Переход с УСН на ОСНО в середине года: как включать зарплату в расходы

В периоде применения УСН у организации нет оснований учитывать неоплаченные расходы.

Заработную плату работникам, а также страховые взносы, которые были начислены в период применения УСН, а выплатили уже после перехода на ОСНО, организация вправе учесть при расчете налога на прибыль на одну из следующих дат (п. 1 ст. 272, п. п. 1, 2 ст. 318, ст. 320, подп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК, письма Минфина от 03.05.2017 № 03-11-06/2/26921, от 22.12.2014 № 03-11-06/2/66188):

на 1 число месяца , в котором организация перешла на ОСНО, если эти расходы относятся к косвенным или внереализационным расходам.

на дату реализации готовой продукции — если такие затраты должны быть учтены в составе прямых расходов, которые формируют стоимость продукции;

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