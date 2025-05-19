Как подать уведомление в Роскомнадзор о начале работы с персданными. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1933

Сегодня в выпуске:
Как подать уведомление в РКН.
Прорабатывают вопрос увеличения лимита по выручке и количества сотрудников для МСП.
Платить налог на УСН раз в год — не вариант.
Депутаты хотят, чтобы компенсационные и стимулирующие выплаты включались в расчет оплаты работы в выходные и праздники
Что сдаем в мае.
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Мем дня.
Как подать уведомление в Роскомнадзор
В РКН нужно сообщить о начале работе с персональными данными, если этого не сделать, то с 30 мая 2025 года компанию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.
Как подготовить уведомление в Роскомнадзор?
Подать уведомление можно на сайте РКН, на Госуслугах или в бумажном виде, распечатав форму с сайта. Заполнить ее не так уж и сложно, главное разобраться в целях использования ПД и правильно их сформулировать.
В уведомлении нужно указывать цель, с которой производится обработка данных, например, если речь о данных работников, то цель — это оформление трудовых отношений, ведение кадрового учета, выплата зарплаты и иное взаимодействие в рамках ТК РФ. Также вы можете обрабатывать, хранить и передавать сведения о покупателях-физлицах, посетителях (офиса, производства и т.д.), кандидатах в сотрудники и др. Больше о том, как работать с персданными и об уведомлениях расскажем на вебинаре.
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Лимиты для МСП могут увеличить
Минфин и Минэкономразвития, по словам Антона Силуанова, работают над увеличением лимитов по выручке и количеству сотрудников для МСП.
Планируется, что лимиты вырастут: по выручке для малого и среднего бизнеса с 2 до 3,5 млрд рублей, а по сотрудникам — со 150 до 525 человек. Это позволит бОльшему количеству организаций попасть в реестр МСП и получать соответствующую поддержку и льготы.
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Заплатить налог по УСН раз в год нельзя
ФНС в своем чате ответила на вопрос ИП — можно ли не подавать уведомления по налогу каждый квартал, а просто сдать декларацию за год, при это ЕНС пополнять так, чтобы в течение года на дату платежа на ЕНС находилась нужная к оплате сумма? Будут ли пени?
Налоговики пояснили, что уведомление об исчисленных суммах налога нужно отправлять для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов. Если в отчетном периоде не было начислений, отправлять нулевое уведомление не нужно.
А вот про пени ФНС ничего не сказала. При этом в п.3 ст.75 НК РФ сказано, что пени не начисляются «…на сумму недоимки в размере, не превышающем размера положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика в соответствующий календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов, увеличенного на сумму денежных средств, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности этого налогоплательщика по уплате конкретного налога.»
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При расчете оплаты работы в выходные придется учитывать надбавки?
Сейчас работодатели включают компенсационные и стимулирующие выплаты при расчете сверхурочных, к которым оплата в выходной и праздничные дни не относится.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который должен эту несправедливость устранить. В комментариях бухгалтеры пишут, что оплачивать работу все равно будут исходя из ценности сотрудника и результатов его работы, чтобы там в ТК не писали.
Что сдаем в мае 2025 года
Сделали для вас памятку со сроками сдачи отчетов у уплаты налогов в мае. Не пропустите важные события.
Главред рекомендует
Мем дня
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Ваша пошла проверять отправила ли уведомление в РКН редакция
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