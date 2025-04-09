Мошенники перехватывают декларации с личными данными физлиц через клоны сайта ФНС. 😱«Ночной бухгалтер» № 1909

Сегодня в выпуске:
Поддельный сайт ФНС — чем может грозить?
Если неправильно заполнить корректировку 3-НДФЛ можно вместо вычета получить долг по налогу.
Депутаты хотят дать женщинам с детьми освобождение от НДФЛ.
В СФР поменяются формы для оплаты больничных и пособий.
Ошибки в СНИЛС — что делать бухгалтеру?
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Сайты-двойники ФНС перехватывают декларации 3-НДФЛ
В декларации физлица указывают ФИО, дату рождения, ИНН, паспортные данные, которые не прочь заполучить мошенники. Чтобы похитить данные или даже получить доступ к личным кабинетам в ФНС или на Госуслугах мошенники создают копии сайта ФНС.
До 30 апреля физлица должны отчитаться о полученных за 2024 год доходах, например, при продаже машины или квартиры, кроме того, в начале года граждане активно сдают декларации для получения вычетов.
Злоумышленники создают клон-сайт ФНС, на котором размещают форму ввода данных для входа в ЛК налогоплательщика или для перехода на Госуслуги. В реальности же введенные данные попадают к мошенникам.
Как можно распознать, что перед вами поддельный сайт?
Во-первых, не переходите на сайт для подачи декларации по сомнительным ссылкам — из контекстой рекламы, почтовых рассылок и т.п.
Во-вторых, проверяйте, что написано в адресной строке браузера. Адрес сайта может быть похож на адрес на оригинал, но все же будет отличаться, например, вместо www.nalog.gov.ru будет написано www.nalog.dov.ru. Если мошенникам совсем было лень заморачиваться, то там будет ссылка на сайт-одностраничник с абракадаброй.
В-третьих, если ищите сайт ведомства через браузер, как правило, самая первая ссылка и будет правильной. Найдя оригинальную ссылку, сохраните ее в закладках, избранном или другим способом, чтобы в дальнейшем переходить именно по ней.
Ошибка в уточненке по 3-НДФЛ может привести к налоговой задолженности
При подаче корректировке (например, если в первичной декларации забыли указать социальный вычет и хотите ее дополнить) важно включить и все данные первичной (правильные, естественно). Если указать только данные, которые хотите откорректировать рискуете вместо вычета получить долг.
Пример: подана декларация 3-НДФЛ за 2024 год на получение имущественного вычета при покупке квартиры. Вычет составил Уплачено НДФЛ за год 78 000. Всю сумму в рамках вычета ФНС должна вернуть. Налоговики проверили декларацию и вернули деньги.
Позже человек обнаружил, что мог еще получить вычет за лечение и подал корректирующую декларацию. В ней он указал доходы, с которых в 2024 году был уплачен налог в 78 000 и заполнил данные по соцвычету, где к возврату ему полагается 13000 рублей, а имущественный вычет не указал (зачем, ведь деньги по нему уже вернули😎). В налоговой эти данные будут выглядеть так:
Начислен и уплачен налог — 78000
Получена декларация с налогом к возврату из бюджета — 78000, налог возвращен, как буд-то вы никакого налога с зарплаты и не платили.
Получена корректировка (она обнулила данные первичной декларации), где начисленный налог — 78000, а к возврату 13000, значит в бюджете должна остаться сумма 78000-13000= 65000, а ее нет, ведь ранее налоговики вернули человеку 78000. И возникает долг в сумме 65000 рублей.
Каждая уточненка заменяет собой и отменяет все ранее сданные за этот период декларации. Будьте внимательны!
Депутаты хотят освободить женщин с детьми от НДФЛ
Депутаты собираются внести на рассмотрении Госдумы законопроект об освобождении от НДФЛ женщин, которые до 30 лет родили или усыновили первенца (доход такой мамы не должен превышать МРОТх3). А также женщин любого возраста, если у них появился второй ребенок (их доход не должен превышать МРОТх4).
Сведения о застрахованных лицах для оплаты больничных в СФР нужно будет подавать по новой форме
Проект с изменениями в формах предусматривает обновление следующих бланков:
сведения о застрахованном лице;
извещение о внесении исправлений в электронный листок нетрудоспособности;
заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
уведомление о прекращении права застрахованного на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Изменения вносят в приказ СФР от 22.04.2024 № 643.
Ошибки в СНИЛС
СФР сравнит сведения из паспорта и СНИЛС физлица и если найдет расхождения, то бухгалтеру придется разбираться, что делать. Поэтому важно проверить такие нюансы еще при приеме на работу.
Например, ФИО в СНИЛС должно соответствовать фамилии, имени и отчеству по паспорту. Если в СНИЛС нет отчества, а в паспорте есть, придется работнику обратиться с СФР и обновить данные в СНИЛС.
Соцфонд также может выдать несоответствие, если:
у сотрудника сразу два или три СНИЛС, и все с разными номерами;
сотрудник менял фамилию и данные несовпадают;
допущена ошибка в дате рождения.
Коллеги — бухгалтеры и кадровики советуют звонить в СФР или оставлять обращение. Говорят, что в Фонде сидят более лояльные сотрудники, чем в ФНС)
Хотите узнать все тонкости работы кадровиком? Научим вести кадровый и воинский учет с нуля, в том числе в 1С:ЗУП на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Сейчас вы можете купить курс за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Экспертные статьи для бухгалтера
Как обосновать расходы на ОСНО и УСН, чтобы не нарваться на претензии налоговиков
Особенности заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал: много новых КБК — пост в телеграм-канале с видео.
Если вы бухгалтер-аутсорсер со своей компанией или предприниматель — владелец или руководитель любого другого бизнеса, то бонусом для вас еще две полезные ссылки:
Репутационные риски: как оценить и снизить имиджевые потери — узнайте почему вы можете потерять даже самую блестящую репутацию среди клиентов.
Что выбрать, когда горят дедлайны: фрилансер-копирайтер или профессиональная редакция как сервис — если ведете свой блог или хотите его вести, хотите дать интервью на горячую тему, есть желание рассказать о своей экспертности по всей России, то вам нужен тот, кто напишет классную статью. Кому же доверить такую важную работу?
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1909 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша среда — это все еще маленькая пятница редакция
Начать дискуссию