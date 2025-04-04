Минфин не может определиться, что делать с НДФЛ по районному коэффициенту с отпускных. 🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1906

Сегодня в выпуске:
Мы еще подумаем: Минфин не дал однозначного ответа про отпускные, НДФЛ и районные коэффициенты.
Обсуждают снижение порога по количеству подписчиков в целях регистрации блогеров в РКН.
Ошибок в платежах стало меньше в 28 раз и все из-за ЕНП.
Экспертные статьи для бухгалтера
Пятничный «Клерк»
Мем дня.
Никакой определенности от Минфина
Бухгалтеры о сих пор так и не понимают как высчитывать суммы начислений по районным коэффициентам из отпускных, чтобы правильно отразить данные в учете и отчетах, а Минфин не торопиться решать этот вопрос.
С 2025 года районные коэффициенты и процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, в районах с плохим климатом и экологией идут по отдельной шкале НДФЛ с отдельными КБК.
Все, что по этой теме высказало министерство — вопрос в настоящее время прорабатывается. Не густо. Хотя сейчас Минфин готовит проект поправок в НК, возможно изменения по коэффициентам тоже войдут в проект.
А пока многие бухгалтеры решили вообще ничего и никуда не выделять. И может быть они правы.
Блогеры с аудиторией меньше 10 тысяч пользователей тоже могут попасть под регистрацию
Роскомнадзор обсуждает снижение порога, чтобы заявки на регистрацию в реестре могли подавать и небольшие блогеры.
За пять месяцев РКН включил в список 134 тыс. канала, а 77 тыс. заявок отклонили из-за того, что поданные сведения были некорректными или на странице блогера не разместили присвоенный номер заявления.
Должников по налогам стало меньше вдвое, а ошибок в платежах в 28 раз
Замруководителя ФНС Константин Чекмышев рассказал, что по результатам опросов пользователей бухгалтерского ПО отмечается снижение издержек и трудозатрат, отсутствие проблем с некорректным долгом и необходимости искать платежи. Уж не знаем, среди кого проводили эти опросы, но чат ФНС полнится запросами на обновление данных ЛК в связи с некорректными сведениями.
Также чиновник отметил, что число ошибок при платежах снизилось в 28 раз, а число должников в два раза. Надеемся, что так оно и есть.
Экспертные статьи для бухгалтера
Пятничный «Клерк»
Сегодня предлагаем вам за минуту найти все указанные предметы на картинке. Засекайте время и вперед, кто успел — тот молодец! Можно посоревноваться с коллегами и друзьями.
Мем дня
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Ваша ждет от Минфина ответа, как соловей — лета редакция
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