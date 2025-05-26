🔤 Роструд: трудовой договор составляют на русском языке, даже для иностранцев

При составлении трудового договора работодатель указывает свои обязанности и обязанности работника. Составлять документ нужно на русском языке.

При приеме на работу иностранцев у работодателей возникает вопрос, нужно ли оформлять трудовой договор с иностранными гражданами на двух языках – русском и языке иностранца.

Такой обязанности работодателя законом не установлено, отвечает Роструд. Достаточно составления трудового договора на русском языке.

Согласно ч. 1 ст. 56 ТК, трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником. В соответствии с ним работодатель обязуется предоставить оговоренную работу, обеспечить условия труда, своевременно и полностью платить зарплату. Работник обязуется выполнять свою трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Оформлять трудовой договор на других языках не нужно.

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