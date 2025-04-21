ЦОК КПП БСН 14.04 Мобильный

Утренний бухгалтер № 5871. Упрощенцы проверяют дважды условие для перехода на НДС 7%: в течение года и по его итогам

Смотрите порядок определения лимита на примерах.

Условие для перехода на ставку НДС 7% проверяется в течение года, а затем по итогам года.

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Утренний бухгалтер

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ФНС: юридическое лицо не может повторно получить свидетельство ИНН в электронной форме.

Как учитывать доходы и признавать расходы на ОСНО и УСН при поставках в маркетплейсы, узнаете здесь.

УФНС: есть три способа регистрации самозанятого в приложении «Мой налог».

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Из-за туристического налога подорожало проживание в самых бюджетных хостелах.

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👥Аутсорсинг или самозанятый: в чем отличия и что лучше для бизнеса

В условиях дефицита кадров бизнес все чаще приходит к внештатным решениям. И сталкивается с выбором: привлечь аутсорсинговое агентство или обратиться к рынку самозанятых?

У обоих вариантов есть плюсы и минусы. Какие именно, а также что надо учитывать при выборе, рассказали в статье.

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Как оформить оплату коммунальных услуг при заключении договора аренды. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оплачиваются коммунальные платежи при договоре аренды.

Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием

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Мероприятия

Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП

Дата проведения: 22 апреля, вторник

DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ

Дата проведения: 23 апреля, среда

Маркетплейсы: полный гид по налогам 2025

Дата проведения: 23 апреля, среда

Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал

Дата проведения: 24 апреля, четверг

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Резюме

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Документы

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-389 от 29.01.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят

Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 59 от 16.02.2001

Подробнее о документе мы писали в новости Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят

ФАС Поволжского округа: Постановление № А65-16820/2004-СА1-19 от 12.04.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг

Президиум ВАС РФ: Постановление № 16092/10 от 31.05.2011

Подробнее о документе мы писали в новости Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят

ФАС Центрального округа: Постановление № А-62-2734/2003 от 26.02.2004

Подробнее о документе мы писали в новости Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/30522 от 27.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30888 от 28.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25506 от 14.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/24729 от 13.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/22992 от 10.03.2025

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Утренний бухгалтер

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Вам подарок за подписку!

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