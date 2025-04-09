Как обосновать расходы на ОСНО и УСН, чтобы не нарваться на претензии налоговиков

На общем режиме налогообложения компании и ИП платят налог на прибыль. С 2025 года его размер составляет 25%. Прибыль представляет собой разницу между доходами и расходами. Законный способ уменьшения налоговой нагрузки — признание расходов по максимуму. Но чтобы у налоговой не возникало претензий к компании, расходы нужно грамотно обосновать. При УСН признание расходов имеет место для варианта «Доходы минус расходы» с уплатой налога в размере 15%.

Обоснование расходов на ОСНО

Расходы на общей системе налогообложения делятся на две группы: расходы, связанные с производством и реализацией;

внереализационные. Но затраты для целей налогообложения можно признать не во всех случаях. Для принятия к вычету необходимо соблюдение двух условий: есть документы, подтверждающие затраты;

расходы должны быть связаны с деятельностью компании или ИП и приносить или иметь возможность приносить прибыль в будущем. Иначе ФНС посчитает затраты необоснованными и откажет в вычете по ним. Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Баркаловой Оксаны Ивановны. Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Обо всем понятно и доступно! Подписаться

Расходы на ОСНО, связанные с производством и реализацией

Большая часть расходов компании относится к производственным, это: материальные издержки;

амортизация основных средств и нематериальных активов;

затраты на оплату труда;

прочие затраты (ст. 264 НК). Прочие затраты очень разнообразны, это: расходы на командировки;

оплата услуг аудиторов и юристов;

расходы на обучение персонала;

на рекламу и т.п. В бухучете производственные расходы учитывают на счете 90.2.

Внереализационные расходы

Эта группа расходов напрямую с деятельностью компании не связана. О внереализационных расходах говориться в статье 265 НК, это: затраты по судебным спорам;

проценты, уплаченные по кредитам;

комиссии банков;

налоги и авансы по налогам;

расходы на содержание имущества, переданного в аренду;

санкции по договорам с контрагентами;

отрицательные курсовые разницы;

прочие внереализационные расходы, целесообразность которых компания может обосновать — убытки от простоев и безнадежных долгов, потери и недостачи от стихийных бедствий и другие. В бухучете эта группа расходов отражается на счете 91.2. Работаете главным бухгалтером в организации, но имеете пробелы, хотите систематизировать и упорядочить свои знания — тогда курс «Главный бухгалтер коммерческой организации» точно для вас! Оставить заявку

Расходы нормируемые и ненормируемые

Кроме того, существует ряд расходов, которые нельзя списывать на базу по налогу на прибыль в полной мере. Для них в налоговом кодексе заданы нормативы: Расходы на рекламу . Издержки на вывески, рекламу в СМИ, расходы на проведение ярмарок разрешено полностью включать в расходы, принимаемые для целей налогообложения (п. 4 ст. 264 НК). Прочие затраты на рекламу, не перечисленные в этом пункте, а также расходы на призы для победителей лотерей и розыгрышей, нормируются. Списывать в расходы разрешено только сумму не более 1% доходов от реализации за год.

Потери . Сырье и запасы в процессе доставки или хранения подвержены физическому воздействию: жидкости испаряются, сыпучие материалы в зависимости от влажности могут менять вес. Но списать потери от подобного воздействия разрешается лишь в пределах естественной убыли. Иначе ФНС сочтет расходы необоснованными.

Представительские расходы . При частых встречах с бизнес-партнерами, особенно представителями иностранных компаний, статья представительских расходов будет значительной. Но принять их в качестве расходов для целей налогообложения разрешено в размере не более 4% от издержек на оплату труда отчетного периода.

Расходы по ДМС. Дополнительная медстраховка — хороший способ привлечь в компанию новых работников. Но нужно учитывать, что такие расходы нормируются и принять их к вычету для целей налогообложения можно в размере не более 6% от расходов на зарплату. Подписывайтесь на авторский телеграмм-канал эксперта-практика Оксаны Баркаловой Говорим про налоги, обсуждаем законы, разбираем судебную практику! Подписаться

Два метода признания расходов