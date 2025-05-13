Как понять, что бизнесу грозит выездная проверка: оцениваем риски самостоятельно. 🧭«Ночной бухгалтер» № 1929

Сегодня в выпуске:
Анализируем показатели налоговой нагрузки и рентабельности от ФНС.
Самозанятые смогут уведомить ФНС об отказе от УСН в приложение «Мой налог».
Как учитывать МПЗ на УСН.
Когда можно перенести обеденный перерыв: пояснения Роструда.
Главбуха обвиняют в присвоении 7,8 млн рублей.
18 мероприятий контроля: как будут бороться с нелегальной занятостью.
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Мем дня.
Зачем вам данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год
ФНС разместила на сайте сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) и рентабельности активов организаций. На основании этих данных можно оценить риск назначения выездной налоговой проверки в 2025 году.
Скачать сведения и посмотреть, как налоговики посчитали нагрузку можно здесь. Обратите внимание на вторую вкладку в файле Excel, там как раз данные о налоговой нагрузке.
Сравните сведения из таблицы с собственными показателями. Вы рискуете попасть под ВНП, если:
налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли;
процент рентабельности сильно разнится со средним по отрасли.
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С 1 июля 2025 ИП проще будет отказать от УСН при переходе на самозанятость
Сейчас ИП, чтобы перейти с УСН на НПД должен зарегистрироваться как самозанятый, а потом в течение месяца отправить в ФНС уведомление о прекращении применения УСН. Если уведомление не подать вовремя, то ИП лишиться статуса самозанятого.
С 1 июля 2025 года уведомление можно будет отправлять через приложение «Мой налог».
Два варианта, как учесть МПЗ на УСН
Согласно ФСБУ 5/2019 микробизнес на УСН может не учитывать материальные ценности для управленческих нужд в составе МПЗ, но у бухгалтера есть выбор.
Обсуждение ведут в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». Самый простой способ списать, например, канцелярские принадлежности — сразу через 26 счет, без прихода на 10-й.
При этом некоторые бухгалтеры все же предпочитают сначала оприходовать МПЗ на 10-й счет, а потом списывать с него на 26-й. Тогда проще отследить движение ценностей.
✍ Совет от редакции
Какие компании могут рассчитывать на вступление в налоговый мониторинг? На вебинаре расскажем, как перейти на новую форму контроля без затрат.
Роструд объясняет: когда можно перенести обеденный перерыв
Отменить обеденный перерыв или перенести его на конец или начало рабочего дня, а также сокращать рабочий день за счет отсутствия обеда нельзя — такие разъяснения дает Роструд.
Но перерыва может не быть при 4-часовом рабочем дне или перенести в некоторых случаях, каких — смотрите тут.
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Главбуху грозит до 10 лет тюрьмы
Бухгалтер переводила зарплату своим родственникам, которые в компании «работали» только на бумаге. Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело о присвоении денежных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба — 7,8 млн рублей. Вину обвиняемая не признает.
В план противодействия нелегальной занятости вошли 18 мероприятий контроля
Правительство утвердило план по противодействию нелегальной занятости на 2025-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2025 № 1166-р). Он включает 18 мероприятий контроля:
Наименование мероприятия
1.
Разработка (актуализация) региональных планов по противодействию нелегальной занятости в Российской Федерации на 2025 - 2027 годы
2.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности гражданами с нарушением порядка оформления трудовых отношений, установленного законодательством Российской Федерации
3.
Ведение реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости
4.
Подготовка методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по вопросам легализации трудовых отношений
5.
Наделение полномочиями межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости по составлению протоколов об административном правонарушении за неявку работодателей на заседания межведомственных комиссий
6.
Мониторинг деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости
7.
Проработка вопросов по повышению эффективности работы межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости
8.
Анализ практики недопущения подмены трудовых отношений гражданско-правовыми отношениями
9.
Мониторинг реализации приказа Минтруда России об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
10.
Проведение анализа численности неработающих граждан трудоспособного возраста
11.
Проработка предложений по мероприятиям, направленным на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста
12.
Проведение мониторинга выявления нелегальной занятости
13.
Проведение оценки потенциальной численности граждан в нелегальной занятости по субъектам Российской Федерации. Анализ достижения целевых показателей по выводу граждан из нелегальной занятости
14.
Определение значений целевых показателей по выявлению нелегальной занятости для субъектов Российской Федерации в целом на 2027 - 2029 годы в соответствии с методикой оценки потенциальной численности граждан в теневой занятости и целевые показатели по выявлению теневой занятости, утвержденной протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 24 августа 2023 г. N 27
15.
Проведение информационно-разъяснительной работы с работниками и работодателями по вопросам снижения нелегальной занятости и легализации трудовых отношений, а также ответственности за нарушение трудового законодательства
16.
Проведение с социальными партнерами на федеральном и региональном уровнях анализа хода реализации настоящего плана и подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в случае выявления недостаточности нормативной базы в сфере нелегальной занятости
17.
Анализ лучших практик деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости и распространение их опыта работы в субъектах Российской Федерации
18.
Проработка вопроса наделения межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости полномочиями по вынесению решения о включении в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости
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Мем дня
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Ваша а что так можно было (переводить зарплату кому хочешь)?! редакция
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