Штраф за несвоевременное перечисление НДФЛ в бюджет: как избежать

Организации грозит штраф за 20% за несвоевременное перечисление НДФЛ в бюджет. Можно ли избежать штрафа или снизить его размер?

Штраф за несвоевременное перечисление НДФЛ может быть отменен или снижен при наличии смягчающих обстоятельств и своевременном исправлении ошибки.

Основания для оспаривания штрафа

Основанием для оспаривания штрафа является отсутствие вины налогоплательщика.

Штраф не назначается, если нарушение было вызвано форс-мажором (стихийные бедствия, пандемия) или иными обстоятельствами, исключающими ответственность (ст. 111 НК).

Например, утрата первичных документов из-за пожара.

Своевременное исправление ошибки

Если налогоплательщик самостоятельно выявил ошибку и подал уточненную декларацию до проверки, то штраф по ст. 126.1 НК не применяется.

Но для освобождения от ответственности по ст. 122 НК (за неуплату налога) необходимо, чтобы на ЕНС было положительное сальдо, покрывающее сумму недоимку и пени.

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Смягчающие обстоятельства ст. 112 НК

Налоговая может снизить штраф минимум в два раза при наличии:

тяжелых личных обстоятельств (болезнь, материальные трудности);

отсутствия умысла в нарушении;

самостоятельной уплаты налога и пеней до проверки;

наличия положительного сальдо ЕНС на момент подачи уточненки.

Процедурные шаги для оспаривания штрафа

Подача возражений на акт проверки. В течение одного месяца с даты получения акта проверки необходимо направить письменные возражения с приложением доказательств (медицинские справки, документы о форс-мажоре).

Апелляционная жалоба в вышестоящий орган. Если возражения отклонены, в течение месяца можно подать жалобу в региональное ФНС. Жалоба подается через инспекцию, которая вынесла решение.

Обращение в суд. При отказе ФНС налогоплательщик вправе оспорить штраф в арбитражном суде в течение 3 месяцев с даты получения решения. Суды часто учитывают смягчающие обстоятельства, например, отсутствие ущерба бюджету или первую ошибку.

Важные нюансы

Порядок уплаты налога и пеней. Перед подачей уточненки необходимо перечислить в бюджет сумму недоимки и пени. В противном случае штраф по ст. 122 НК составит 20% от неуплаченной суммы.

Условия освобождения от штрафа — положительное сальдо ЕНС. Если на момент подачи уточненки с доплаченным налогом и пенями сальдо ЕНС было положительным, штраф может быть отменен. Это правило действует даже при ошибках, приведших к занижению налога.

Своевременная уплата налога и пеней. До подачи уточненки необходимо перечислить в бюджет сумму недоимки и пени. Это исключает применение штрафа по ст. 122 НК.

Подведем итог

Оспаривание штрафа требует своевременного реагирования: подачи возражений, апелляций и сбора доказательств.

Даже при наличии смягчающих обстоятельств важно действовать в рамках процессуальных сроков. В большинстве случаев суды и налоговые органы учитывают добросовестность налогоплательщика, если нарушение не носит умышленный характер.

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