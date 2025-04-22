Что менять в трудовом договоре, если иностранец из ЕАЭС получил ВНЖ

Если организация заключила ТД с иностранцем, а он получил вид на жительство, то корректировки нужно внести и в договор. Разбираемся, как добавить изменения и всегда ли нужно это делать.

Если в договоре написано про право пребывания в РФ, то к трудовому договору нужно сделать дополнительное соглашение. В адресе можно ничего не менять, если он не изменился. Однако если в договоре не указано, что иностранец из ЕАЭС — временно пребывающий или проживающий, то никаких изменений вносить не нужно.

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Если зарплатные карты делала организация, то нужно уточнить в банке: что делать с картой. Работник был валютным нерезидентом, а стал резидентом из-за получения вида на жительство. Тип счета также должен поменяться. Но если работник самостоятельно делал карты, то ему нужно самому уточнить в банке, как изменить счета.

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