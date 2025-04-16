Утренний бухгалтер № 5868. Для вычета с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты

⚡Встречайте обновленный профкурс «Бухгалтер по зарплате»

Теперь в курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» есть разбор основных операций по работе в 1С:ЗУП, которые просто необходимы бухгалтеру по зарплате:

договор ГПХ;

работа в выходной и праздничный нерабочий день;

выплата аванса в кассу;

отпуск по уходу за ребенком;

премия за квартал;

ежегодный отпуск по графику и т. д.

Научитесь работать в 1С:ЗУП и получите официальный красный диплом на 256 ак. часов.

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