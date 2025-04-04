Минфин не может определиться, что делать с НДФЛ по районному коэффициенту с отпускных. 🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1906

Никакой определенности от Минфина

Бухгалтеры о сих пор так и не понимают как высчитывать суммы начислений по районным коэффициентам из отпускных, чтобы правильно отразить данные в учете и отчетах, а Минфин не торопиться решать этот вопрос.

С 2025 года районные коэффициенты и процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, в районах с плохим климатом и экологией идут по отдельной шкале НДФЛ с отдельными КБК.

Все, что по этой теме высказало министерство — вопрос в настоящее время прорабатывается. Не густо. Хотя сейчас Минфин готовит проект поправок в НК, возможно изменения по коэффициентам тоже войдут в проект.

А пока многие бухгалтеры решили вообще ничего и никуда не выделять. И может быть они правы.