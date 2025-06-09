Утренний бухгалтер № 5900. Налоговики перечислили типовые ошибки в налоговых платежках

Типовые ошибки при оформлении платежек, которых нужно избегать, чтобы платежи корректно отображались на ЕНС: смотрите список.

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Если в компанию трудоустраивается сотрудник старше предельного возраста пребывания в запасе – отправлять по нему сведения в военкомат не нужно.

ИП на ОСНО не понимают, как им считать взносы 1%. А ФНС — тоже не знает и ждет ответа от Минфина.

Как вдохновлять команду и создавать здоровую корпоративную среду? Обсуждаем подходы развития внутреннего пиара на бизнес-завтраке.

Поправки в НК: у ИП на АУСН не должно быть фиксированных взносов, даже если он ведет другую деятельность, где взносы есть.

К 2027 году Минтруд планирует ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсий.

ФНС: в декларациях по налогу на прибыль не указывают ошибочно уплаченный налог по УСН.

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