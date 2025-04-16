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Утренний бухгалтер № 5868. Для вычета с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты

С расходов на покупку лекарств, назначенных врачом и приобретаемых за счет собственных средств, можно получить социальный налоговый вычет.

Минфин: для получения социального вычета нужен рецепт, оформленный врачом, и чек из аптеки.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

ФНС: для постановки на учет в качестве самозанятого резидентство значения не имеет, а важно гражданство.

По ТК РФ получается двойная выгода, если сдавать кровь в нерабочий праздничный день.

Как подписывать документы с физическими лицами без бумаг и дополнительных затрат, узнаете здесь.

Минцифры: с 1 сентября 2025 года россияне смогут установить самозапрет на покупку сим-карты.

Обзор возможностей 1С:УНФ: для какого бизнеса подойдет решение, найдете в статье.

Минфин: упрощенцы не платят НДС с субсидий на компенсацию недополученных доходов.

Совет от редакции: масштабные изменения по НДФЛ с 2025 года затронули не только шкалу ставок, но и отчетность по НДФЛ. Разберитесьс экспертом, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал без ошибок на мастер-классе 24 апреля в 13:00 мск. Записаться.

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Как на УСН 15% учесть в расходах недорогое оборудование. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что входит в состав материальных расходов и как учитывать затраты на покупку недорогого оборудования на УСН.

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Могут ли работники фотографировать приказы и распоряжения работодателя

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Какие основные средства учитывать для лимита по УСН в 2025 году. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие основные средства учитываются для лимита по УСН.

Бухгалтерский учет расчетов по заработной плате: проводки

В бухгалтерском учете операции по начислению, выплате заработной платы и удержаниям из нее фиксируются на счете 70, который называется «Расчеты с персоналом по оплате труда».

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Документы

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Правительство РФ: Постановление № 87 от 16.02.2008

Президиум ВС РФ: Обзор практики № от 05.12.2018

Новосибирский областной суд: Апелляционное определение № 33-5117/2018 от 24.05.2018

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-412794/2020 от 26.10.2020

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 127-КГ20-10-К4 от 01.02.2021

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 16-КГ19-34 от 03.02.2020

ФНС РФ: Приказ № АБ-7-20/264@ от 09.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/122055 от 04.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 06-05-48/102109 от 22.10.2024

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

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Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Несколько лет прикрепляю к декларации только чеки на лекарства без всяких рецептов и выписок. Возвращают без вопросов