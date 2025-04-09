Мошенники перехватывают декларации с личными данными физлиц через клоны сайта ФНС. 😱«Ночной бухгалтер» № 1909

Сайты-двойники ФНС перехватывают декларации 3-НДФЛ

В декларации физлица указывают ФИО, дату рождения, ИНН, паспортные данные, которые не прочь заполучить мошенники. Чтобы похитить данные или даже получить доступ к личным кабинетам в ФНС или на Госуслугах мошенники создают копии сайта ФНС.

До 30 апреля физлица должны отчитаться о полученных за 2024 год доходах, например, при продаже машины или квартиры, кроме того, в начале года граждане активно сдают декларации для получения вычетов.

Злоумышленники создают клон-сайт ФНС, на котором размещают форму ввода данных для входа в ЛК налогоплательщика или для перехода на Госуслуги. В реальности же введенные данные попадают к мошенникам.

Как можно распознать, что перед вами поддельный сайт?