Утренний бухгалтер № 5871. Упрощенцы проверяют дважды условие для перехода на НДС 7%: в течение года и по его итогам

Условие для перехода на ставку НДС 7% проверяется в течение года, а затем по итогам года.
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Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Роструд: сотруднику можно простить опоздание на работу из-за срочного визита к ветеринару.
ФНС: юридическое лицо не может повторно получить свидетельство ИНН в электронной форме.
Как учитывать доходы и признавать расходы на ОСНО и УСН при поставках в маркетплейсы, узнаете здесь.
УФНС: есть три способа регистрации самозанятого в приложении «Мой налог».
Минфин: при смене кода ОКВЭД в 2025 году применять тариф взносов 7,6% можно только с 2026 года.
Из-за туристического налога подорожало проживание в самых бюджетных хостелах.
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👥Аутсорсинг или самозанятый: в чем отличия и что лучше для бизнеса
В условиях дефицита кадров бизнес все чаще приходит к внештатным решениям. И сталкивается с выбором: привлечь аутсорсинговое агентство или обратиться к рынку самозанятых?
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2025 года
В апреле 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.04 надо сдать еще одно, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Как оформить оплату коммунальных услуг при заключении договора аренды. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оплачиваются коммунальные платежи при договоре аренды.
— Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием
Подготовили обзор алгоритма приема на работу в 2025 году, основных ограничений при приеме на работу, обязательных требований к трудовому договору, требований к учетным формам, записям в трудовой книжке и отчетности.
— Инструкция от ФНС: как заполнять раздел 2 декларации по туристическому налогу. Мини-курс
Декларация по туристическому налогу — это новая форма отчетности, обязательная к применению с 2025 года. В мини-курсе расскажем, как заполнить раздел 2 такой декларации.
— Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки
Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), — это одна из форм налогового контроля (п.1 ст. 82 НК). Осмотры проводятся в строго определенных случаях, в основном при выездных проверках, при камеральной проверке налоговой декларации. Но инспекция может проводить осмотр и вне рамок налоговой проверки.
💃В День главбуха дарим скиду на профкурс по УСН!
Научим вести учет по УСН, а также работать с новыми правилами — исчислять и уплачивать НДС на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
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Новости
1 В Минфине рассказали о росте экономики, увеличении рабочих мест и инвестиций
2 Годовая инфляция выросла до 10,38%
3 В Роструде выяснили, что больше всего волнует работодателей и сотрудников
4 😟 Проживание в самых бюджетных хостелах подорожало на 10% из-за турналога
5 👠 ЦРПТ будет бороться с нелегальной обувью «отечественных производителей»
6 🔥 Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!
7 Raiffeisen приостановил продажу российского бизнеса
8 ⏳ До 20 мая 2025 нужно подать уведомление о контролируемых сделках в 2024 году
9 Как на УСН с НДС 5% в 2025 году учитывать прошлогодние авансы по ставке 20%
10 При смене кода ОКВЭД в 2025 году применять тариф взносов 7,6% можно только с 2026 года
11 Приложение Т-Банка вернулось в App Store, но под другим именем
12 ⚡ Научитесь работать в 1С на профкурсах «Клерка»
13 Госкорпорации потратили на закупку у малых технологических компаний 175 млрд рублей
14 Роструд: в ТК нет требований к заполнению штатки. Но указывать надбавки в нем нужно
15 Предпринимателям Краснодарского края дали отсрочку по уплате налогов
16 ФНС объяснила, что делать, если чеки не уходят в налоговую
17 В приложении «Мой налог» есть три способа регистрации самозанятого
18 💰 Компании забрали из банков 1,7 трлн рублей
19 ❌ Электронное свидетельство ИНН юрлицу второй раз не выдадут
20 Первое в 2025 году уведомление о рассчитанном туристическом налоге подавать не нужно
21 🐈 Роструд объяснил, можно ли опоздать на работу из-за похода с питомцем к ветеринару
22 Условие для перехода на ставку НДС 7% проверяется дважды: в течение года и по его итогам
23 Raiffeisen: попытки продать бизнес в РФ не прекращаются
24 💥 НПД могут доработать, Минфин против скидки ИП по взносам, новые признаки подмены трудовых отношений, в Мордовии ввели низкие ставки УСН. Топ новостей за неделю
25 🏬 ФНС: перерегистрировать ККТ без номера дома не получится
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. На онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Продажа билетов открыта! Не тяните, самые быстрые пользователи смогут купить по самой выгодной цене, а дальше — традиционное повышение.
Мероприятия
Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП
Дата проведения: 22 апреля, вторник
Дата проведения: 23 апреля, среда
Маркетплейсы: полный гид по налогам 2025
Дата проведения: 23 апреля, среда
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал
Дата проведения: 24 апреля, четверг
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— Утренний бухгалтер № 5870. В ТК закрепят девять признаков подмены трудовых отношений
Чтобы четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, Минтруд предложил внести поправки в ТК.
— Инструменты для организации и контроля фриланс-проектов
Организация и контроль проектов критически важны для успеха фрилансера. Эффективное управление улучшает продуктивность, качество работы и коммуникацию с клиентами и, как следствие, увеличивает прибыльность. Недостаточная же организация ведет к потере времени и срыву сроков, недопониманию требований, ухудшению репутации, стрессу и выгоранию.
— Уголовные риски в строительной сфере
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Если организация продает товары физлицам через Яндекс.Пэй, то неясно: как отражать оплату. Разбираемся: есть ли какие-то нюансы учета поступлений таким способом.
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Организации на УСН, выручка которых за 2024 год превысила 60 млн рублей, с 2025 года стали плательщиками НДС. Разбираемся, нужно ли таким компаниям выставлять счет-фактуры на аванс от физических лиц.
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Налоговая инспекция тщательно проверяет кассы. Поэтому если организация обнаружила ошибку в чеке, ее нужно оперативно исправить.
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Если организация по договору лизинга получила счета-фактуры, то НДС по ним можно заявить к вычету. Разбираемся: относится ли трехлетний срок к таким документам или нет.
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Резюме
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Документы
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-389 от 29.01.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят
Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 59 от 16.02.2001
Подробнее о документе мы писали в новости Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят
ФАС Поволжского округа: Постановление № А65-16820/2004-СА1-19 от 12.04.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг
Президиум ВАС РФ: Постановление № 16092/10 от 31.05.2011
Подробнее о документе мы писали в новости Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят
ФАС Центрального округа: Постановление № А-62-2734/2003 от 26.02.2004
Подробнее о документе мы писали в новости Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/30522 от 27.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30888 от 28.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25506 от 14.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/24729 от 13.03.2025
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