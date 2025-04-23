Утренний бухгалтер № 5873. Власти Чукотки хотят освободить от НДС упрощенцев с доходами до 250 млн рублей

На Чукотке хотят увеличить предельную сумму доходов, при которой бизнес на УСН сможет не платить НДС.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Обсуждают бухгалтеры: лишние коды ОКВЭД при регистрации — это зло.
Предпринимателям ограничили срок подачи заявления об освобождении от фиксированных взносов.
Бизнес в новых регионах переходит на онлайн‑кассы, подробности в статье.
ФНС: если иностранец — налоговый резидент РФ, нужно разделять зарплату и районный коэффициент в уведомлении и 6-НДФЛ.
С какими проблемами сталкиваются инвесторы в процессе покупки бизнеса? На вебинаре разбираем все риски.
СФР: пенсионеры, которые получают выплаты с 1-го по 5-е число, получат пенсию за май в апреле.
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Разборы законов
— Как работодателю проверить статус самозанятого. Мини-курс
Перед тем, как начать сотрудничать с самозанятым, бизнесу стоит убедиться в его статусе. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Бухгалтерские учет кассовых операций: проводки и примеры
Кассовые операции по приходу и выбытию денежных средств в компании должны быть правильно оформлены первичными документами (приходными и расходными кассовыми ордерами, чеками ККТ и т.д.).
— Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Мини-курс
При трудоустройстве у нового работника часто возникает вопрос: когда ему положен отпуск? Разбираем в мини-курсе.
— Дата подписания документа в ЭДО: как определить
Когда документ составлен на бумаге, то все ясно: дата подписания — это число, месяц, год, которые проставлены рядом с росчерком подписанта. Как обстоят дела при подписании документов электронной подписью (ЭП) — простой (ПЭП) и квалифицированной (КЭП)?
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2025 года
В апреле 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.04 надо сдать еще одно, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. На онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста!
До конца недели можно купить билет всего за 999 ₽ и получить подарки от «Клерка».
Новости
1 С 2025 года можно быстрее зарегистрировать недвижимость
2 Российские банки будут отчитываться о крупных операциях компаний и ИП с драгметаллами и камнями
3 Лекарствами для животных нельзя торговать на ПСН
4 Реальные ставки по кредитам за месяц упали до 35%
5 Селлерам отменили автоматические акции, но их товары упали в выдаче
6 🌸 В честь дня главного бухгалтера! Выгода до 72%: акция на топовые курсы
7 Уже сегодня эксперт расскажет, как заполнить ЕФС-1 в программе 1С:ЗУП
8 🔥 Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!
9 Больше 80 тысяч человек получили предложения о работе на ярмарке трудоустройства
10 Минфин напомнил, когда и кому нужно отчитаться о счетах в зарубежных банках
11 Налоговики разъяснили, нужно ли разделять зарплату иностранца и районный коэффициент в уведомлении и 6-НДФЛ
12 Депутаты поддержат работодателей, которые дают дополнительные гарантии многодетным сотрудникам
13 Не всегда за возвратом таможенных платежей нужно обращаться в ФТС
14 ФНС: при подаче жалобы по налоговой проверке реквизиты банковской гарантии можно не вводить вручную
15 😕 Лишние коды ОКВЭД при регистрации — это зло
16 Некоторые пенсионеры получат майские выплаты до 30 апреля 2025 года
17 «Опора России» просит установить нулевой НДС для охранного бизнеса
18 Для ИП ограничили срок заявления об освобождении от фиксированных взносов
19 Исследование: спрос на бухгалтерские услуги увеличился на 16%
20 Мосбиржа приостановила торги
21 За унаследованную ипотечную квартиру имущественный вычет дадут только на проценты: пример
22 Стартует экспорт товаров из России в Иран
23 На Чукотке хотят увеличить лимит для НДС при УСН с 60 до 250 млн рублей
24 На срочном рынке Мосбиржи возобновили торги
25 ИП на УСН по ошибке начал выставлять документы с НДС 7%: есть два варианта решения
26 При передаче товара для перепродажи НДС не возникает, потому что нет факта продажи
27 Сбер планирует потратить на выплату дивидендов рекордные 786,9 млрд рублей
Мероприятия
Дата проведения: 23 апреля, среда
Маркетплейсы: полный гид по налогам 2025
Дата проведения: 23 апреля, среда
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал
Дата проведения: 24 апреля, четверг
Всероссийская акция для детей «День подорожника»
Дата проведения: 26 апреля, суббота
Статьи
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Каких специалистов ищут сегодня:
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— Бухгалтер Зарплата от 80000 до 130000 ₽, Подольск, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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Документы
Минтруд РФ: Приказ № 765н от 28.10.2021
Минстрой России: Приказ № 1026/пр от 02.12.2022
Минстрой России: Приказ № 344/пр от 16.05.2023
Правительство РФ: Постановление № 1038 от 18.11.2013
Правительство РФ: Постановление № 468 от 21.06.2010
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/35746 от 10.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33119 от 03.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/32737 от 03.04.2025
ФТС России: Письмо № 13-23/Т-2713 от 01.04.2025
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