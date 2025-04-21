Утренний бухгалтер № 5871. Упрощенцы проверяют дважды условие для перехода на НДС 7%: в течение года и по его итогам

Условие для перехода на ставку НДС 7% проверяется в течение года, а затем по итогам года.

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Роструд: сотруднику можно простить опоздание на работу из-за срочного визита к ветеринару.

ФНС: юридическое лицо не может повторно получить свидетельство ИНН в электронной форме.

Как учитывать доходы и признавать расходы на ОСНО и УСН при поставках в маркетплейсы, узнаете здесь.

УФНС: есть три способа регистрации самозанятого в приложении «Мой налог».

Минфин: при смене кода ОКВЭД в 2025 году применять тариф взносов 7,6% можно только с 2026 года.

Из-за туристического налога подорожало проживание в самых бюджетных хостелах.

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