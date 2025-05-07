Утренний бухгалтер № 5880. Бизнес не согласен с поправками в ТК

Разборы законов

— Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс

При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. О сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за апрель 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Остаток отпуска сотрудника: что с ним делать кадровику

Отпускной «хвост» может образоваться по разным причинам: в связи с переносом на следующий год (ст. 124 ТК), отзывом из отпуска (ст. 125 ТК), увольнением, длительным больничным, отпуском по беременности и родам и т.д. Причины не так важны, главное — правильно устранить последствия.

— Как отнести к представительским расходам встречу в ресторане и расходы на питание

Расходы на ресторанное обслуживание можно включить в представительские расходы, при условии, что соблюдены определенные условия и имеются подтверждающие документы.

— Потеряли право на УСН в 2025 году: когда можно вернуться. Мини-курс

Какие лимиты необходимо соблюсти и какой временной промежуток выдержать, чтобы вернуться на УСН при утере права на применение спецрежима. Разбираемся в сегодняшнем мини-курсе.