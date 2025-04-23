Утренний бухгалтер № 5873. Власти Чукотки хотят освободить от НДС упрощенцев с доходами до 250 млн рублей

Разборы законов

— Как работодателю проверить статус самозанятого. Мини-курс

Перед тем, как начать сотрудничать с самозанятым, бизнесу стоит убедиться в его статусе. В мини-курсе расскажем, как это сделать.

— Бухгалтерские учет кассовых операций: проводки и примеры

Кассовые операции по приходу и выбытию денежных средств в компании должны быть правильно оформлены первичными документами (приходными и расходными кассовыми ордерами, чеками ККТ и т.д.).

— Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Мини-курс

При трудоустройстве у нового работника часто возникает вопрос: когда ему положен отпуск? Разбираем в мини-курсе.

— Дата подписания документа в ЭДО: как определить

Когда документ составлен на бумаге, то все ясно: дата подписания — это число, месяц, год, которые проставлены рядом с росчерком подписанта. Как обстоят дела при подписании документов электронной подписью (ЭП) — простой (ПЭП) и квалифицированной (КЭП)?

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2025 года

В апреле 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.04 надо сдать еще одно, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.