Утренний бухгалтер № 5900. Налоговики перечислили типовые ошибки в налоговых платежках

Типовые ошибки при оформлении платежек, которых нужно избегать, чтобы платежи корректно отображались на ЕНС: смотрите список.
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Если в компанию трудоустраивается сотрудник старше предельного возраста пребывания в запасе – отправлять по нему сведения в военкомат не нужно.
ИП на ОСНО не понимают, как им считать взносы 1%. А ФНС — тоже не знает и ждет ответа от Минфина.
Как вдохновлять команду и создавать здоровую корпоративную среду? Обсуждаем подходы развития внутреннего пиара на бизнес-завтраке.
Поправки в НК: у ИП на АУСН не должно быть фиксированных взносов, даже если он ведет другую деятельность, где взносы есть.
К 2027 году Минтруд планирует ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсий.
ФНС: в декларациях по налогу на прибыль не указывают ошибочно уплаченный налог по УСН.
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Разборы законов
— Изменили правила для платежек на налоги
С 1 апреля 2026 года заработают новые правила оформления платежных поручений на уплату налогов.
— Как проверить доверенность на подлинность. Мини-курс
Проверка доверенности нужна, чтобы убедиться в полномочиях законного представителя. В мини-курсе расскажем, как ее провести.
— Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы. Конспект вебинара с видео
Рассмотрим все нововведения, касающиеся работы с персональными данными с 30 мая 2025 года. Разберем, как правильно зарегистрироваться в Роскомнадзоре, в какие сроки нужно направлять уведомление, какая ответственность за утечку персональных данных и что нужно делать владельцам сайтов.
— Бывший работник отзывает персональные данные: как их уничтожить. Мини-курс
Предоставление согласия на обработку персональных данных добровольно, поэтому субъект в любое время может его отозвать. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами по счету 76: проводки и примеры
В бухгалтерском учете для отражения операций с различными дебиторами и кредиторами предусмотрен счет 76. Он применяется в тех случаях, когда определенные действия не могут быть учтены на других счетах расчетов с контрагентами, таких как 60, 62, 66 или 67.
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5 Минтруд: пенсионные решения можно будет обжаловать до суда
6 ФНС: в декларациях по налогу на прибыль не указывают ошибочно уплаченный налог по УСН
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🌸Это нельзя пропустить! VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия»
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Мероприятия
Дата проведения: 10 июня, вторник
Бухгалтер маркетплейса: признание выручки и ответ на требование ФНС
Дата проведения: 10 июня, вторник
Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ. Как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать
Дата проведения: 11 июня, среда
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— Утренний бухгалтер № 5899. Опубликован проект нового ФСБУ «Расходы»
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В мире стремительных перемен и нестабильных карьерных траекторий все больше людей задумываются не просто о трудоустройстве, а о поиске работы мечты. Где найти такую вакансию, как понять, что она именно ваша, и как повысить шансы на успех? Секретами осознанного подхода к построению карьеры делимся в этой статье.
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Вакансии
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Резюме
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Документы
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-1066/2025 от 11.03.2025
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-7618/24 от 30.01.2025
Правительство РФ: Постановление № 780 от 29.05.2025
Подробнее о документе мы писали в новости 🚗 Правила обслуживания и ремонта автомобилей поменяют
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/64620 от 10.11.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/3640 от 28.01.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/4001 от 25.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/4001 от 25.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/971 от 15.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/4460 от 01.02.2016
Письмо № 03-05-06-03/725 от 12.01.2018
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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