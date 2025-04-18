🐈 Роструд объяснил, можно ли опоздать на работу из-за похода с питомцем к ветеринару

В ТК нет перечня уважительных причин, но Роструд считает, что сотруднику можно простить опоздание на работу из-за срочного визита к ветеринару.

Сотрудник опоздал на работу из-за того, что ему пришлось везти домашнее животное к ветеринару. Представители Роструда считают, что такую причину можно считать уважительной (!).

Однако списка уважительных причин нет в трудовом законодательстве, поэтому работодатель будет сам принимать решение, наказывать ли работника за такой проступок.

«Указанная причина может являться уважительной, по нашему мнению, однако сообщаем, что перечень уважительных или неуважительных причин опозданий и отсутствия на работе законом не установлен», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Также Роструд напомнил ч. 5 ст. 192 ТК, в которой сказано, что при наложении дисциплинарного взыскания стоит учесть тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.

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