Утренний бухгалтер № 5868. Для вычета с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты

Минфин: для получения социального вычета нужен рецепт, оформленный врачом, и чек из аптеки.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: для постановки на учет в качестве самозанятого резидентство значения не имеет, а важно гражданство.
По ТК РФ получается двойная выгода, если сдавать кровь в нерабочий праздничный день.
Как подписывать документы с физическими лицами без бумаг и дополнительных затрат, узнаете здесь.
Минцифры: с 1 сентября 2025 года россияне смогут установить самозапрет на покупку сим-карты.
Обзор возможностей 1С:УНФ: для какого бизнеса подойдет решение, найдете в статье.
Минфин: упрощенцы не платят НДС с субсидий на компенсацию недополученных доходов.
⭐ Совет от редакции: масштабные изменения по НДФЛ с 2025 года затронули не только шкалу ставок, но и отчетность по НДФЛ. Разберитесьс экспертом, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал без ошибок на мастер-классе 24 апреля в 13:00 мск. Записаться.
⚡Встречайте обновленный профкурс «Бухгалтер по зарплате»
Теперь в курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» есть разбор основных операций по работе в 1С:ЗУП, которые просто необходимы бухгалтеру по зарплате:
договор ГПХ;
работа в выходной и праздничный нерабочий день;
выплата аванса в кассу;
отпуск по уходу за ребенком;
премия за квартал;
ежегодный отпуск по графику и т. д.
Научитесь работать в 1С:ЗУП и получите официальный красный диплом на 256 ак. часов.
Сейчас вы можете купить профкурс по акции за 8 900 рублей вместо
31 790 рублей. Скорее занимайте места и приступайте к обучению!
Разборы законов
— Как на УСН 15% учесть в расходах недорогое оборудование. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что входит в состав материальных расходов и как учитывать затраты на покупку недорогого оборудования на УСН.
— Бухгалтерский учет операций по расчетному счету: проводки
Для учета операций, проводимых по банковскому счету, компании применяют несколько синтетических счетов бухгалтерского учета.
— Могут ли работники фотографировать приказы и распоряжения работодателя
В законе эта ситуация никак не урегулирована. Как этот вопрос разрешается на практике?
— Какие основные средства учитывать для лимита по УСН в 2025 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие основные средства учитываются для лимита по УСН.
— Бухгалтерский учет расчетов по заработной плате: проводки
В бухгалтерском учете операции по начислению, выплате заработной платы и удержаниям из нее фиксируются на счете 70, который называется «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Новости
1 Рекламу безалкогольного пива хотят приравнять к алкогольному
2 Товары местного производства могут стать более доступными
3 В рекламе энергетиков будет новая обязательная информация
4 Аграриям из новых регионов выделят господдержку на 5 млрд рублей
5 Сделайте космический скачок в бухгалтерии! Записывайтесь на профкурсы по акции и приступайте к учебе
6 За приватизацию квартиры НДФЛ платить не надо, а за ее продажу надо
7 ИП хотят скидку 50% на взносы за себя и за работников. Но Минфин против
8 Центробанк отозвал лицензию у ПромТрансБанка
9 МФО хотят разрешить выдавать займы малому бизнесу до 15 млн рублей
10 💰 Деньги на сберегательных сертификатах будут страховать до 2,8 млн рублей
11 За детей-студентов в академическом отпуске тоже положен стандартный вычет по НДФЛ
12 УФНС разъяснило порядок восстановления НДС с авансовых операций
13 Минтруд объяснил, нужно ли проходить испытательный срок при переводе на другую должность
14 💊 Чтобы вернуть НДФЛ с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты
15 Выплаты вкладчикам Банка ПТБ начнутся с 29 апреля 2025 года
16 СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг на торгах в выходные
17 Достаточно одного уведомления по всем платежам налогов на имущество организации
18 Упрощенцы не платят НДС с субсидий на компенсацию недополученных доходов
19 Производители радиоэлектроники получат льготные кредиты вместо субсидий
20 С 1 сентября 2025 россияне смогут установить самозапрет на покупку сим-карты
21 Брокеры предложили снизить имущественные требования для получения статуса квалифицированного инвестора
22 Поправки в уголовное законодательство: криптовалюту разрешат конфисковывать
23 ⏳ Сегодня, 15 апреля 2025 г., последний день уплаты взносов на травматизм, подтверждения вида деятельности, уплаты и отчетности по экосбору
24 💉 За сдачу крови в праздничный день положено целых два дня отдыха
25 ❗ Для постановки на учет самозанятым резидентство значения не имеет, а важно гражданство
26 ФНС назвала условия для вычета за офлайн обучение детей у ИП
27 ИП на ОСНО ошибки в уведомлениях на авансы по НДФЛ исправляют в зависимости от реквизита
28 Если бывший самозанятый не зарегистрирует ИП после утраты права на НПД, его доходы будут облагаться НДФЛ
29 Налоговики привели уточненную пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ: таблица
30 💬 Банк впервые оштрафовали за обмен информацией через WhatsApp
31 Когда сдавать ЕФС-1 при отпуске с последующим увольнением
Мероприятия
Налоговые льготы в фонде оплаты труда
Дата проведения: 16 апреля, среда
Налоговые риски в 2025 году: как сотрудничать с внештатниками, не нарушая закон
Дата проведения: 17 апреля, четверг
Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения
Дата проведения: 17 апреля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5867. У ИП ставка НДФЛ при продаже квартир может быть до 22%
Когда человек продает свою личную квартиру, будет одна шкала НДФЛ, когда квартирами торгует ИП, шкала НДФЛ уже другая.
— Как вести учет НДС на УСН, работать с внештатниками и применять налоговые льготы в ФОТ. Обзор мероприятий с 15 по 30 апреля
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Что такое UGC-контент или как клиенты помогают продавать
В мире маркетинга постоянно появляются новые термины, но UGC — это не просто модное слово. Это рабочий инструмент, который может стать вашим сильным помощником в продвижении услуг, даже если вы не маркетолог и не ведете соцсети 24/7.
— Какие периоды можно засчитать в стаж для пенсии, даже если СФР отказывается это делать
Количество споров, посвященных зачетам тех или иных периодов в стаж для пенсии, постоянно растет. Сегодня разберем три таких случая.
— ОСНО 2025: важные изменения в НДС, о которых должен знать бухгалтер
О том, что в 2025 году плательщиками НДС стали еще и упрощенцы не рассказал только ленивый. Но это обстоятельство повлияло и на работу компаний на ОСНО. Кроме того, произошли изменения в форматах счетов-фактур, книг покупок и продаж, экспортных операциях (продажа физлицам не в страны ЕАЭС), расширился список необлагаемых операций, освобожденных от НДС.
— Как ИП сменить ОКВЭД и что делать с патентом
Если ИП на ПСН решила сменить ОКВЭД, то и патент нужно закрыть. Рассказываем, как это сделать.
— Как учитывать доходы на патенте при совмещении с УСН
При совмещении патента и упрощенки доходы и расходы стоит учитывать раздельно. Разбираемся в нюансах учета.
— Организация продает юрлицам на Ozon с НДС: как отразить в 1С
При продаже юридическим лицам Ozon от имени продавца выставляет им УПД. Однако по умолчанию онлайн-площадка не учитывает НДС. Рассказываем, как стоит поступить продавцу.
— Когда упрощенцу придется перейти с НДС 5% на НДС 7%
Организации и ИП на упрощенке, доходы которых превысили 60 млн руб., переходят на уплату НДС. Они могут выбрать пониженные ставки — 5 или 7% или 10 и 20: с возможностью вычета. Рассказываем, в каком случае ИП перейдет со ставки 5% на 7%.
— Когда на основе декларации по налогу на прибыль на ЕНС отразится налог к уменьшению
Чтобы уменьшение налога на прибыль сразу отразили на ЕНС, в декларации не должно быть ошибок.
Блоги компаний
Сделайте космический скачок в бухгалтерии! Записывайтесь на профкурсы по акции и приступайте к учебе
Как учитывать расходы по займам и кредитам в 2025 году
Оптимизация платежей: проверенная стратегия экономии до 30% расходов за 3 шага
Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году? Актуальные цены и примеры
Как в 1С заполнить новые декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал — сохраняйте шпаргалку
Какие задачи стыдно не автоматизировать в 2025 году
Обзор возможностей 1С:УНФ: для какого бизнеса подойдет решение
Дайджест про общие изменения в учете ВЭД с 2025 года
Что такое аудит информационной системы: объясняем простыми словами
🔥Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!
Консультации
Партнерские выплаты OZON при УСН Доходы с НДС 5%
Расхождение в сумме возвратов Вайлдберис
Как отражать в отчетности работника, который ушел на СВО добровольцем по контракту?
Здравствуйте.как отразить в 1с получение акта сдачи-приемки по договору поручения
Счет-фактура для Отчет комитента о списании
Медицинская организация-режим налогообложения.
Возврат аванса через банк-эквайер
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Ведущий бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 80000 до 110000 ₽, , Полный день
— Бухгалтер на первичку Зарплата от 60000 ₽, , Полный день
— Ведущий бухгалтер Зарплата до 110000 ₽, Нижний Новгород, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер на первичную документацию
Трибуна
Почему ваш бренд теряется в толпе? 4 правила, которые спасут бизнес
Наращиваю пассивный доход. Пополнил брокерский счет на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 1
Инструкция: как выставлять счет-фактуру на аванс в 2025 году
ФНС раскрыла сырную схему в ходе ликвидации
УСН при переезде в регионы с пониженной ставкой налога: риски фиктивной смены региона
🐟 Инарктика — «Мертвая рыба, живые деньги». Как компания умудрилась пережить биологическую катастрофу и не утонуть в долгах?
💥Обзор новостей: ЦБ отозвал лицензию у ПромТрансБанка, фактор «гостевых рождений» исключат из статистики, Мизулину попросили отчитаться
Кто разбирается в авторском праве?
⚡Сегодня стартуют курсы, которые могут изменить вашу карьеру. Выбирайте и начинайте учебу
Дробление или франшиза? Дело сети кондитерских «Кузина»
Возможно ли субсидиарная ответственность гражданина в банкротстве физического лица?🤔
Адвокатские взносы, НДФЛ при дарении ДДУ, церковные льготы в обзоре позиций Минфина
Ответственность дочернего общества по долгам основного
Любому бизнесу грозит эта статья Уголовного кодекса
⭐️Билеты на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия» уже в продаже
Документы
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-27465/2024 от 02.10.2024
Правительство РФ: Постановление № 87 от 16.02.2008
Президиум ВС РФ: Обзор практики № от 05.12.2018
Новосибирский областной суд: Апелляционное определение № 33-5117/2018 от 24.05.2018
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-412794/2020 от 26.10.2020
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 127-КГ20-10-К4 от 01.02.2021
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 16-КГ19-34 от 03.02.2020
ФНС РФ: Приказ № АБ-7-20/264@ от 09.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/122055 от 04.12.2024
Последние темы форума
— ООО на УСН 6%-УО по сдаче в аренду ТЦ. Как перевыставить коммунальные платежи!
— 6-ндфл за 2024 год не сдали, начисления были, как правильно сдать отчет?
— Лучший сайт для досуга в Сочи
— Расчеты в социальной сети за платный контент_54-ФЗ
— Аванс по ндс от розничного покупателя
— Переход с УСН на ОСНО. доходы/расходы в НУ
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Комментарии1
Несколько лет прикрепляю к декларации только чеки на лекарства без всяких рецептов и выписок. Возвращают без вопросов