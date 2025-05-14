Банки стали блокировать карты клиентам при переводе денег на их же счета. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1930

Банки проявляют излишнюю осторожность при переводе средств

Клиенты банков стали жаловаться на то, что им блокируют операции по переводу собственных денег с одного счета на другой. Например, при переводе полученной суммы кредита на счет в другом банке, или при переводе на брокерский счет другого банка.

Проблема решается перевыпуском карты за несколько дней, что, конечно, доставляет пользователям неудобства.

Дело в повышенной ответственности банков — они должны проверять операции клиентов и останавливать подозрительные. Если банк пропустит операцию, а клиент пострадает, например, от мошенников, то кредитная организация будет возмещать ущерб. Но, кажется, банки слишком стараются исполнять свои обязанности.