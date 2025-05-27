Утренний бухгалтер № 5891. Минцифры сделает список смягчающих обстоятельств по штрафам за утечки персональных данных

Власти обсуждают список мероприятий, который должен выполнить бизнес, чтобы снизить штрафы за нарушения по персональным данным.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Роструд: трудовой договор составляют на русском языке, даже если работник — иностранец.
Единый торговый семинар 1С про маркетплейсы, маркировку товаров, 1С:CRM, дистанционную торговлю и др.
ФССП запустила реестр с информацией о злостных неплательщиках алиментов. Проверить человека по ФИО можно бесплатно.
Минтруд разъснил, учитывают ли зарплату несовершеннолетних при назначении единого пособия.
Рекламные спам-звонки — вне закона: как не попасть на штраф, узнаете из статьи.
Минфин: компенсацию морального вреда нельзя учесть в налоговой базе на упрощенке.
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Разборы законов
— Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году: три варианты уплаты. Мини-курс
В коротком видео разберем, какие есть варианты уплаты налога на прибыль и кому они доступны.
— Как внести изменения в ЕГРИП в 2025 году
Сведения в ЕГРИП важно актуализировать. Например, если получено гражданство другой страны, или ИП начал заниматься новыми видами деятельности. При этом важно соблюсти сроки и форму.
— Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные вопросы бухгалтерского аутсорса: особенности договора с клиентами, где найти клиентов и как бухгалтеру продвигаться и повышать стоимость своих услуг. Отдельно рассматриваем тему Росфинмониторинга: нужно ли регистрироваться там бухгалтеру и как это сделать по шагам.
— Бухгалтерский учет по счету 68 по налогам и сборам: проводки и примеры
В бухгалтерском учете счет 68 используется для отражения расчетов по налогам и сборам, в соответствии с инструкцией по применению плана счетов (приказ Минфина № 94н от 31.10.2000). На этом счете отражается как начисление налогов и сборов, так и их уплата, а также возврат излишне уплаченных сумм.
— Кто обязан применять ПБУ 18/02 в 2025 году, а кто нет, и зачем он нужен. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.
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Новости
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7 Аудитор подготовила конспект по работе с новыми ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 «Бухотчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
8 ⏳ 26 мая 2025 – крайний срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП на НДФЛ и взносы
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11 💸 Налоговики напомнили о последствиях серой зарплаты: работодатель может прекратить выплаты в любой момент
12 В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам
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15 Минцифры подготовит список обстоятельств, смягчающих штрафы за утечки персональных данных
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17 👍 Уточнили правила определения класса профриска для взносов на травматизм: подтверждать вид деятельности больше не нужно
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19 Банк России начал применять новые инструменты для ограничения рисков финансовой системы
20 Учитывают ли зарплату несовершеннолетних при назначении единого пособия – ответ Минтруда
21 Минфин: пожертвования инофирме от российской компании облагаются налогом на прибыль
22 Эксперт по финансам: мошенники будут придумывать схемы с цифровым рублем в фишинговых платежных платформах
23 Российский экспортный центр рассказал об инструментах выхода российского бизнеса на зарубежные рынки
24 Минпромторг: на 10 тысяч россиян приходится 29 роботов
25 Можно ли учесть в расходах на УСН компенсацию морального вреда работнику – ответ Минфина
26 Зарплаты бюджетников собираются проиндексировать на 7,6%
27 ❕ ФНС: деловая цель не обязательно в намерении получить сиюминутный доход
28 Какую дату начала обработки персданных писать в уведомлении в РКН, если компания работает давно
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/30523 от 27.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/30420 от 27.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/27527 от 20.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/43046 от 28.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27955 от 20.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/27169 от 19.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/39925 от 21.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/38070 от 16.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/37977 от 16.04.2025
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