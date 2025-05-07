ЦОК ОК УСН 02.05 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5880. Бизнес не согласен с поправками в ТК

В РСПП считают размытыми признаки трудовых отношений, предложенные Минтрудом.

По мнению бизнеса, новые признаки трудовых отношений могут быть присущи ГПД, а открытый перечень разрушает законодательное регулирование.

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Обсуждают бухгалтеры: нужно ли отправлять объяснительную в налоговую из-за ошибок в работе облачной кассы.

Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг? Разбираем в прямом эфире типовые ошибки при переходе в новый режим.

Минфин: выплаты старшим по дому не облагаются взносами.

Роструд: из-за отгулов зарплата не уменьшается.

Как упростить работу с МЧД в 2025 году, узнаете из статьи.

Обсуждают бухгалтеры: инспекторы требуют ИП уплатить УСН-налог с продажи авто, которое не использовалось в деятельности.

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Разборы законов

Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс

При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. О сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за апрель 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Остаток отпуска сотрудника: что с ним делать кадровику

Отпускной «хвост» может образоваться по разным причинам: в связи с переносом на следующий год (ст. 124 ТК), отзывом из отпуска (ст. 125 ТК), увольнением, длительным больничным, отпуском по беременности и родам и т.д. Причины не так важны, главное — правильно устранить последствия.

Как отнести к представительским расходам встречу в ресторане и расходы на питание

Расходы на ресторанное обслуживание можно включить в представительские расходы, при условии, что соблюдены определенные условия и имеются подтверждающие документы.

Потеряли право на УСН в 2025 году: когда можно вернуться. Мини-курс

Какие лимиты необходимо соблюсти и какой временной промежуток выдержать, чтобы вернуться на УСН при утере права на применение спецрежима. Разбираемся в сегодняшнем мини-курсе.

Новости

1 Уровень бедности среди многодетных семей продолжает снижаться — Росстат

2 С 2025 года подаренная квартира облагается по прогрессивной шкале НДФЛ

3 🏢 Минфин подтвердил, что выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами

4 🙋 Не пропустите VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию 18-20 июня!

5 Максимальные ставки по вкладам упали до 19,79% в конце апреля 2025 года

6 👍 Из-за отгулов зарплата не уменьшается

7 Малый бизнес может получить грант от Минцифры на 30 млн рублей

8 Соцфонд назвал средний размер пенсии в начале 2025 года

9 Работнику под сокращением должны предлагать и новые вакансии — Роструд

10 Соискатели стали в два раза чаще искать вакансии с оплатой связи и ДМС

11 «Т-Технологии» выплатят инвесторам по 32 рубля на акцию

12 Операторы начнут передавать данные абонентов силовикам

13 🚙 Инспекторы требуют платить УСН-налог с продажи авто предпринимателем. Законно ли это? Мнения разделились

14 Центробанк нашел больше 5 тысяч сайтов с финансовыми пирамидами

15 Минздрав обяжет выпускников работать в учреждениях системы ОМС

16 ЦБ: на страховщиков и брокеров в 1 квартале 2025 жаловались меньше, а на банки и МФО — больше

17 Глава Минтруда: соцконтракт – самый эффективный инструмент формирования долгосрочного источника дохода

18 В Госдуме не поддержали идею увеличить лимит для BNPL-сервисов

19 🌄 В России растет интерес к турпоездкам в места, связанные с загадками и аномалиями

20 ИП и самозанятые стали тратить больше денег на страховку

21 ФНС: до 2 июня 2025 года финансовые организации должны подать отчетность по международному обмену данными о счетах

22 В Минцифры выбрали вузы для обучения продвинутых IT-разработчиков

23 💨 Бухгалтеры выяснили, нужно ли отправлять объяснительную в налоговую из-за ошибок в работе облачной кассы

24 В РСПП считают размытыми признаки трудовых отношений, предложенные Минтрудом

25 Минэкономразвития назвало внешние и внутренние риски для экономики РФ

26 В свободную экономическую зону войдут новые инвестпроекты из приграничных областей

27 ✈ Мишустин предложил бизнесу вкладываться в развитие аэропортов

28 Налоговики разъяснили, как обосновать применение пониженной ставки УСН

29 С понедельника цена подписки Клерк.Премиум вырастет на 50%! Успейте купить за 6 000 руб.

30 Wildberries улучшил условия курьерской доставки к майским праздникам

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5879. Новая донастройка налоговой системы: обзор для бухгалтеров

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Как учитывать курсовые разницы при постоплате

При 100% предоплате за товар курсовые разницы не возникают. А вот при постоплате они появляются. Рассказываем, как скорректировать курсовые разницы и какие проводки нужно использовать.

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Обеспечительный платеж считается гарантом исполнения обязательств по аренде. Рассказываем, как арендатору учесть эту сумму в бухгалтерском балансе.

Можно ли перечислить сотруднику все выплаты по одному назначению платежа

Если организация переводит все выплаты работникам в один день, то неясно: можно ли использовать одно назначение платежа для зарплаты, премий и командировочных. Разбираемся, как лучше проводить выплаты.

Как ИП на ОСНО учитывать смс-рассылки в расходах

Рекламу в интернете можно списывать в расходы. Разбираемся, относится ли к ним смс-рассылки и как их учитывать.

Инфоцыганство в IT-образовании: как выбрать качественное обучение

Инфоцыганство в IT-образовании — это проблема, с которой сталкиваются многие люди, стремящиеся получить знания в этой области. В нашем информационном поле попасть на таких «нехороших редисок» можно с легкостью.

Как получить сведения о государственной регистрации юридических лиц и ИП

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП — ключевой документ, подтверждающий регистрацию юрлица или ИП. Он помогает убедиться в надежности партнера и актуальности его данных. Как получить выписку, в каких случаях она требуется и каков срок ожидания.

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Профессиональные жалобщики по 44-ФЗ: кто это и как с ними бороться

Как проверить электронную подпись в Telegram

ТОП популярных способов налоговой оптимизации в розничной торговле в 2025 году: риски и меры безопасности

Как установить критерии существенности для показателей бухгалтерского учета: шпаргалка для бухгалтера

Как вести бухгалтерию магазина — просто о важном

Финансовая эффективность в 2025. 3 ключевых платежных тренда для увеличения выручки

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Договор дарения зем.участка между близкими родственниками. Кто сдает 3-НДФЛ?

Начисление компенсации за задержку зарплаты в 1С 8.3 ЗУП

Если с сотрудником заключен краткоср. ТД на 1 мес, то организация отправляет уведомление сотруднику о прекращении ТД или нужно заявление от сотрудника об увольнении?

Декларация 3-НДФЛ

Патент на вид деятельности "реконструкция или ремонт жилых и нежилых зданий"

НДС про переходе на ОСНО

НДФЛ при продаже дома

по ОКВЭД

Резюме

Трибуна

Продолжаю инвестировать в крипту. Пенсионный криптофонд. Месяц 24

💥Обзор новостей: средний размер пенсии — чуть более 23 тыс. рублей, стоимость картофеля бьет рекорды, доллар подорожает до 115-125 руб

Самому себе премия: Верховный суд запретил директорам премировать себя без одобрения общего собрания

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🛒 МАГНИТ наращивает выручку, долги, магазины... кроме прибыли и доверия инвесторов. Как компания разозлила рынок, опубликовав странный отчет?

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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