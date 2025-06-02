Первый блин – комом. Упрощенцы наделали ошибок в декларации по НДС. 📝«Ночной бухгалтер» № 1943

Ошибки в НДС на УСН

Став в 2025 году плательщиками НДС, некоторые компании на УСН сдали за 1 квартал нулевую НДС-декларацию, хотя движения по счету у них были. А некоторые и вовсе не сдали эту декларацию, хотя должны были.

Кто-то вместо декларации отправил в ИФНС журналы счетов-фактур. Ошибок в первой НДС-декларации у упрощенцев хватает, сетуют налоговики.