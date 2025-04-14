Самозанятость, ИП или наем: сравним доход, риски и возможности

Вечный вопрос: работать на кого-то или на себя? Самозанятость и ИП — это действительно свобода или только дополнительные заботы? А наем — это всегда про стабильность?

Эксперт онлайн бухгалтерии Контур. Эльба Алексей Третьяков разбирает плюсы, минусы и ключевые моменты разных форм занятости, чтобы помочь сделать объективный выбор.

Наем: уверенность и ограничения

Работа по найму — это понятная и привычная схема. Каждый день приходишь в офис — или работаешь удаленно, но так же по графику, выполняешь задачи, получаешь зарплату. У такой формы занятости есть свои железобетонные плюсы.

Плюсы найма

Стабильный доход. Зарплата приходит по графику, даже если клиентов у компании стало меньше. Понятно, что в действительности бывает всякое — но все-таки в большинстве компаний зарплату сейчас не задерживают: себе дороже.

Соцпакет. Работодатель берет на себя часть налоговой нагрузки. Прежде всего, он платит за работника НДФЛ в бюджет — и это дает человеку, трудоустроенному по ТК, право на налоговые вычеты по НДФЛ: например, при покупке квартиры в ипотеку он может вернуть до 260 тысяч рублей.

Кроме того, работодатель платит за сотрудника обязательные страховые взносы. У человека, работающего по найму, идет пенсионный стаж, ему выплачиваются больничные.

Плюс есть другие социальные гарантии — тот же официальный отпуск сотруднику положен законодательно: если он его не «отгуляет», работодатель должен будет заплатить компенсацию.

Разделение ответственности. Ты не несешь на себе все. Ты выполняешь свою часть работы — а, например, бухгалтерия, продажи и юристы занимаются своим делом. Если ты дизайнер, или копирайтер, или повар — то у тебя нет необходимости искать клиентов, вести отчетность или переживать за юридические вопросы.

Карьерный рост. В хороших компаниях есть четкая система продвижения — с повышением зарплаты, расширением полномочий и возможностью занять руководящую должность. Но это, повторим, в хороших компаниях.

Обучение за счет работодателя. Курсы, тренинги, повышение квалификации — все это может оплачиваться компанией.

Минусы найма

Ограниченный доход. Да, зарплата приходит стабильно, но в большинстве случаев она фиксирована. Даже если компания зарабатывает миллионы — твои цифры в расчетном листке от этого не изменятся. Правда, бывают должности, при которых работник получает процент от прибыли — но процент всегда останется только процентом. Всей прибылью распоряжается собственник компании.

Зависимость от начальства. Каким бы вы ни были классным специалистом, решение о повышении, надбавке или даже просто отпуске принимает начальник. А начальник — это далеко не всегда грамотный управленец. Увы.

Риск увольнения. В любой момент компания может сократить персонал, изменить условия или просто закрыться. Если вы работаете на одного работодателя — это серьезный риск.

Жесткий график и переработки. Да, во многих компаниях это прекрасно совмещается: ты обязан быть на рабочем месте ровно в 8.00 — но уйти в 17.00, как положено по ТК, ты не можешь: «У нас сейчас аврал, сидим пока не сделаем». А если бизнес-процессы в компании выстроены плохо — авралы будут постоянно.

Зависимость от политики компании. В найме есть четкие инструкции: как работать, с кем, в каком формате. Хочешь делать иначе? Возможно, придется бороться с корпоративной бюрократией. А если будет реформа внутри организации, смена стратегии, новый руководитель — то и ваша работа тоже поменяется. Не всегда в лучшую сторону.

Вывод простой. Наем — для тех, кому нужны стабильность, соцпакет и понятные перспективы. А некоторые профессии предполагают работу в найме по умолчанию: например, пилоты гражданской авиации, научные сотрудники, полицейские или инженеры крупных производств.

Самозанятость: свобода, гибкость и самодисциплина

Условия этого режима предельно просты. Самозанятые платят 4% налога при работе с физическими лицами — и 6% при сотрудничестве с юрлицами, страховые взносы для них добровольны.

Плюсы самозанятости

Свободный график. «Не нужно вставать в 7 утра и тащиться через город в любую погоду» — это безусловный плюс самозанятости. Человек работает тогда, когда ему удобно. Кто-то любит начинать день пораньше, кто-то отводит детей в школу, делает домашние дела и потом принимается за работу — а кто-то вообще продуктивно работает только ночью. Самозанятый сам решает, когда сделать перерыв или брать выходные. Главное — уметь организовать себя.

Нет потолка в доходе. В найме ваш доход ограничен зарплатой и премиями. В самозанятости — все зависит только от вас: чем больше вы работаете и прокачиваете свои навыки, тем выше заработок. Причем здесь нет зависимости от «доброй воли» начальства: хочешь повысить доход — бери больше клиентов, повышай цены, запускай новые услуги.

Можно выбирать клиентов и проекты. В найме иногда приходится мириться с задачами «от начальства». В самозанятости человек сам решает, с кем работать — а от неадекватных клиентов можно просто отказаться.

Развитие навыков предпринимательства. Работая на себя, ты учишься вести переговоры, продавать услуги, управлять финансами. Эти навыки пригодятся в любой сфере, даже если потом решишь вернуться в найм или открыть полноценный бизнес.

Легкая отчетность. Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» — это пара минут. Потом ты просто формируешь чеки с каждой продажи или заказа — никакой другой отчетности перед налоговой у самозанятого нет.

Минусы самозанятости

Да, подводные камни здесь тоже есть.

Налоги — это твоя забота. Они небольшие: 6% с юридических лиц и 4% с физических — но платить ты их должен сам, ежемесячно. Если будут просрочки по уплате налогов — то возможны пени и штрафы.

Нестабильный доход. Сегодня клиенты есть — завтра их может не быть. В найме зарплата приходит по расписанию, а здесь все зависит от количества заказов. В «не сезон» можно остаться без денег, если заранее не позаботиться о финансовой подушке.

Поиск клиентов. В офисе тебе ставят задачи — а в самозанятости сначала нужно найти тех, кто готов платить. Нужно уметь продавать свои услуги, общаться с заказчиками и выстраивать с ними отношения.

Нет оплачиваемых отпусков и больничных. Один из самых существенных минусов. Болеть для самозанятого, особенно если нет накоплений — непозволительная роскошь, то же и с отпуском.

Чтобы разрешить себе месяц отдохнуть — надо себе на этот месяц отложить определенную сумму.

Нужна железная самодисциплина. Нет начальника, который проконтролирует, успел ли ты сделать работу. Никто не скажет: «Срочно соберись!». Самозанятому легко потеряться в прокрастинации, постоянно отвлекаясь на соцсети и сериалы. В итоге работы мало — и дохода, соответственно, тоже.

Сложно отделить работу от отдыха. Когда работаешь на себя, особенно из дома — границы между «рабочим» и «личным» временем размываются. Может быть соблазн как постоянно откладывать дела — так и, наоборот, работать без выходных.

Один из существенных минусов самозанятости — то, что они не могут зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год и иметь сотрудников. Но если доход у самозанятого растет, он поднимается ступенькой выше и открывает ИП.

ИП на УСН: бесконечная возможность расти

Сразу уточним: ИП бывает на разной системе налогообложения. Может быть ИП на НПД — фактически это тот же самозанятый, но со статусом индивидуального предпринимателя. Может быть ИП на общей системе налогообложения — обычно этот режим выбирают предприниматели, которые работают с крупными заказчиками и имеют большие обороты. Есть ИП на патенте, для отдельных видов деятельности.

Мы в этой статье говорим о самом популярном варианте — ИП на «упрощенке».

Плюсы ИП на УСН

Здесь есть многие из плюсов самозанятости: свобода выбирать, когда, с кем и в каких объемах работать — но добавляются и еще некоторые.

Больше дохода. У индивидуального предпринимателя на УСН «потолок» дохода в десятки раз больше, чем у самозанятого: ему можно зарабатывать до 450 млн рублей в год.

Можно нанимать сотрудников. Без команды масштабировать доходы невозможно — ИП может собрать свою команду и зарабатывать больше. Например: репетитор работает один как самозанятый. А потом он набрал таких же преподавателей и открыл онлайн-школу — да, там будут дополнительные затраты, но и уровень доходов кратно возрастет.

Можно работать с юрлицами и участвовать в тендерах. Крупные компании неохотно работают с самозанятыми — у них нет договоров, счетов, актов выполненных работ. А ИП может работать с бизнесом и государством.

Минусы ИП на УСН

Налоги и взносы. Если у самозанятого нет дохода, он ничего не платит. Страховые взносы для него необязательны. ИП на «упрощенке» в любом случае должен заплатить фиксированную сумму страховых взносов — в 2025 году это 53 658 рублей.

Плюс налог на прибыль: 6% с доходов или 15% при режиме «доходы минус расходы». Сумму налога можно уменьшить на упомянутую выше сумму страховых взносов.

НДС. Если доходы ИП на УСН превысят в год 60 млн рублей — ему надо будет платить НДС. Правда, там есть свои нюансы и льготы, а некоторые бизнесы вообще освобождаются от НДС, но это тема отдельного разговора.

Надо вести бухгалтерию и сдавать отчетность. Самозанятый просто платит налог в приложении — а ИП нужно подавать отчетность в налоговую и следить за документами. Если есть сотрудники, то хлопот еще больше.

Правда, в современных условиях этот минус практически и не минус. Сейчас есть хорошие онлайн-сервисы для малого бизнеса, в которых все делается без всяких хлопот для ИП.

Например, наши клиенты уже привыкли, что в Контур.Эльбе можно все сделать в пару кликов: заполнить декларацию по УСН, заплатить налогам и взносы, составить договор, счет или накладную, сформировать для сотрудников электронные трудовые книжки — и еще много всего.

Практика показывает

Допустим, вы дизайнер. Какие у вас есть варианты?

Работая в найме , вы приходите в офис рекламного агентства, IT-компании или дизайн-студии. Ваша задача — включить компьютер, открыть Photoshop или Figma и начать творить. Клиенты, задачи, дедлайны — все уже организовано. Взамен — стабильная зарплата, оплачиваемый отпуск, никакой головной боли с поиском заказов. Но! Работать надо над теми проектами, которые дает работодатель, отказаться не получится. И зарплата — это ваш потолок дохода.

Если вы уйдете в самозанятость — то будете сами решать, работать ночью или утром, брать заказы на логотипы или иллюстрации, сотрудничать с ресторанами или блогерами. Можно творить в уютном кафе с чашкой капучино — или на балконе с видом на закат.

Но есть нюансы: заказов может быть много, а может не быть вовсе. Придется продвигать себя, убеждать клиентов, что ваша работа стоит денег, а потом еще и напоминать им об оплате. Но многие дизайнеры работают именно так, и им комфортно.

А если открыть ИП? Тогда можно запустить свою дизайн-студию: нанять помощников, брать крупные заказы, работать с федеральными брендами. Да, это будет уже не столько творческая работа, сколько бизнес. Но и доход здесь совсем другой — никакой потолок вас не ограничивает!

Теперь посмотрим на парикмахера.

В найме он приходит в салон, где все готово: кресло, инструменты, поток клиентов. Рекламой занимается работодатель, записью — администратор, а мастер просто делает свою работу. В конце месяца — стабильная зарплата. Минусы? График не гибкий, цены устанавливает салон, а постоянных клиентов «забирать» с собой запрещено.

Самозанятость — это аренда кресла в салоне или работа на дому. Все деньги остаются мастеру, он сам решает, сколько брать за стрижку и какой шампунь использовать. Клиенты идут через сарафанное радио и соцсети. Но если вдруг заболел — никто не заплатит. И еще: закупка косметики, аренда, реклама — все на вас.

А если открыть собственный салон красоты? Тогда это ИП! Забот будет точно больше: аренда, налоги, бухучет, поиск клиентов. И даже если прибыли никакой нет — то зарплату сотрудникам все равно платить придется. Но этот вариант — шанс создать настоящий бренд, о котором будут говорить. И деньги здесь можно заработать очень серьезные.

И в завершение история предпринимательницы, которая работала во всех трех налоговых режимах.

Элина, редактор, копирайтер:

Я индивидуальный предприниматель: пишу статьи в тематике бизнеса, маркетплейсов, производства, IT-сферы, маркетинга. С 2022 года ушла из найма, стала самозанятой и начала писать статьи на фрилансе.

Основная тематика моих статей — маркетплейсы, и у меня появилась идея открыть свой пункт Ozon. Решила так: буду сама работать на ПВЗ как оператор и писать статьи для агентств.

Ozon не даст открыть пункт выдачи плательщикам на НПД, поэтому про самозанятость пришлось сразу забыть. Зарегистрировала ИП через один крупный банк, это оказалось очень легко. Подходящей системой налогообложения стала УСН «Доходы» 6%. Еще для меня был приятный бонус: за регистрацию ИП мой регион (Удмуртия) предоставил льготную ставку налога — 1% на первый год работы.

Сначала нервничала из-за незнания нюансов по налогам, учету и декларациям. Но потом нашла удобный онлайн-сервис для предпринимателей, с ним документооборот не доставляет вообще никаких хлопот.

В статусе ИП у меня сильно видоизменился копирайтинг на фрилансе. Многие заказчики не хотят работать с самозанятыми. Я понимала это, когда еще выдавала чеки из приложения «Мой налог». Однажды руководитель магазина световой техники в Москве сказал: «Ваши статьи нам подходят, и пишете вы классно. Но слово «самозанятый» для нашего главбуха является матерным».

После регистрации ИП клиентская база обновилась, поскольку теперь со мной удобно работать заказчикам. Это очень отразилось на гонорарах.

Конечно, свой бизнес — это всегда риск. Предпринимательская деятельность непредсказуема: можно все потерять и остаться с долгами, ведь взносы придется заплатить в любом случае. Но по сути, жизнь в найме — это еще более непредсказуемый процесс. Сегодня есть работа, а завтра вас уволили, сократили или компания ликвидировалась, а в стране кризис, и вам хорошо за 40 лет.

Лично я считаю, что на самом деле у ИП есть огромное количество возможностей — а главное, свобода действий.