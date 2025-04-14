❗ Для ИП ставка НДФЛ при продаже квартир может быть до 22%

Когда человек продает свою личную квартиру, будет одна шкала НДФЛ, когда квартирами торгует ИП, шкала НДФЛ уже другая.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-04-07/8326.

Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году смотрите в нашей таблице здесь.

Доходы от продажи имущества – это налоговая база по пп. 1 п. 6 статьи 210 НК, для которой применяются ставки:

13% с дохода до 2,4 млн руб.;

15% с дохода свыше 2,4 млн руб.

Для основной налоговой базы (пп. 9 п. 2.1 статьи 210 НК) ставки такие:

13% с дохода до 2,4 млн руб.;

15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;

20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;

22% с дохода от 50 млн руб.

Доходы от предпринимательской деятельности – это основная налоговая база.

В этой связи в тех случаях, когда доходы от купли-продажи недвижимости, относятся к доходам от осуществления предпринимательской деятельности, то такие доходы учитываются в основной налоговой базе с применением ставки от 13% до 22%.

Кстати, Минфин не уточняет, что речь идет именно об ИП на ОСНО.

В письме говорится в принципе о сделках по продаже недвижимости, которые считаются предпринимательской деятельностью.