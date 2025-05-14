Организация не указала в чеке НДС: какие будут последствия

Кассовый чек служит подтверждением расчета с покупателем. Если в документе не выделен НДС, то у организации будут неприятные последствия.

Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС (так же как и отсутствие НДС в принципе) при отражении полной суммы расчета приводит к штрафу по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

для должностных лиц — предупреждение или административный штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб .

для юридических лиц — предупреждение или административный штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

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При этом не имеет значения количество чеков. Если нарушение выявят единовременно по нескольким документам, то размер штрафа будет фиксированный.

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