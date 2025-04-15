Утренний бухгалтер № 5867. У ИП ставка НДФЛ при продаже квартир может быть до 22%

Минфин: если продажа квартир — предпринимательская деятельность, то доходы облагаются по 5-ти ступенчатой шкале.

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Сегодня — крайний срок уплаты взносов на травматизм и подтверждения вида деятельности.

ФНС: узнать, что контрагент платит налог на прибыль из фактической прибыли, а не из расчетной, нельзя.

Как правильно заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года без ошибок, узнаете здесь.

Минфин: новые правила 2025 года для матвыгоды по займам применяются и к старым договорам.

УФНС: при возникновении у упрощенца НДС пересчитывать продажи с начала года не нужно.

С 1 июля 2024 года правила применения НДС 0% по перевозкам импортного товара поменялись, но перевозок по ж/д от пограничной станции эти изменения не касаются.

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