органами под предлогом того, что долгие проверки подтверждают качественность работы контролирующих органов, которые досконально проверяют все документы, что, конечно, не соответствует никаким правовым реалиям.

Однако в НК предусмотрены случаи, когда взыскание за пределами установленного срока будет правомерным. Так, КС в своем постановлении от 25.10.2024 № 48-П отмечает, что пропуск налоговым органом срока инициирования взыскания и срока для обращения с административным исковым заявлением о взыскании, не может влечь автоматического отказа в удовлетворении требования налогового органа, заявленного в исковом производстве, когда судом установлены обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин такого пропуска, и имеются основания для его восстановления, в частности, когда налоговый орган в соответствии с законодательством об административном судопроизводстве ходатайствовал об этом.

Уважительными причинами пропуска срока суды признают, например, своевременное принятие в порядке ст. 46 НК мер взыскания задолженности по налогу, незначительность пропуска срока для обращения в суд с заявлением о вынесении судебного приказа, соблюдение общего срока взыскания налоговой задолженности в судебном порядке, уклонение ответчика в добровольном порядке исполнить обязанность (решение Кольского р/с Мурманской области от 28.02.2025 по делу № 2А-116/2025).

Подведем итог. Позитивной тенденцией можно назвать стремление законодателя установить максимальные гарантии для защиты налогоплательщиков в случае пропуска налоговыми органами сроков проведения налоговых проверок и взыскания задолженности.

Но необходимо помнить, что не всегда нарушенный срок будет препятствовать взысканию, так как правоприменителем выработаны критерии признания нарушения сроков уважительным и их восстановления.