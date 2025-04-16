Какой вид номенклатуры нужно использовать в 1С при продажах на маркетплейсах

Для отражения операций от продаж на маркетплейсах в 1С нужно выбрать номенклатуру. Разбираемся, какая подойдет для учета.

Выбор номенклатуры товара определяет, какие счета учета 1С будет выставлять и какие вкладки в документах поступления и реализации будут доступны. Номенклатура «Товары на комиссии» в 1С используется для учета комиссионной торговли с видом договора «С Комитентом (принципалом) на продажу».

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При этом виде номенклатуры создаются проводки по забалансовым счетам 004.01 «Товары на комиссии» и 004.02 «Товары, переданные на комиссию».

Так как при торговле на маркетплейсах зачастую используется счет 45.01 Покупные товары отгруженные, организации стоит использовать более общий вид номенклатуры — «Товары».

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