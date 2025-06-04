Утренний бухгалтер № 5897. За неприменение онлайн-кассы приостановят деятельность, даже если выручка поступает на р/с и налоги уплачены

За неприменение ККТ суд приостановил деятельность двух ИП. При этом деньги поступали на счета ИП, а налоги платились в полном объеме.

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