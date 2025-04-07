В НК изменения вносят в среднем каждые 10 дней. 👀«Ночной бухгалтер» № 1907

Сегодня в выпуске:
Предложения в НК стали еще длиннее, а изменения вносят все чаще.
Новые контрольные соотношения для РСВ.
С двух месяцев до двух лет хотят увеличить срок давности ответственности за несдачу отчетов в статистику.
Продавцы не смогут навязывать дополнительные услуги и товары.
В банках и сетевых магазинах можно поменять мелось на бумажные деньги и зачислить их на счет без комиссии.
Экспертные статьи для редактора.
Мем дня.
Как за последние 7 лет усложнился НК: анализ от юриста
Управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин провел лингвистический анализ поправок в НК за последние семь лет. Эксперт подсчитал, что количество предложений в кодексе, которые содержат более 100 слов выросло втрое! Разбираться в таких конструкциях нелегко не только бухгалтеру, но и юристу. А если учесть. что в среднем изменения в НК вносились каждые 10 дней…
В 2024 году было принято 34 закона по поправкам в НК. В этом же году установлен своеобразный рекорд — для описания закона понадобилось предложение из 382 слов и 51 запятой.
«Клерки» заинтересовались — какой это может быть пункт НК — коллеги подсказывают — загляните в статью 343 п. 18. А еще жалуются, что и другие кодексы не лучше, например КоАП
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КС для нового РСВ с 2025 года
За 1 квартал 2025 года сдаем новый расчет по взносам (РСВ). Действующие контрольные соотношения можно найти в письме ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1275@, но их буквально на днях уточнили (см. письмо от 02.04.2025 № БС-4-11/3511@).
Изменения коснулись в частности МСП. Например, будут проверять наличие компании или ИП в реестре и на конец каждого месяца, и на 31.12 предыдущего года.
Изменения коснулись также судов РМРС, участников САР, обрабатывающих производств (МСП).
До 2-х лет может вырасти срок давности нарушений по отчетам Росстата
Штраф за несданный отчет может составить до 70 тысяч рублей. Но сейчас срок давности составляет всего два месяца, этого срока не хватает на соблюдение всех процедур и позволяет недобросовестным предпринимателям избежать ответственности.
В Госдуму внесли законопроект, по которому срок давности для ст. 13.19 КоАП увеличат с двух месяцев до двух лет.
Правда, бухгалтеры с иронией относятся к мотивам пролонгации срока.
С 1 сентября 2025 года начнет действовать закон от 07.04.2025 № 69-ФЗ. Он запрещает продавцам навязывать дополнительные товары и услуги клиентам. Продавцам запрещено будет также ставить автоматические галочки или включать в договор формулировки, подразумевающие согласие покупателя на допуслуги или товары.
Чтобы предоставить дополнительные услуги и не нарушить закон продавец должен будет получить письменное согласие.
Если же продавец нарушит закон, то по требованию клиента он будет обязан вернуть стоимость дополнительных товаров, работ или услуг в течение трех дней с момента получения заявления.
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Субсидиарная ответственность контролирующих лиц: способы защиты. Узнайте о рисках и вариантах защиты от субсидиарки от юристов.
Банки поменяют монеты на купюры бесплатно
С 7 по 19 апреля 2025 года по всей стране проходит акция по обмену монет. Сдать мелочь можно в сетевых магазинах и в отделениях банков. В последних также можно зачислить деньги на карту без комиссии.
Вспомнился почему-то плакат из мультфильма про Чебурашку.
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Ваша по ощущениям меняют НК через день редакция
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