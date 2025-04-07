В НК изменения вносят в среднем каждые 10 дней. 👀«Ночной бухгалтер» № 1907

Как за последние 7 лет усложнился НК: анализ от юриста

Управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин провел лингвистический анализ поправок в НК за последние семь лет. Эксперт подсчитал, что количество предложений в кодексе, которые содержат более 100 слов выросло втрое! Разбираться в таких конструкциях нелегко не только бухгалтеру, но и юристу. А если учесть. что в среднем изменения в НК вносились каждые 10 дней…

В 2024 году было принято 34 закона по поправкам в НК. В этом же году установлен своеобразный рекорд — для описания закона понадобилось предложение из 382 слов и 51 запятой.

«Клерки» заинтересовались — какой это может быть пункт НК — коллеги подсказывают — загляните в статью 343 п. 18. А еще жалуются, что и другие кодексы не лучше, например КоАП