Расчетный листок: когда надо выдавать сотрудникам

Расчетные листки можно отправлять один раз месяц в день выплаты заработной платы, верно или нет?

Расчетные листы выдают сотрудникам 1 раз в месяц.

Роструд в письме № ПГ/12276-6-1 от 03.07.2024 объясняется такой подход следующим образом.

Обязанность выдавать сотрудникам расчетные листки закреплена в ч. 1 ст. 136 ТК:

«При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника:

о составных частях заработной платы;

размерах иных сумм, начисленных работнику, включая компенсацию за нарушение срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и т. д.;

размерах и основаниях производственных удержаний;

общей денежной сумме, подлежащей выплате».

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Таким образом, расчетный листок содержит детальную информацию обо всех видах выплат, входящих в состав заработной платы и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц.

Детальную информацию, которая содержится в расчетном листке, достаточно выдавать один раз в месяц при выплате заработной платы за отработанный месяц.

Выдавать работнику расчетный листок при выплате зарплаты за первую половину месяца (аванс) не требуется.

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