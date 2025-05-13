Как понять, что бизнесу грозит выездная проверка: оцениваем риски самостоятельно. 🧭«Ночной бухгалтер» № 1929

Зачем вам данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год

ФНС разместила на сайте сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) и рентабельности активов организаций. На основании этих данных можно оценить риск назначения выездной налоговой проверки в 2025 году.

Скачать сведения и посмотреть, как налоговики посчитали нагрузку можно здесь. Обратите внимание на вторую вкладку в файле Excel, там как раз данные о налоговой нагрузке.

Сравните сведения из таблицы с собственными показателями. Вы рискуете попасть под ВНП, если: