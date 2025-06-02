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Обзоры для бухгалтера

Первый блин – комом. Упрощенцы наделали ошибок в декларации по НДС. 📝«Ночной бухгалтер» № 1943

Декларация по НДС для упрощенцев – пока в диковинку. Поэтому каких только ошибок там нет.

Сегодня в выпуске:

  • Упрощенцы ошибаются в декларации по НДС.

  • Соискатели ошибаются в резюме.

  • Смена кода ОКВЭД не лишить права на взносы 7,6%.

  • Главред рекомендует.

  • Чай с конфетами – через «Честный знак».

  • С бухгалтера взыскали 40 млн лишней зарплаты.

  • Мем дня.

Ошибки в НДС на УСН

Став в 2025 году плательщиками НДС, некоторые компании на УСН сдали за 1 квартал нулевую НДС-декларацию, хотя движения по счету у них были. А некоторые и вовсе не сдали эту декларацию, хотя должны были.

Кто-то вместо декларации отправил в ИФНС журналы счетов-фактур. Ошибок в первой НДС-декларации у упрощенцев хватает, сетуют налоговики.

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Ошибки в резюме

Люди, которые находятся в поисках работы, небрежно составляют резюме. В них бывают грамматические ошибки, неполное описание обязанностей и опыта работы, чрезмерное употребление сокращений и аббревиатур.

Но HR-специалисты стали меньше придираться к этим ошибкам. Из-за дефицита кадров в ход идут даже некорректные резюме.

Рокировка с кодами ОКВЭД

Есть «обрабатывающий» перечень кодов ОКВЭД, при которых бизнес может платить взносы по тарифу 7,6%.

Важное условие: код из перечня обязательно должен быть в ЕГРЮЛ основным.

ФНС разъяснила: если в течение года один льготный основной код поменять на другой льготный, право на пониженные взносы сохранится.

Главред рекомендует

Чай, кофе, сладости

С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка чая и кофе, кондитерских изделий, спортивного питания, детских игрушек и строительных материалов.

Надо будет зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», а после наносить коды маркировки на продукцию.

«Летняя сессия» для бухгалтера: трехдневный онлайн-марафон для профессионалов

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка».

Трехдневный онлайн-марафон для бухгалтеров 18, 19 и 20 июня с насыщенной программой. Обсуждаем самые горячие темы: отчетность, проверки, налоговые изменения, работу с Росфинмониторингом, работу с маркетплейсами, новые штрафы и судебную практику.

Каждый участник сможет задавать вопросы! Выгодная цена на любой пакет участия.

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Лишняя зарплата

 За 7 лет главбух выплатила сама себе более 44 млн руб. в виде зарплаты, в том время как ее реальная зарплата была всего 3 млн. То есть 41 млн – лишние.

Главбух утверждает, что обналичивала деньги по просьбе директора, себе их не брала. Суд сначала ей поверил, потом не поверил. Итог – с женщины взыскивают 40 млн рублей.

Мем дня

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