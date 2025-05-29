Как уволить генерального директора с основного места работы и принять по совместительству

Генерального директора необходимо перевести с основного места на совместительство. Разбираем, как это правильно оформить.

Перевод генерального директора с основного места работы на совместительство требует соблюдения ряда юридических процедур.

Основные этапы включают увольнение с текущей должности, оформление нового трудового договора на условиях совместительства и внесение изменений в корпоративные документы. Необходимость увольнения с основного места работы обоснована тем, что совместительство предполагает наличие основного места, а у директора оно уже есть. Значит, нужно расторгнуть текущий трудовой договор.

Основные шаги процедуры

Увольнение с основного места работы .

Директор должен подать заявление об увольнении по собственному желанию или соглашению сторон.

Издается приказ об увольнении , в трудовую книжку вносится запись с указанием основания.

Производится полный расчет, включая компенсацию за неиспользованный отпуск.

Получение разрешения учредителей

Для работы по совместительству необходимо письменное согласие собственников организации.

Оформляется протокол общего собрания участников или решение единственного учредителя, если директор является единственным учредителем.

Заключение трудового договора на условиях совместительства

Заключается новый трудовой договор, где четко указаны условия работы (режим, оплата, срок действия).

В договоре обязательно указывается, что работа выполняется по совместительству.

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Внесение изменений в корпоративные документы

Если директор также является учредителем, необходимо обновить сведения в ЕГРЮЛ через нотариуса (с 2024 года).

Оформляется приказ о приеме на работу по совместительству.

Важные нюансы

Перевод невозможен без увольнения с основного места работы. Совместительство предполагает наличие другой основной занятости.

Если директор является единственным учредителем , процедура упрощается, но требует соблюдения корпоративных формальностей.

Если директор не является учредителем, то услуги нотариуса не требуются , процедура оформления регулируется внутренними документами.

При наличии запрета на совместительство в уставе компании перевод невозможен.

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