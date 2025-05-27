Утренний бухгалтер № 5891. Минцифры сделает список смягчающих обстоятельств по штрафам за утечки персональных данных

Разборы законов

— Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году: три варианты уплаты. Мини-курс

В коротком видео разберем, какие есть варианты уплаты налога на прибыль и кому они доступны.

— Как внести изменения в ЕГРИП в 2025 году

Сведения в ЕГРИП важно актуализировать. Например, если получено гражданство другой страны, или ИП начал заниматься новыми видами деятельности. При этом важно соблюсти сроки и форму.

— Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные вопросы бухгалтерского аутсорса: особенности договора с клиентами, где найти клиентов и как бухгалтеру продвигаться и повышать стоимость своих услуг. Отдельно рассматриваем тему Росфинмониторинга: нужно ли регистрироваться там бухгалтеру и как это сделать по шагам.

— Бухгалтерский учет по счету 68 по налогам и сборам: проводки и примеры

В бухгалтерском учете счет 68 используется для отражения расчетов по налогам и сборам, в соответствии с инструкцией по применению плана счетов (приказ Минфина № 94н от 31.10.2000). На этом счете отражается как начисление налогов и сборов, так и их уплата, а также возврат излишне уплаченных сумм.

— Кто обязан применять ПБУ 18/02 в 2025 году, а кто нет, и зачем он нужен. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.