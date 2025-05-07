Утренний бухгалтер № 5880. Бизнес не согласен с поправками в ТК

По мнению бизнеса, новые признаки трудовых отношений могут быть присущи ГПД, а открытый перечень разрушает законодательное регулирование.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Обсуждают бухгалтеры: нужно ли отправлять объяснительную в налоговую из-за ошибок в работе облачной кассы.
Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг? Разбираем в прямом эфире типовые ошибки при переходе в новый режим.
Минфин: выплаты старшим по дому не облагаются взносами.
Роструд: из-за отгулов зарплата не уменьшается.
Как упростить работу с МЧД в 2025 году, узнаете из статьи.
Обсуждают бухгалтеры: инспекторы требуют ИП уплатить УСН-налог с продажи авто, которое не использовалось в деятельности.
Используйте все возможности подписки Клерк.Премиум — календари отчетности, свежие образцы форм с примерами заполнения, разборы законов, инструкции по работе в 1С и других бухгалтерских программах, консультации экспертов и все онлайн-курсы.
Скорее оформляйте Клерк.Премиум на год за 6 000 руб. С 12 мая подписка станет на 50% дороже!
Разборы законов
— Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс
При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. О сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за апрель 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Остаток отпуска сотрудника: что с ним делать кадровику
Отпускной «хвост» может образоваться по разным причинам: в связи с переносом на следующий год (ст. 124 ТК), отзывом из отпуска (ст. 125 ТК), увольнением, длительным больничным, отпуском по беременности и родам и т.д. Причины не так важны, главное — правильно устранить последствия.
— Как отнести к представительским расходам встречу в ресторане и расходы на питание
Расходы на ресторанное обслуживание можно включить в представительские расходы, при условии, что соблюдены определенные условия и имеются подтверждающие документы.
— Потеряли право на УСН в 2025 году: когда можно вернуться. Мини-курс
Какие лимиты необходимо соблюсти и какой временной промежуток выдержать, чтобы вернуться на УСН при утере права на применение спецрежима. Разбираемся в сегодняшнем мини-курсе.
Новости
1 Уровень бедности среди многодетных семей продолжает снижаться — Росстат
2 С 2025 года подаренная квартира облагается по прогрессивной шкале НДФЛ
3 🏢 Минфин подтвердил, что выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами
4 🙋 Не пропустите VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию 18-20 июня!
5 Максимальные ставки по вкладам упали до 19,79% в конце апреля 2025 года
6 👍 Из-за отгулов зарплата не уменьшается
7 Малый бизнес может получить грант от Минцифры на 30 млн рублей
8 Соцфонд назвал средний размер пенсии в начале 2025 года
9 Работнику под сокращением должны предлагать и новые вакансии — Роструд
10 Соискатели стали в два раза чаще искать вакансии с оплатой связи и ДМС
11 «Т-Технологии» выплатят инвесторам по 32 рубля на акцию
12 Операторы начнут передавать данные абонентов силовикам
13 🚙 Инспекторы требуют платить УСН-налог с продажи авто предпринимателем. Законно ли это? Мнения разделились
14 Центробанк нашел больше 5 тысяч сайтов с финансовыми пирамидами
15 Минздрав обяжет выпускников работать в учреждениях системы ОМС
16 ЦБ: на страховщиков и брокеров в 1 квартале 2025 жаловались меньше, а на банки и МФО — больше
17 Глава Минтруда: соцконтракт – самый эффективный инструмент формирования долгосрочного источника дохода
18 В Госдуме не поддержали идею увеличить лимит для BNPL-сервисов
19 🌄 В России растет интерес к турпоездкам в места, связанные с загадками и аномалиями
20 ИП и самозанятые стали тратить больше денег на страховку
21 ФНС: до 2 июня 2025 года финансовые организации должны подать отчетность по международному обмену данными о счетах
22 В Минцифры выбрали вузы для обучения продвинутых IT-разработчиков
23 💨 Бухгалтеры выяснили, нужно ли отправлять объяснительную в налоговую из-за ошибок в работе облачной кассы
24 В РСПП считают размытыми признаки трудовых отношений, предложенные Минтрудом
25 Минэкономразвития назвало внешние и внутренние риски для экономики РФ
26 В свободную экономическую зону войдут новые инвестпроекты из приграничных областей
27 ✈ Мишустин предложил бизнесу вкладываться в развитие аэропортов
28 Налоговики разъяснили, как обосновать применение пониженной ставки УСН
29 С понедельника цена подписки Клерк.Премиум вырастет на 50%! Успейте купить за 6 000 руб.
30 Wildberries улучшил условия курьерской доставки к майским праздникам
Мероприятия
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02)
Дата проведения: 7 мая, среда
Изменения в кадровом, воинском учете и в защите персональных данных - 2025
Дата проведения: 7 мая, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5879. Новая донастройка налоговой системы: обзор для бухгалтеров
Минфин подготовил законопроект, где изложил основные изменения налоговой политики. Читайте обзор.
— Как учитывать курсовые разницы при постоплате
При 100% предоплате за товар курсовые разницы не возникают. А вот при постоплате они появляются. Рассказываем, как скорректировать курсовые разницы и какие проводки нужно использовать.
— Как отражать обеспечительный платеж по аренде в бухгалтерском балансе
Обеспечительный платеж считается гарантом исполнения обязательств по аренде. Рассказываем, как арендатору учесть эту сумму в бухгалтерском балансе.
— Можно ли перечислить сотруднику все выплаты по одному назначению платежа
Если организация переводит все выплаты работникам в один день, то неясно: можно ли использовать одно назначение платежа для зарплаты, премий и командировочных. Разбираемся, как лучше проводить выплаты.
— Как ИП на ОСНО учитывать смс-рассылки в расходах
Рекламу в интернете можно списывать в расходы. Разбираемся, относится ли к ним смс-рассылки и как их учитывать.
— Инфоцыганство в IT-образовании: как выбрать качественное обучение
Инфоцыганство в IT-образовании — это проблема, с которой сталкиваются многие люди, стремящиеся получить знания в этой области. В нашем информационном поле попасть на таких «нехороших редисок» можно с легкостью.
— Как получить сведения о государственной регистрации юридических лиц и ИП
Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП — ключевой документ, подтверждающий регистрацию юрлица или ИП. Он помогает убедиться в надежности партнера и актуальности его данных. Как получить выписку, в каких случаях она требуется и каков срок ожидания.
Блоги компаний
Профессиональные жалобщики по 44-ФЗ: кто это и как с ними бороться
Как проверить электронную подпись в Telegram
ТОП популярных способов налоговой оптимизации в розничной торговле в 2025 году: риски и меры безопасности
Как установить критерии существенности для показателей бухгалтерского учета: шпаргалка для бухгалтера
Как вести бухгалтерию магазина — просто о важном
Финансовая эффективность в 2025. 3 ключевых платежных тренда для увеличения выручки
Принудительное взыскание налогов и сборов с организаций и ИП: меры и порядок
Как упростить работу с МЧД в 2025 году
Обменник криптовалют: подборка платформ на 2025 год
Как выбрать компанию по ремонту квартиры в Москве в 2025–2026 году
Какие документы нужно сдать российской компании при импорте товаров из Казахстана
Консультации
Распределение процентов по кредиту
Суточные в командировкеза границу
Договор дарения зем.участка между близкими родственниками. Кто сдает 3-НДФЛ?
Начисление компенсации за задержку зарплаты в 1С 8.3 ЗУП
Если с сотрудником заключен краткоср. ТД на 1 мес, то организация отправляет уведомление сотруднику о прекращении ТД или нужно заявление от сотрудника об увольнении?
Патент на вид деятельности "реконструкция или ремонт жилых и нежилых зданий"
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер в единственном лице
— Главный бухгалтер в единственном лице
— бухгалтер по заработной плате
Трибуна
Продолжаю инвестировать в крипту. Пенсионный криптофонд. Месяц 24
💥Обзор новостей: средний размер пенсии — чуть более 23 тыс. рублей, стоимость картофеля бьет рекорды, доллар подорожает до 115-125 руб
Самому себе премия: Верховный суд запретил директорам премировать себя без одобрения общего собрания
Топ-6 ликвидных акций банковского сектора
Проблемы импортеров с коррекцией таможенной стоимости в 2025 году
Как правильно погасить кредит досрочно
🛒 МАГНИТ наращивает выручку, долги, магазины... кроме прибыли и доверия инвесторов. Как компания разозлила рынок, опубликовав странный отчет?
Электроника от Wildberries из ОАЭ
Мошеннические схемы в сфере электронного документооборота: виды и способы защиты
Стейблкоины. Как получать долларовую доходность без просадок
❗️Минфин отменяет отсрочку платежей из-за выходных: как теперь придется платить
ЦБ РФ предлагает ужесточить наказание для дропперов
Неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в году предоставили родственникам (родителям, супругам и детям) пострадавших военнослужащих, добровольцев
НДФЛ по доходам банкрота, обложение католиков, налог на самозанятых при аренде офиса в обзоре налоговых споров
Продвижение в социальных сетях для финансовых специалистов: правовые аспекты, налоговый учет и эффективные стратегии
ФНС сможет анализировать финансовое состояние бизнеса
Изменения в комментариях на Клерке: новый порядок отображения и поиска
Устами налогового инспектора: исключить прямой разрыв или подать уточненку?
Стоимость бизнес-плана для инвесторов: стоит ли платить и что действительно важно для привлечения капитала
Документы
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/В-5404 от 24.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/81288 от 23.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/19605 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/20133 от 17.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/81333 от 23.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/12483 от 12.02.2025
Правительство РФ: Постановление № 595 от 30.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/19665 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/81476 от 23.10.2019
Последние темы форума
— Как заполнить раздел 3 декларации по налогу при УСН за 2024 год?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию