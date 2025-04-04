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Обзор законопроектов

Минфин не может определиться, что делать с НДФЛ по районному коэффициенту с отпускных. 🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1906

Уже пора отчитываться за первый квартал, с сумм по районным коэффициентам и северной надбавке надо отдельно считать НДФЛ и даже указывать отдельный КБК, а Минфин все не может решить, что делать с отпускными и выделять ли из них районные коэффициенты.

Сегодня в выпуске:

  • Мы еще подумаем: Минфин не дал однозначного ответа про отпускные, НДФЛ и районные коэффициенты.

  • Обсуждают снижение порога по количеству подписчиков в целях регистрации блогеров в РКН.

  • Ошибок в платежах стало меньше в 28 раз и все из-за ЕНП.

  • Экспертные статьи для бухгалтера

  • Пятничный «Клерк»

  • Мем дня.

Никакой определенности от Минфина

Бухгалтеры о сих пор так и не понимают как высчитывать суммы начислений по районным коэффициентам из отпускных, чтобы правильно отразить данные в учете и отчетах, а Минфин не торопиться решать этот вопрос.

С 2025 года районные коэффициенты и процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, в районах с плохим климатом и экологией идут по отдельной шкале НДФЛ с отдельными КБК.

Все, что по этой теме высказало министерство — вопрос в настоящее время прорабатывается. Не густо. Хотя сейчас Минфин готовит проект поправок в НК, возможно изменения по коэффициентам тоже войдут в проект.

А пока многие бухгалтеры решили вообще ничего и никуда не выделять. И может быть они правы.

Блогеры с аудиторией меньше 10 тысяч пользователей тоже могут попасть под регистрацию

Роскомнадзор обсуждает снижение порога, чтобы заявки на регистрацию в реестре могли подавать и небольшие блогеры.

За пять месяцев РКН включил в список 134 тыс. канала, а 77 тыс. заявок отклонили из-за того, что поданные сведения были некорректными или на странице блогера не разместили присвоенный номер заявления.

Должников по налогам стало меньше вдвое, а ошибок в платежах в 28 раз

Замруководителя ФНС Константин Чекмышев рассказал, что по результатам опросов пользователей бухгалтерского ПО отмечается снижение издержек и трудозатрат, отсутствие проблем с некорректным долгом и необходимости искать платежи. Уж не знаем, среди кого проводили эти опросы, но чат ФНС полнится запросами на обновление данных ЛК в связи с некорректными сведениями.

Также чиновник отметил, что число ошибок при платежах снизилось в 28 раз, а число должников в два раза. Надеемся, что так оно и есть.

Экспертные статьи для бухгалтера

Пятничный «Клерк»

Сегодня предлагаем вам за минуту найти все указанные предметы на картинке. Засекайте время и вперед, кто успел — тот молодец! Можно посоревноваться с коллегами и друзьями.

Мем дня

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Ваша ждет от Минфина ответа, как соловей — лета редакция

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