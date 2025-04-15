Утренний бухгалтер № 5867. У ИП ставка НДФЛ при продаже квартир может быть до 22%

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Документы
Конституционный Суд РФ: Определение № 1783-О от 18.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/114715 от 19.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/127323 от 17.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/129285 от 20.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/130880 от 24.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/133544 от 28.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/1916 от 15.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/397 от 10.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/4742 от 22.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/7802 от 29.01.2025
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