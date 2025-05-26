Расчетный листок: когда надо выдавать сотрудникам

Расчетные листы выдают сотрудникам 1 раз в месяц.
Роструд в письме № ПГ/12276-6-1 от 03.07.2024 объясняется такой подход следующим образом.
Обязанность выдавать сотрудникам расчетные листки закреплена в ч. 1 ст. 136 ТК:
«При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника:
о составных частях заработной платы;
размерах иных сумм, начисленных работнику, включая компенсацию за нарушение срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и т. д.;
размерах и основаниях производственных удержаний;
общей денежной сумме, подлежащей выплате».
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Таким образом, расчетный листок содержит детальную информацию обо всех видах выплат, входящих в состав заработной платы и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц.
Детальную информацию, которая содержится в расчетном листке, достаточно выдавать один раз в месяц при выплате заработной платы за отработанный месяц.
Выдавать работнику расчетный листок при выплате зарплаты за первую половину месяца (аванс) не требуется.
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