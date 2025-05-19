Как подать уведомление в Роскомнадзор о начале работы с персданными. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1933

Как подать уведомление в Роскомнадзор

В РКН нужно сообщить о начале работе с персональными данными, если этого не сделать, то с 30 мая 2025 года компанию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

Как подготовить уведомление в Роскомнадзор?

Подать уведомление можно на сайте РКН, на Госуслугах или в бумажном виде, распечатав форму с сайта. Заполнить ее не так уж и сложно, главное разобраться в целях использования ПД и правильно их сформулировать.

В уведомлении нужно указывать цель, с которой производится обработка данных, например, если речь о данных работников, то цель — это оформление трудовых отношений, ведение кадрового учета, выплата зарплаты и иное взаимодействие в рамках ТК РФ. Также вы можете обрабатывать, хранить и передавать сведения о покупателях-физлицах, посетителях (офиса, производства и т.д.), кандидатах в сотрудники и др. Больше о том, как работать с персданными и об уведомлениях расскажем на вебинаре.