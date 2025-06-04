Утренний бухгалтер № 5897. За неприменение онлайн-кассы приостановят деятельность, даже если выручка поступает на р/с и налоги уплачены

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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС21-11982 от 27.07.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС23-6135 от 11.05.2023
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-1822/2022 от 07.07.2022
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-28258/2022 от 13.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 01-03-11/97904 от 13.12.2019
Минтруд РФ: Приказ № 159 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/21178 от 04.03.2025
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Решение № А56-102880/2024 от 04.02.2025
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 13АП-39729/2024 от 01.02.2025
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-62/2025 от 27.02.2025
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