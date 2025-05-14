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Обзоры для бухгалтера

Банки стали блокировать карты клиентам при переводе денег на их же счета. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1930

При попытке перевести свои деньги со счета одного банка в другой клиенты стали получать блокировку операций и самих карт.

Сегодня в выпуске:

  • Банки стали блокировать даже переводы клиентов самим себе. Что происходит?

  • ФНС напомнила блогерам, что им нужно внести изменения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

  • Уточнят нормы о ЕНС в НК.

  • Когда не надо отчитываться о зарубежных счетах.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Банки проявляют излишнюю осторожность при переводе средств

Клиенты банков стали жаловаться на то, что им блокируют операции по переводу собственных денег с одного счета на другой. Например, при переводе полученной суммы кредита на счет в другом банке, или при переводе на брокерский счет другого банка.

Проблема решается перевыпуском карты за несколько дней, что, конечно, доставляет пользователям неудобства.

Дело в повышенной ответственности банков — они должны проверять операции клиентов и останавливать подозрительные. Если банк пропустит операцию, а клиент пострадает, например, от мошенников, то кредитная организация будет возмещать ущерб. Но, кажется, банки слишком стараются исполнять свои обязанности.

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ФНС напомнила блогерам, что нужно обновить коды ОКВЭД

С 1 мая 2025 года в ОКВЭД-2 добавили специальные коды для деятельности в соцсетях, поэтому блогерам нужно внести изменения в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

Это поможет обеспечить защиту авторских прав, открыть доступ к государственным грантам и упростит учет финансовых показателей отрасли, поясняют налоговики.

Кстати, мы уже рассказывали, что скоро будет новый ОКВД — ОКВЭД-3.

В НК уточнят нормы о едином налоговом счете

Большой пакет изменений и дополнений в НК (проект), подготовленный Минфином включает и изменения в части работы с ЕНС. Например, о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки и об отмене (полностью или частично) решений о предоставлении налогового вычета полностью или частично.

Будут и другие изменения.

Отчет по зарубежным счетам нужно сдавать не всегда

До 2 июня 2025 года физлица-резиденты (те, кто прожил в России больше 183 дней) должны отчитаться перед налоговой о движении средств по зарубежным счетам.

Но подавать отчет нужно не в каждом случае, есть исключения. Не требуется сообщать о движении денег не придется, если:

  • счет открыт в банке страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) или в государстве, которое участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией;

  • за весь 2024 год на счет не зачислялось более 600 000 рублей (или эквивалент в валюте) или остаток на счете по состоянию на 31 декабря не превышает 600 000 рублей, если зачислений в течение года не было.

Главред рекомендует

И если хотите немного напрячь мозги (хотя сегодня и не пятница))) можете почитать вот такой оригинальный пост: Бухгалтерия как сингулярность на стыке системного анализа и онтологической инженерии: к вопросу о парадигмальной декомпозиции учетных трансактов.

А если хочется смотреть в будущее — загляните на вебинар по налоговому мониторингу. Не за горами то время, когда весь бизнес будет давать доступ к своей бухгалитерии налоговикам напрямую.

Мем дня

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Ваша хранит деньги в банке из-под помидоров редакция

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