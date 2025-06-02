Первый блин – комом. Упрощенцы наделали ошибок в декларации по НДС. 📝«Ночной бухгалтер» № 1943

Сегодня в выпуске:
Упрощенцы ошибаются в декларации по НДС.
Соискатели ошибаются в резюме.
Смена кода ОКВЭД не лишить права на взносы 7,6%.
Главред рекомендует.
Чай с конфетами – через «Честный знак».
С бухгалтера взыскали 40 млн лишней зарплаты.
Мем дня.
Ошибки в НДС на УСН
Став в 2025 году плательщиками НДС, некоторые компании на УСН сдали за 1 квартал нулевую НДС-декларацию, хотя движения по счету у них были. А некоторые и вовсе не сдали эту декларацию, хотя должны были.
Кто-то вместо декларации отправил в ИФНС журналы счетов-фактур. Ошибок в первой НДС-декларации у упрощенцев хватает, сетуют налоговики.
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Ошибки в резюме
Люди, которые находятся в поисках работы, небрежно составляют резюме. В них бывают грамматические ошибки, неполное описание обязанностей и опыта работы, чрезмерное употребление сокращений и аббревиатур.
Но HR-специалисты стали меньше придираться к этим ошибкам. Из-за дефицита кадров в ход идут даже некорректные резюме.
Рокировка с кодами ОКВЭД
Есть «обрабатывающий» перечень кодов ОКВЭД, при которых бизнес может платить взносы по тарифу 7,6%.
Важное условие: код из перечня обязательно должен быть в ЕГРЮЛ основным.
ФНС разъяснила: если в течение года один льготный основной код поменять на другой льготный, право на пониженные взносы сохранится.
Главред рекомендует
Чай, кофе, сладости
С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка чая и кофе, кондитерских изделий, спортивного питания, детских игрушек и строительных материалов.
Надо будет зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», а после наносить коды маркировки на продукцию.
«Летняя сессия» для бухгалтера: трехдневный онлайн-марафон для профессионалов
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка».
Трехдневный онлайн-марафон для бухгалтеров 18, 19 и 20 июня с насыщенной программой. Обсуждаем самые горячие темы: отчетность, проверки, налоговые изменения, работу с Росфинмониторингом, работу с маркетплейсами, новые штрафы и судебную практику.
Каждый участник сможет задавать вопросы! Выгодная цена на любой пакет участия.
Лишняя зарплата
За 7 лет главбух выплатила сама себе более 44 млн руб. в виде зарплаты, в том время как ее реальная зарплата была всего 3 млн. То есть 41 млн – лишние.
Главбух утверждает, что обналичивала деньги по просьбе директора, себе их не брала. Суд сначала ей поверил, потом не поверил. Итог – с женщины взыскивают 40 млн рублей.
Мем дня
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Ваша иногда тоже в чем-то ошибается редакция
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